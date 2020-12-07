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Знала о своем диагнозе. Инфицированная коронавирусом невеста отгуляла свадьбу (видео)

Сегодня, 17:36

Женщина решила зарегистрировать брак, несмотря ни на что

Невеста из отдаленной деревни на севере Индии получила положительный тест на коронавирус за несколько часов до свадьбы, но решила не отменять торжество.

Женщина вместе со своим женихом провела церемонию в синем защитном костюме и медицинской маске. Среди приглашенных гостей были только родители брачующихся и священник.

Медовый месяц влюбленные проведут в карантинном центре Баране (западный индийский штат Раджастан), а после, возможно, поедут в романтическое путешествие.

Видео: Сегодня

К слову, на традиционную индийскую свадьбу, как правило, приглашают очень много гостей. Однако из-за пандемии коронавируса несколько местных штатов ввели карантинные ограничения.

Индия занимает второе место в мире по заболеваемости на COVID-19 после США – сейчас там зарегистрировано более 9,6 миллиона подтвержденных случаев.

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Напомним, 29-летняя Тони Стенден из британского Ливерпуля притворилась умирающей, чтобы собрать деньги на свадьбу и медовый месяц. Она убеждала родных и близких в том, что у нее диагностировали рак и жить ей осталось "не больше двух месяцев".

Смотрите видео: особенности свадьбы по-швейцарски

Кроме этого, мы рассказывали, как невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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