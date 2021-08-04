Как консервировать помидоры черри на зиму: лучшие рецепты заготовок

Маринованные томаты черри – это вкусно и красиво. Прежде чем приступать к приготовлению, томаты нужно тщательно отобрать и подготовить. Для заготовок подойдут только плотные, упругие и свежие помидоры без вмятин и пятен

Заготовки из помидоров черри на зиму / Фото: pexels.com

Опытные и старательные хозяйки вошли в ответственный процесс заготовок на зиму. Мы рассказывали, о 5 вариантах приготовления лечо, теперь узнаем, что делать с черри. Сорт этих маленьких помидоров создан для заготовок. Это прекрасное дополнение к любому мясному блюду, картофелю, макаронам. Ниже узнаете, как их законсервировать максимально вкусно. А в этом материале получите полную информацию, где выгоднее всего купить продукты для пикника.

Маринованные черри на зиму: рецепт

Помидоры черри на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Помидоры черри

Веточки укропа

Корень хрена

Чеснок

Горошины душистого перца

Для маринада на 3 л воды

500 мл столового уксуса

200 г крупной соли (не йодированной)

100 г сахара

Способ приготовления

Банки предварительно простерилизовать. Положить внутрь веточки укропа, кусочек корня хрена, несколько очищенных зубчиков чеснока и вымытые помидоры черри. Медленно залить все кипятком, прикрыть банки простерилизованными металлическими крышками и дать остыть до комнатной температуры. Слить воду с банок в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксус. Довести до кипения. Добавить в банки с помидорами по несколько горошин черного перца, залить горячим маринадом и закатать. Хранить в сухом прохладном месте.

Помидоры черри на зиму в остро-сладком маринаде

Помидоры черри в остро-сладком маринаде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 кг помидоров черри

4 ст. л. сахара

2 ч. л. соли

5–6 зубчиков чеснока

5 горошин черного перца

0,75 ч. л. лимонной кислоты

Вода для рассола и кипячения

Способ приготовления

Помидоры аккуратно освободить от плодоножек, тщательно вымыть и высушить. Плотно уложить в простерилизованную банку и залить кипящей водой. Оставить на 10 минут остывать. Приготовить маринад. Вскипятить воду, добавить соль, сахар, перец, чеснок и перемешать. Кипятить маринад 10 минут. Из банки с помидорами слить остывшую воду. Помидоры залить кипящим маринадом со специями и пряностями. Добавить лимонную кислоту. Накрыть банку стерилизованной крышкой и закатать ключом для консервации. Банку перевернуть. Плотно накрыть теплым одеялом и оставить до полного остывания.

Маринованные помидоры черри с петрушкой и чесноком

Помидоры черри в банках / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 кг помидоров черри

2-3 веточки петрушки (в каждую банку)

Лавровый лист (в каждую банку)

2 зубчика чеснока (в каждую банку)

5 горошин черного перца (в каждую банку)

Соль

Сахар

Уксусная эссенция 70%

Способ приготовления

Помидоры черри хорошо вымыть и обсушить. В баночки сложить специи и очищенный чеснок. Добавить хорошо промытую и сухую зелень петрушки. Плотно уложить помидоры в банки. Залить кипятком и оставить на 20 минут. Слить воду с кастрюлю, добавить из расчета на 1 л воды 3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли. Хорошо прокипятить маринад. Добавить на литр маринада 1/2 ч. ложки уксусной эссенции. Залить маринад в банки и закрутить крышками. Убрать в одеяло на ночь.

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