Задабриваем металлического Быка: что должно быть на новогоднем столе

Рассказываем о правильном новогоднем меню

К праздникам нужно готовиться заранее. Чтоб этот самый праздник состоялся на высшем уровне, был идеальным и запомнился надолго. До Нового года осталось не так много времени, поэтому рассказываем, чем угощать гостей и задабривать белого металлического Быка, а что категорически не рекомендуется ставить на новогодний стол.

Начнем с того, что символ 2021-го поесть очень любит. Он особо не привередлив и к изысканным блюдам и продуктам относится спокойно. То есть готовить что-то такое эдакое не обязательно. Вместе с этим Бык достаточно суров и не потерпит, если будут нарушены его гастрономический принципы. Поэтому важно хорошо запомнить то, чего не должно быть на праздничном столе, ни при каких условиях.

Что не любит Бык и очень сильно

Фото: freepik.com

А не любит он, конечно же, говядину, телятину. Ни в каком виде. Даже если отварная в салате и ее немного

Если вы планируете сделать мясную тарелку, то там тоже не должно быть говядины

Даже не думайте о каких-либо блюдах с желатином в составе. Будь-то заливное, или желе на десерт. Мы же помним, что при изготовлении желатина используют рога парнокопытных. Быку это не понравится наверняка

По цветовой гамме – запрещен красный. Старайтесь максимально не использовать этот цвет при оформлении блюд и их декора

Цвета, которые принесут удачу в 2021-ом – это серебристый, кремовый, бежевый

Алкоголя не должно быть крайне много. Бык его не любит.

А что же нравится Быку и чем его задобрить?

Фото: freepik.com

Конечно же, зеленью и овощами. Их на новогоднем столе должно быть много

Дальше – это всевозможные злаки. Утка, фаршированная гречкой или рисом, а также курица, фаршированная нутом

Не забудьте о салатах, где присутствует кукуруза – Бык ее обожает

Не против Бык и грибов. Вариации разные: от запеченных с сыром до грибного паштета для бутербродов

Сырная тарелка тоже будет очень кстати

Бык и его тяга к сладкому

Фото: freepik.com

По поводу десертов, то они должны быть разнообразными. Символ Нового года любит сладкое. И уже тем более, если ваши праздничные десерты будут приготовлены самостоятельно

Это могут быть и кексы, и всевозможная выпечка, ваш фирменный торт

Что касается напитков, то приготовьте морс или компот

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