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Ткемали, тартар или майонез – какой соус вам нужен по знаку зодиака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
3 августа, 20:15
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Кисло-сладкий ткемали характеризует Козерогов, настроение которых меняется от милости до гнева, тартар, для многих неоднозначный по вкусу соус, это оригинальная личность Водолеев, а красивый песто – загадочные и привлекательные Рыбы
Какой соус подходит вам по знаку зодиака
Какой соус подходит вам по знаку зодиака / Фото: depositphotos.com

Соус – это то, без чего еда никогда не раскроет свой вкусовой потенциал. Он может улучшить любое блюдо, подчеркнуть его красоту. Если включить логику и познания в особенностях знаков зодиака, то можно найти 12 параллелей между конкретным соусом и конкретным созвездием. Итак, узнаем, с каким именно соусом нужно подавать, к примеру, мясо. Свое мясо тоже есть у каждого знака. Если есть желание отправиться на пикник, то здесь узнаете, в каких магазинах выгоднее покупать продукты.

Овен – чесночный

Для страстных Овнов – чесночный соус
Для страстных Овнов – чесночный соус / Фото: Инстаграм

Прекрасный соус на основе майонеза или йогурта. Овны – люди страстные, они не знают преград, а если таковы и появятся на их пути, будьте уверенны – они моментально исчезнут. Важно сказать, что Овны умеют получать удовольствие не только от результатов, но и от процессов в которых учувствуют. Приготовьте для них чесночный соус, количество чеснока – личное дело каждого.

Телец – майонез

Тельцы, которые ценят уют и семью, оценят домашний майонез
Тельцы, которые ценят уют и семью, оценят домашний майонез / Фото: Unsplash

Конечно, лучше домашний майонез и обязательно приготовленный с любовью. Тельцы вообще обожают все, что связано с домом и уютом, они преданные семьянины, в большей своей части, и всегда спешат к родным и близким.

Близнецы – "Тысяча островов"

Многосоставный "Тысяча островов" – переменчивые Близнецы
Многосоставный "Тысяча островов" – переменчивые Близнецы / Фото: Инстаграм

В этом классическом соусе намешано многое – майонез, кетчуп, всевозможный перец. Как и личность Близнецов: с ними нужно быть осторожными, ведь под маской "Сильный характер" может скрываться резкая апатия ко всему и неуравновешенность. Соусом "Тысяч островов" стоит приправить салаты, с ним они станут вкуснее.

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Рак – томатный соус, кетчуп

Хорошо приготовленный томатный соус – это Раки
Хорошо приготовленный томатный соус – это Раки / Фото: Depositphotos

Сложные, загадочные, нестабильные – такую общую черту часто приписывают Ракам. Но вместе с этим, Раки обладают невероятной интуицией, позавидовать которой может каждый. Эти люди высоко ценят себя и свое здоровье, поэтому выберут томатный соус, где не будет ничего вредного – только самые полезные ингредиенты.

Лев – соевый

Соевый соус – для Львов
Соевый соус – для Львов / Фото: unsplash.com

Для многих этот соус так и не стал чем-то обязательным на столе, его все-таки нужно знать, как применять. Вот так и Львы, настойчиво врываются с советами в чужое пространство, даже если их об этом никто не просил. Но стоит отметить, что Львы – люди надежные, они не позволят себе кого-то подвести. Собственно, как и соевый соус – всегда прекрасное дополнение к блюдам азиатской кухни.

Дева – винегрет

Изысканный винегрет – это Девы
Изысканный винегрет – это Девы / Фото: Depositphotos

Классический французский соус на основе белого винного уксуса, горчицы и оливкового масла, пропорции которых тщательно выверены. Как, собственно, у жизни Дев: они всегда знают, что им делать, как отвечать на вопросы, рассчитывают каждый свой шаг. Причина такой жизненной позиции проста – Дева не любит проигрывать и с огромным трудом признает поражение.

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Весы – бешамель

Бешамель отлично дополняет многие блюда, как и Весы – любую компанию
Бешамель отлично дополняет многие блюда, как и Весы – любую компанию / Фото: Depositphotos

Белоснежный соус с красивой текстурой – Весы тоже любят все красивое вокруг и неуклонно к этому стремятся. Бешамель прекрасно дополнит грибы и макароны, рыбу и свинину, как и Весы могут украсить любую компанию. Ведь умение найти мудрые слова поддержки Весам не занимать.

Скорпион – аджика

Аджика – для страстных Скорпионов
Аджика – для страстных Скорпионов / Фото: Depositphotos

Кавказский соус, остроту которой придает каждая хозяйка по своему вкусу. Те, кто любят аджику, предпочитают очень острую. Этот соус прекрасно характеризует амбициозных Скорпионов, которые в своих порывах не всегда доводят дело до конца.

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Стрелец – клюквенный соус

Соус из клюквы идеально подходит Стрельцам
Соус из клюквы идеально подходит Стрельцам / Фото: Depositphotos

Да, тот самый, который подают к дичи. Очень изысканный, кисло-сладкий. Стрельцы любят получать удовольствие от всего и еда, как мы понимаем, тоже входит в этот список. Очень многие опасаются Стрельцов, ведь они рубят правду в глаза, не боясь обид в свой адрес. Главное, не ограничивать их свободу ну и приготовить для них клюквенный соус.

Козерог – ткемали

Кисло-сладкий ткемали – это Козероги
Кисло-сладкий ткемали – это Козероги / Фото: Depositphotos

Кисло-сладкий соус – практически, как Козероги. В том смысле, что принять их сущность для многих – непростая задача. Ну вот сложно же быть рядом с человеком, для которого существует только его мнение. Вместе с этим, когда вам все-таки удалось хорошо узнать вашего Козерога, вы убедитесь – надежней и порядочней людей найти сложно.

Водолей – тартар

Оригинальный тартар – это разносторонние личности Водолеи
Оригинальный тартар – это разносторонние личности Водолеи / Фото: instagram.com/cocinaconalina/

Достаточно оригинальный для многих соус. На основе майонеза (не магазинного) с добавлением зелени, каперсов. Другое дело, что рыба с ним прекрасна. То есть нужно знать, с чем этот тартар подавать. Как и Водолеи – люди загадочные во всех смыслах, то они активны до безумия, то резко проявляют инфантильность. К этим людям нужен особый подход однозначно.

Рыбы – песто

Красивый соус песто – для привлекательных Рыб
Красивый соус песто – для привлекательных Рыб / Фото: Depositphotos

Пожалуй, самый яркий соус. Равных песто нет. Он красивый и ароматный. Рыбы тоже привлекательные натуры, их загадочность и неопределенность влечет многих. Другое дело, уверенности бы Рыбам побольше, тогда и результаты от их действий были бы заметней.

Применить томатный соус можно к карпу, приготовив его на гриле. Подробности рецепта – в видео.

Здесь узнаете, какая рыба подходит вам по гороскопу.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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