Яйца по-шотландски – рецепт самого мужского завтрака

Когда-то их брали в дорогу богатые мужчины, теперь эти яйца стали символом кухни Британии

Фото: instagram.com/vinarculinar/

Яйца по-шотландски, или Закуска для богатых мужчин, как их когда-то называли. Это одно из знаковых блюд для Британии, хотя о его происхождении идут споры до сих пор. Если вы привыкли встречать новый день с оригинальными блюдами из яиц, то приготовьте яйца по-шотландски. Это сытно. И вкусно безусловно.

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Еда британской знати с африканскими корнями

Если быть уж очень точными, то с северо-африканскими корнями. Как говорят историки, на Туманный Альбион, через Францию, прототип яиц по-шотландски попал из Алжира. Впервые о них начали говорить во времена правления Елизаветы I. Тогда их, а именно мясо, в качестве начинки которого было яйцо, очень сильно приправляли. Понятно, чтобы избежать быстрой порчи блюда. Конечно, со временем рецепт преобразовывался и наконец обрел свои классические черты.

Дорожная закуска богатых британских мужчин

Яйца по-шотландски стали действительно популярными в конце 19-го века. Интересно, что тогда их готовили не в мясном фарше, а в рыбном. Скорее всего, фарше из трески. Готовили их в закусочной "Уильям Дж. Скотт и сыновья". Таверна была неподалеку от моря. Об этих яйцах молва разлетелась по всей стране – и вскоре крупные магазины начали готовить и продавать их. Ну а местная знать (мужчины) очень любила брать яйца по-шотландски на прогулки. Потому что сытно, вкусно и на то время – модно.

Для яиц по-шотландски понадобятся:

Яйцо 5 шт.

Говяжий фарш – 500 г

Чеснок – 2 зуб.

Дижонская горчица – 1 ст. л.

Панировочные сухари

Соль, свежемолотый перец, растительное масло

Способ приготовления

Отварить яйца в течение 5-6 минут. Опустить в холодную воду. Смешать фарш, измельченный чеснок, горчицу соль и перец. Очистить яйца от скорлупы и завернуть их в фарш, сформировав котлеты. Обвалять в панировочных сухарях. Жарить примерно 3 минуты с каждой стороны (чтобы они стали румяными). Выложить яйца по-шотландски в форму, застелив ее фольгой, или на противень. Выпекать 5 минут при температуре 200 градусов.

Здесь собраны 5 рецептов запеканки из яиц.

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