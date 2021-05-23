Яйца по-шотландски – рецепт самого мужского завтрака
Когда-то их брали в дорогу богатые мужчины, теперь эти яйца стали символом кухни Британии
Яйца по-шотландски, или Закуска для богатых мужчин, как их когда-то называли. Это одно из знаковых блюд для Британии, хотя о его происхождении идут споры до сих пор. Если вы привыкли встречать новый день с оригинальными блюдами из яиц, то приготовьте яйца по-шотландски. Это сытно. И вкусно безусловно.
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Еда британской знати с африканскими корнями
Если быть уж очень точными, то с северо-африканскими корнями. Как говорят историки, на Туманный Альбион, через Францию, прототип яиц по-шотландски попал из Алжира. Впервые о них начали говорить во времена правления Елизаветы I. Тогда их, а именно мясо, в качестве начинки которого было яйцо, очень сильно приправляли. Понятно, чтобы избежать быстрой порчи блюда. Конечно, со временем рецепт преобразовывался и наконец обрел свои классические черты.
Дорожная закуска богатых британских мужчин
Яйца по-шотландски стали действительно популярными в конце 19-го века. Интересно, что тогда их готовили не в мясном фарше, а в рыбном. Скорее всего, фарше из трески. Готовили их в закусочной "Уильям Дж. Скотт и сыновья". Таверна была неподалеку от моря. Об этих яйцах молва разлетелась по всей стране – и вскоре крупные магазины начали готовить и продавать их. Ну а местная знать (мужчины) очень любила брать яйца по-шотландски на прогулки. Потому что сытно, вкусно и на то время – модно.
Для яиц по-шотландски понадобятся:
- Яйцо 5 шт.
- Говяжий фарш – 500 г
- Чеснок – 2 зуб.
- Дижонская горчица – 1 ст. л.
- Панировочные сухари
- Соль, свежемолотый перец, растительное масло
Способ приготовления
- Отварить яйца в течение 5-6 минут. Опустить в холодную воду.
- Смешать фарш, измельченный чеснок, горчицу соль и перец. Очистить яйца от скорлупы и завернуть их в фарш, сформировав котлеты.
- Обвалять в панировочных сухарях. Жарить примерно 3 минуты с каждой стороны (чтобы они стали румяными).
- Выложить яйца по-шотландски в форму, застелив ее фольгой, или на противень.
- Выпекать 5 минут при температуре 200 градусов.
Здесь собраны 5 рецептов запеканки из яиц.
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