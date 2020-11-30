Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Задабриваем металлического Быка: что должно быть на новогоднем столе

Сегодня, 16:04

Рассказываем о правильном новогоднем меню

К праздникам нужно готовиться заранее. Чтоб этот самый праздник состоялся на высшем уровне, был идеальным и запомнился надолго. До Нового года осталось не так много времени, поэтому рассказываем, чем угощать гостей и задабривать белого металлического Быка, а что категорически не рекомендуется ставить на новогодний стол.

Читайте также:
Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

Начнем с того, что символ 2021-го поесть очень любит. Он особо не привередлив и к изысканным блюдам и продуктам относится спокойно. То есть готовить что-то такое эдакое не обязательно. Вместе с этим Бык достаточно суров и не потерпит, если будут нарушены его гастрономический принципы. Поэтому важно хорошо запомнить то, чего не должно быть на праздничном столе, ни при каких условиях.

Что не любит Бык и очень сильно

Фото: freepik.com

  • А не любит он, конечно же, говядину, телятину. Ни в каком виде. Даже если отварная в салате и ее немного
  • Если вы планируете сделать мясную тарелку, то там тоже не должно быть говядины
  • Даже не думайте о каких-либо блюдах с желатином в составе. Будь-то заливное, или желе на десерт. Мы же помним, что при изготовлении желатина используют рога парнокопытных. Быку это не понравится наверняка
  • По цветовой гамме – запрещен красный. Старайтесь максимально не использовать этот цвет при оформлении блюд и их декора
  • Цвета, которые принесут удачу в 2021-ом – это серебристый, кремовый, бежевый
  • Алкоголя не должно быть крайне много. Бык его не любит.

А что же нравится Быку и чем его задобрить?

Фото: freepik.com

  • Конечно же, зеленью и овощами. Их на новогоднем столе должно быть много
  • Дальше – это всевозможные злаки. Утка, фаршированная гречкой или рисом, а также курица, фаршированная нутом
  • Не забудьте о салатах, где присутствует кукуруза – Бык ее обожает
  • Не против Бык и грибов. Вариации разные: от запеченных с сыром до грибного паштета для бутербродов
  • Сырная тарелка тоже будет очень кстати

Бык и его тяга к сладкому

Фото: freepik.com

  • По поводу десертов, то они должны быть разнообразными. Символ Нового года любит сладкое. И уже тем более, если ваши праздничные десерты будут приготовлены самостоятельно
  • Это могут быть и кексы, и всевозможная выпечка, ваш фирменный торт
  • Что касается напитков, то приготовьте морс или компот

А здесь узнаете о 6 простых шагах к правильному и здоровому питанию.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Эликсир здоровья: зачем нам есть пророщенную пшеницу Булгур, кускус или киноа? Разбираемся с диетологом, какую кашу лучше выбрать От каких продуктов стоит отказаться на завтрак и почему Нежные тыквенные маффины: пошаговый рецепт
Новый год новогоднее меню
Реклама

Новости партнеров

Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Украинский шоумен Лирник потерял восьмилетнюю дочь
Украинский шоумен Лирник потерял восьмилетнюю дочь
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику

Популярные статьи

Сегодня, 12:57Шоу-бизнес

"Днище и клоунда": реакция Сети на финал "Танців з зірками" и победу Санты Димопулос

Сегодня, 11:30Food

Мандарины: польза, вред и секреты выбора

Сегодня, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 30 ноября: Водолей будет батарейкой, а Рыбам нужно заняться собой

Сегодня, 05:30Events

Полнолуние и затмение 30 ноября: что нельзя делать

Вчера, 05:53Психология

Гороскоп на сегодня 29 ноября: Тельцы станут слишком романтичными, а Близнецов ждет нейтральный день

Вчера, 05:05Events

29 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

28 ноябряСтиль

Сомнительные скидки, или как магазины Киева обманывают в "черную пятницу"

28 ноябряСтиль

В кожаных штанах и берете: Алла Пугачева показала стильный осенний образ

28 ноябряСтиль

Самая модная стрижка 2020-го: кому подходит каре и как выбрать подходящий тип по форме лица

28 ноябряШоу-бизнес

"На ужин у меня была бутылка вина": Анита Луценко впервые рассказала о смерти экс-бойфренда

28 ноябряEvents

Рождественский пост 2020-2021: что ни в коем случае нельзя делать

28 ноябряШоу-бизнес

Потап о своем опыте партнерских родов: "Сколько лет Андрею, столько я и бухаю"

28 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 28 ноября: у Водолея эмоциональный день, Рыбам нужно расширять кругозор

28 ноябряEvents

28 ноября: какой сегодня день, что нельзя делать, традиции и приметы

27 ноябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул проект в шестом выпуске

27 ноябряШоу-бизнес

Второй поцелуй и прыжок с парашютом: как прошел шестой выпуск "Холостячки"

Новости партнеров

Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Тіна Кароль вперше розповіла про своє щастя
Тіна Кароль вперше розповіла про своє щастя
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Ось це форми! Українська біатлоністка поділилася пляжним знімком
Ось це форми! Українська біатлоністка поділилася пляжним знімком
Невеста Шабанова завлекла роскошными изгибами: "Обалденная". Фото
Невеста Шабанова завлекла роскошными изгибами: "Обалденная". Фото
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
«Совсем тронулась со своей наготой». Каменских осудили за фото
«Совсем тронулась со своей наготой». Каменских осудили за фото
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять