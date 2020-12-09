5 самых популярных рецептов салатов на Новый год. Для тех, кто не худеет
Лучшие идеи быстрых и вкусных салатов на новогодний стол
Салаты – без них новогодний стол не стол. Помимо традиционных "Оливье", "Сельди под шубой" и "Мимозы", хочется чего-то новенького. Да такого, чтобы готовить максимально просто, а было максимально вкусно. И да, в нашей подборке из 5 салатов мы в обязательном порядке учли все требования Металлического Быка к новогоднем меню.
Салат с куриной печенью
Ингредиенты
- 200 г отваренной куриной печени
- 4 отваренных яйца,
- 1 крупная луковица
- Сметана или греческий йогурт
Способ приготовления
- Лук нарезать полукольцами, залить на 5 минут кипятком, слить и залить холодной водой, добавив 1 чайную ложку уксуса. Дать постоять еще минут 5, слить воду и обсушить лук бумажным полотенцем.
- Выложить лук на дно, присолить, хорошо смазать йогуртом.
- Печень отварить и натереть на крупной терке, выложить на лук и тоже хорошо смазать йогуртом.
- Натереть яйца, выложить на печень и смазать йогуртом
- Украсить желтком.
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Салат с кальмарами
Ингредиенты
- 600 г – кальмар
- 400 г – морковь
- 30 г – лук зелёный
- 1-3 зб чеснока
- 100 г – творожный сыр ⠀⠀⠀
Способ приготовления⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Кальмар отварить. Важно не переварите его, иначе он будет, как резина.
- Морковь (сырую) потереть на крупной терке.
- Лук и чеснок мелко порезать.
- Смешиваем все ингредиенты и заправляем творожным сыром.
Новогодний салат с моцареллой, черри и кешью
Ингредиенты
- Листовой салат (пучок)
- 15 шт – помидор черри
- 120 г – мелких шариков моцареллы
- 10 шт – перепелиных яиц
- 120 г – маслин
- Горсть кешью
Соус
- 5 ст л – оливковое масло
- 1 ч.л – горчица
- лимонный сок (пару капель)
Способ приготовления
- Перепелиные яйца отварить.
- На сервировочное блюдо порвать листовой салат.
- Помидорки черри порезать пополам и выложить сверху.
- Распределить по всей поверхности моцареллу и маслины.
- Перепелиные яйца разрезать на половинки и выложить сверху.
- Украсить салат кешью.
- Для соуса смешать оливковое масло, горчицу и лимонный сок.
- Перед подачей полить салат соусом.
- Готовить салат прямо перед подачей.
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Салат "Нежность" с курицей и ананасами
- 150 г – майонез
- 1 – вареная куриная грудка
- 4 шт – яйца
- 1 банка – консервированные ананасы
- 1 банка – консервированная кукуруза
- 1 пучок – укроп
- грецкие орехи
Способ приготовления
- Выкладываем слоями мелконарезанные ингредиенты в такой последовательности: грудка, ананасы, кукуруза, яйца. Каждый слой смазываем майонезом.
- Сверху украшаем тертыми желтками, укропом и грецким орехом.
Салат "Грибная поляна"
Ингредиенты
- 200 г – картофель
- 100 г – морковь
- 135 г – тофу
- 1 ст.л- соевый соус
- 60 г – маринованный огурец
- 1/2 ч.л – копченая паприка .
- Чесночный порошок, соль по вкусу
- Куркума – щепотка
Для соуса
- 100 г – кешью
- 1 ч.л – горчица
- 20 г – оливковое масло
- 1 ст.л – лимонный сок
- соль по вкусу
Для украшения
Зелень, маринованный шампиньоны
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Способ приготовления
- Кешью замачиваем в воде на несколько часов или на ночь. Сливаем воду.
- Смешиваем все ингредиенты для соуса и измельчаем погружным блендером.
- Добавляем воду и регулируем консистенцию (не должно быть слишком густо или жидко).
- Отвариваем в подсоленной воде картофель и морковь.
- Тофу натираем на крупной терке.
- Добавляем к тофу соевый соус, куркуму, соль, паприку и сбрызгиваем оливковым маслом, хорошо перемешиваем.
- Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и даем тофу подсушиться до легкой корочки (периодически перемешивая).
- Морковь, картофель и маринованный огурец измельчаем на мелкой терке, зелень мелко режем.
Собираем салат
- Можно взять небольшую, но глубокую тарелку, застелить её пищевой пленкой, собрать салат и потом перевернуть.
- Использовать форму со съемным дном для выпечки.
- На дно формы выкладываем грибы, ножками вверх, укладываем зелень, смазываем соусом, затем слой тофу и соус, слой моркови и соуса. Последний слой – картофель с огурцом и соусом.
- Ставим салат в холодильник минут на 30 и затем переворачиваем на прямое блюдо.
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