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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Заготовка на зиму: рецепт помидоров в собственном соку

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 августа, 16:04
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Вам понадобится два вида томатов – не слишком крупные, плотные, мясистые и перезревшие, полные сока. Приготовленные таким образом помидоры остаются сочными и ароматными. Рецепт рассчитан на три банки емкостью 1 л
Помидоры в собственном соку на зиму
Помидоры в собственном соку на зиму / Фото: Depositphotos

Продолжаем знакомить вас с рецептами отличных заготовок на зиму. Мы рассказывали, как консервировать черри, теперь узнаем, как заготовить помидоры в собственном соку. Мало того, что сами по себе эти томаты вкусные, так еще и сок можно использовать в приготовлении первых блюд и соусов. А этот материал будет полезен тем, кто планирует пикник и хочет купить продукты по оптимальным ценам.

Помидоры в собственном соку на зиму

Помидоры в собственном соку на зиму
Помидоры в собственном соку на зиму / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1,5 кг целых помидоров;
  • 3 кг очень спелых помидоров для сока;
  • 1 ст. л. соли;
  • 2 ст. л. сахара.

Способ приготовления:

  1. Целые помидоры с плотной мякотью залить кипятком и оставить на две-три минуты. Затем снять с томатов кожицу и переложить их в стерилизованные банки.
  2. Переспевшие помидоры пропустить через соковыжималку. Получившийся сок перелить в кастрюлю.
  3. Дать ему прокипеть около семи минут, все время снимая пенку с поверхности.
  4. В кипящий томатный сок добавить сахар и соль, перемешать, чтобы они растворились.
  5. Залить очищенные помидоры горячим соком и закрыть крышками.

Из видео узнаете рецепты экспресс-маринада для огурцов и салата из них.

И еще три рецепта для самых хрустящих огурцов на зиму найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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