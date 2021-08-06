Заготовка на зиму: рецепт помидоров в собственном соку

Продолжаем знакомить вас с рецептами отличных заготовок на зиму. Мы рассказывали, как консервировать черри, теперь узнаем, как заготовить помидоры в собственном соку. Мало того, что сами по себе эти томаты вкусные, так еще и сок можно использовать в приготовлении первых блюд и соусов. А этот материал будет полезен тем, кто планирует пикник и хочет купить продукты по оптимальным ценам.
Помидоры в собственном соку на зиму
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1,5 кг целых помидоров;
- 3 кг очень спелых помидоров для сока;
- 1 ст. л. соли;
- 2 ст. л. сахара.
Способ приготовления:
- Целые помидоры с плотной мякотью залить кипятком и оставить на две-три минуты. Затем снять с томатов кожицу и переложить их в стерилизованные банки.
- Переспевшие помидоры пропустить через соковыжималку. Получившийся сок перелить в кастрюлю.
- Дать ему прокипеть около семи минут, все время снимая пенку с поверхности.
- В кипящий томатный сок добавить сахар и соль, перемешать, чтобы они растворились.
- Залить очищенные помидоры горячим соком и закрыть крышками.
Из видео узнаете рецепты экспресс-маринада для огурцов и салата из них.
И еще три рецепта для самых хрустящих огурцов на зиму найдете здесь.