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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Как консервировать помидоры черри на зиму: лучшие рецепты заготовок

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
4 августа, 12:33
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Маринованные томаты черри – это вкусно и красиво. Прежде чем приступать к приготовлению, томаты нужно тщательно отобрать и подготовить. Для заготовок подойдут только плотные, упругие и свежие помидоры без вмятин и пятен
Заготовки из помидоров черри на зиму
Заготовки из помидоров черри на зиму / Фото: pexels.com

Опытные и старательные хозяйки вошли в ответственный процесс заготовок на зиму. Мы рассказывали, о 5 вариантах приготовления лечо, теперь узнаем, что делать с черри. Сорт этих маленьких помидоров создан для заготовок. Это прекрасное дополнение к любому мясному блюду, картофелю, макаронам. Ниже узнаете, как их законсервировать максимально вкусно. А в этом материале получите полную информацию, где выгоднее всего купить продукты для пикника.

Маринованные черри на зиму: рецепт

Помидоры черри на зиму
Помидоры черри на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Помидоры черри
  • Веточки укропа
  • Корень хрена
  • Чеснок
  • Горошины душистого перца

Для маринада на 3 л воды

  • 500 мл столового уксуса
  • 200 г крупной соли (не йодированной)
  • 100 г сахара

Способ приготовления

  1. Банки предварительно простерилизовать. Положить внутрь веточки укропа, кусочек корня хрена, несколько очищенных зубчиков чеснока и вымытые помидоры черри.
  2. Медленно залить все кипятком, прикрыть банки простерилизованными металлическими крышками и дать остыть до комнатной температуры.
  3. Слить воду с банок в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксус. Довести до кипения.
  4. Добавить в банки с помидорами по несколько горошин черного перца, залить горячим маринадом и закатать. Хранить в сухом прохладном месте.

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Помидоры черри на зиму в остро-сладком маринаде

Помидоры черри в остро-сладком маринаде
Помидоры черри в остро-сладком маринаде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 кг помидоров черри
  • 4 ст. л. сахара
  • 2 ч. л. соли
  • 5–6 зубчиков чеснока
  • 5 горошин черного перца
  • 0,75 ч. л. лимонной кислоты
  • Вода для рассола и кипячения

Способ приготовления

  1. Помидоры аккуратно освободить от плодоножек, тщательно вымыть и высушить. Плотно уложить в простерилизованную банку и залить кипящей водой. Оставить на 10 минут остывать.
  2. Приготовить маринад. Вскипятить воду, добавить соль, сахар, перец, чеснок и перемешать. Кипятить маринад 10 минут.
  3. Из банки с помидорами слить остывшую воду. Помидоры залить кипящим маринадом со специями и пряностями. Добавить лимонную кислоту. Накрыть банку стерилизованной крышкой и закатать ключом для консервации.
  4. Банку перевернуть. Плотно накрыть теплым одеялом и оставить до полного остывания.

Маринованные помидоры черри с петрушкой и чесноком

Помидоры черри в банках
Помидоры черри в банках / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 кг помидоров черри
  • 2-3 веточки петрушки (в каждую банку)
  • Лавровый лист (в каждую банку)
  • 2 зубчика чеснока (в каждую банку)
  • 5 горошин черного перца (в каждую банку)
  • Соль
  • Сахар
  • Уксусная эссенция 70%

Способ приготовления

  1. Помидоры черри хорошо вымыть и обсушить.
  2. В баночки сложить специи и очищенный чеснок.
  3. Добавить хорошо промытую и сухую зелень петрушки. Плотно уложить помидоры в банки.
  4. Залить кипятком и оставить на 20 минут.
  5. Слить воду с кастрюлю, добавить из расчета на 1 л воды 3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли. Хорошо прокипятить маринад.
  6. Добавить на литр маринада 1/2 ч. ложки уксусной эссенции.
  7. Залить маринад в банки и закрутить крышками. Убрать в одеяло на ночь.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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