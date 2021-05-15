Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Завтрак по-фински – приготовим и попробуем ленивые финские блины

Сегодня, 08:27

В отличие от наших блинов, финны свои пекут в духовке

Фото: instagram.com/ubelu/
Фото: instagram.com/ubelu/

В каждой стране блины свои. К примеру, в Марокко пекут воздушные, которые еще называют "1000 пузырьков", ну и в Финляндии существуют свои собственные. Называются они паннукакку, что дословно можно перевести, как торт на сковороде. Готовятся паннукакку из традиционных для блинов ингредиентов, но есть особенность – они не жарятся на сковороде, а запекаются в духовке. Запишите рецепт и организуйте для себя завтрак по-фински. А в нашем календаре майских праздников найдете самый идеальный подарок для себя или для близких.

Чтобы приготовить финские блины, возьмите:

  • 1 л – молока
  • 4 шт. – яйца
  • 100 г – сахара
  • 1.5 ч. л. – соли
  • 400 г – муки
  • 50 г – сливочного масла

Способ приготовления⠀

  1. Взбить слегка яйца с сахаром, добавить соль и молоко. Всыпать муку маленькими порциями, перемешивая.
  2. В готовое тесто добавить растопленное масло.
  3. Оставить тесто настояться, пока духовка нагревается до 225 градусов.
  4. Подготовить противень с высокими краями, выстелить пергамент, смазать маслом.
  5. Как только духовка нагреется, перелить тесто на противень и запекать 25 минут.
  6. Подавать с джемом, шоколадом, мороженым.

Здесь узнаете, какие ошибки вы допускаете, если ваши блины не получаются.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
блины рецепт как приготовить финские блины
Реклама

Новости партнеров

Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь

Популярные статьи

Сегодня, 05:30Events

Международный день семьи-2021: поздравления с праздником

Вчера, 16:17Звездно

Приходько о скандале Лорак с Меладзе: Благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру

Вчера, 14:03Вкусно

5 рецептов первых блюд со щавелем – от украинского классического борща до французского супа

Вчера, 10:26Звездно

Галкин поделился новым фото подросшей дочери Пугачевой, и она само очарование

Вчера, 09:43Звездно

Меладзе с синяками под глазами почти не спит после рождения ребенка (видео)

Вчера, 08:48Психо

Какое животное соответствует каждому знаку зодиака

Вчера, 05:12Психо

Гороскоп на сегодня 14 мая для всех знаков зодиака: Раки, не проспите свой шанс покорить любую вершину!

13 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 13 мая для всех знаков зодиака: Раки, не нойте!

12 маяЗвездно

Евровидение-2021: участницу от Молдовы обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady

12 маяЗвездно

Макаревич об увиденном в Украине: Я не слушаю рассказы, которые говорят в России (видео)

12 маяЗвездно

Киркоров сравнил главную фаворитку Евровидения-2021 с молодой Пугачевой

12 маяЗвездно

Экс-супруга DZIDZIO заявила, что у людей ошибочное мнение об их браке: Я никогда не сидела дома

12 маяЗвездно

Как на самом деле проходят съемки Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

12 маяЗвездно

После секс-скандала Брежнева и Меладзе показали свои чувства на камеру: фото

12 маяМодно

Как складывать вещи в шкафу, чтобы они занимали мало места – специальная техника

12 маяПартнерский материал

Екатерина Кононенко: "Своим примером вдохновляю на победу!"

Новости партнеров

Белорусская легкоатлетка показала свое тату - очень горячо
Белорусская легкоатлетка показала свое тату - очень горячо
В запасниках лондонского музея обнаружили редкий экспонат
В запасниках лондонского музея обнаружили редкий экспонат
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
Как Алла Пугачева выглядела в 17 лет: в сети показали фото
Как Алла Пугачева выглядела в 17 лет: в сети показали фото
Актриса из “Холостяка” показала себя в кожаном платье
Актриса из “Холостяка” показала себя в кожаном платье
Такого Монатика вы еще не видели
Такого Монатика вы еще не видели
Вчені знайшли «слабке місце» у COVID-19
Вчені знайшли «слабке місце» у COVID-19
Кароль пустила в дом журналистов и показала свой рацион. Видео
Кароль пустила в дом журналистов и показала свой рацион. Видео

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять