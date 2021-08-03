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Ткемалі, тартар або майонез – який соус вам потрібен за знаком зодіаку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
3 серпня, 20:15
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Кисло-солодкий ткемалі характеризує Козерогів, настрій яких змінюється від милості до гніву, тартар, для багатьох неоднозначний за смаком соус, це оригінальна особистість Водоліїв, а красивий песто – загадкові та привабливі Риби
Який соус підходить вам за знаком зодіаку
Який соус підходить вам за знаком зодіаку / Фото: depositphotos.com

Соус – це те, без чого їжа ніколи не розкриє свій смаковий потенціал. Він може поліпшити будь-яку страву, підкреслити її красу. Якщо залучити логіку і пізнання в особливостях знаків зодіаку, то можна знайти 12 паралелей між конкретним соусом і конкретним сузір'ям. Отже, дізнаємося, з яким саме соусом потрібно подавати, наприклад, м'ясо. Своє м'ясо теж є у кожного знаку. Якщо є бажання відправитися на пікнік, то тут дізнаєтеся, в яких магазинах вигідніше купувати продукти.

Овен – часниковий

Для пристрасних Овнів – часниковий соус
Для пристрасних Овнів – часниковий соус / Фото: Инстаграм

Прекрасний соус на основі майонезу або йогурту. Овни – люди пристрасні, вони не знають перешкод, а якщо такі і з'являться на їхньому шляху, будьте впевнені – вони моментально зникнуть. Важливо сказати, що Овни вміють отримувати задоволення не тільки від результатів, а й від процесів у яких беруть участь. Приготуйте для них часниковий соус, кількість часнику – особиста справа кожного.

Телець – майонез

Тельці, які цінують затишок і сім'ю, оцінять домашній майонез
Тельці, які цінують затишок і сім'ю, оцінять домашній майонез / Фото: Unsplash

Звісно, краще домашній майонез і обов'язково приготований з любов'ю. Тельці взагалі обожнюють усе, що пов'язано з домом і затишком, вони віддані сім'янини, в переважній своїй кількості, і завжди поспішають до рідних і близьких.

Близнюки – "Тисяча островів"

"Тисяча островів", що складається з багатьох інгредієнтів, – мінливі Близнюки
"Тисяча островів", що складається з багатьох інгредієнтів, – мінливі Близнюки / Фото: Инстаграм

У цьому класичному соусі намішано багато – майонез, кетчуп, різний перець. Як і особистість Близнюків: з ними потрібно бути обережними, адже під маскою "Сильна вдача" може ховатися різка апатія до всього і неврівноваженість. Соусом "Тисяч островів" варто приправити салати, з ним вони стануть смачніше.

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Рак – томатний соус, кетчуп

Добре приготований томатний соус – це Раки
Добре приготований томатний соус – це Раки / Фото: Depositphotos

Складні, загадкові, нестабільні – таку спільну рису часто приписують Ракам. Але разом з цим, Раки мають неймовірну інтуїцію, позаздрити якій може кожен. Ці люди високо цінують себе і своє здоров'я, тому виберуть томатний соус, де не буде нічого шкідливого – тільки найкорисніші інгредієнти.

Лев – соєвий

Соєвий соус – для Левів
Соєвий соус – для Левів / Фото: unsplash.com

Для багатьох цей соус так і не став чимось обов'язковим на столі, його все-таки потрібно знати, як застосовувати. Ось так і Леви, наполегливо вриваються з порадами в чужий простір, навіть якщо їх про це ніхто не просив. Але варто зазначити, що Леви – люди надійні, вони не дозволять собі когось підвести. Власне, як і соєвий соус – завжди прекрасне доповнення до страв азійської кухні.

Діва – вінегрет

Вишуканий вінегрет – це Діви
Вишуканий вінегрет – це Діви / Фото: Depositphotos

Класичний французький соус на основі білого винного оцту, гірчиці та оливкової олії, пропорції яких ретельно вивірені. Як, власне, у житті Дів: вони завжди знають, що їм робити, як відповідати на питання, розраховують кожен свій крок. Причина такої життєвої позиції проста – Діва не любить програвати і з великими труднощами визнає поразку.

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Терези – бешамель

Бешамель прекрасно доповнює багато страв, як і Терези – будь-яку компанію
Бешамель прекрасно доповнює багато страв, як і Терези – будь-яку компанію / Фото: Depositphotos

Білосніжний соус з красивою текстурою – Терези теж люблять все гарне навколо і неухильно цього прагнуть. Бешамель прекрасно доповнить гриби і макарони, рибу і свинину, як і Терези можуть прикрасити будь-яку компанію. Адже вміння знайти мудрі слова підтримки Терезам не позичати.

Скорпіон – аджика

Аджика – для пристрасних Скорпіонів
Аджика – для пристрасних Скорпіонів / Фото: Depositphotos

Кавказький соус, гостроту якої надає кожна господиня за своїм смаком. Ті, хто люблять аджику, вважають за краще дуже гостру. Цей соус чудово характеризує амбітних Скорпіонів, які в своїх поривах не завжди доводять справу до кінця.

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Стрілець – журавлинний соус

Соус з журавлини ідеально підходить Стрільцям
Соус з журавлини ідеально підходить Стрільцям / Фото: Depositphotos

Так, той самий, який подають до дичини. Дуже вишуканий, кисло-солодкий. Стрільці люблять отримувати задоволення від усього і їжа, як ми розуміємо, теж є в цьому списку. Багато хто побоюються Стрільців, адже вони рубають правду в очі, не боячись образ на свою адресу. Головне, не обмежувати їхню свободу ну й приготувати для них журавлинний соус.

Козеріг – ткемалі

Кисло-солодкий ткемалі – це Козероги
Кисло-солодкий ткемалі – це Козероги / Фото: Depositphotos

Кисло-солодкий соус – практично, як Козероги. В тому сенсі, що прийняти їхню сутність для багатьох – непросте завдання. Ну от складно же бути поруч з людиною, для якої існує тільки її думка. Разом з цим, коли вам усе-таки вдалося добре дізнатися все про вашого Козерога, ви переконаєтеся – надійніше і порядніше людей знайти складно.

Водолій – тартар

Оригінальний тартар – це різнобічні особистості Водолії
Оригінальний тартар – це різнобічні особистості Водолії / Фото: instagram.com/cocinaconalina/

Доволі оригінальний для багатьох соус. На основі майонезу (не магазинного) з додаванням зелені, каперсів. Інша справа, що риба з ним прекрасна. Тобто потрібно знати, з чим цей тартар подавати. Як і Водолії – люди загадкові в усіх сенсах, то вони активні до божевілля, то різко проявляють інфантильність. До цих людей потрібен особливий підхід однозначно.

Риби – песто

Красивий соус песто – для привабливих Риб
Красивий соус песто – для привабливих Риб / Фото: Depositphotos

Мабуть, найяскравіший соус. Рівних песто немає. Він красивий і ароматний. Риби теж привабливі натури, їхня загадковість і невизначеність приваблює багатьох. Інша справа, впевненості б Рибам побільше, тоді і результати від їхніх дій були б помітніше.

Застосувати томатний соус можна до коропа, приготувавши його на грилі. Подробиці рецепта – у відео.

Тут дізнаєтеся, яка риба підходить вам за гороскопом.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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