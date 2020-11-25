Жених на свадьбе случайно ударил невесту ногой по лицу (видео)

Ролик быстро стал вирусным в сети, собрав множество просмотров, лайков и комментариев

В американском штате Массачусетс жених случайно ударил невесту по лицу во время танца на коленях. Неловкий момент на свадьбе сняла на камеру его теща. Ролик был опубликован в TikTok и быстро стал вирусным в сети, собрав множество просмотров, лайков и комментариев.

На видео показано, как жених по имени Адам танцует без рубашки перед сидящей на стуле невестой Микаэлой, а гости хлопают. Но, когда он собирается развернуться и перекидывает ногу через голову возлюбленной, то случайно бьет ее в лицо. Жених спросил у невесты, в порядке ли она, и поцеловал, пишет таблоид Daily Mail.

Микаэла призналась, что после этого инцидента она пошла в уборную и немного поплакала. Адаму было очень стыдно за свой поступок. Однако вечеринка не была окончательно испорчена: молодожены гуляли с гостями до восьми утра.

Напомним, ранее в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появился снимок невесты с пышными формами, на которой разорвалось свадебное платье.

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Кроме этого, мы рассказывали, как жених и невеста сфотографировались перед свадьбой – этот снимок оказался последним в их жизни.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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