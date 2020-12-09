5 самых популярных рецептов салатов на Новый год. Для тех, кто не худеет

Лучшие идеи быстрых и вкусных салатов на новогодний стол

Салаты – без них новогодний стол не стол. Помимо традиционных "Оливье", "Сельди под шубой" и "Мимозы", хочется чего-то новенького. Да такого, чтобы готовить максимально просто, а было максимально вкусно. И да, в нашей подборке из 5 салатов мы в обязательном порядке учли все требования Металлического Быка к новогоднем меню.

Салат с куриной печенью

Фото: Instagram/karina_mama_na_pp

Ингредиенты

200 г отваренной куриной печени

4 отваренных яйца,

1 крупная луковица

Сметана или греческий йогурт

Способ приготовления

Лук нарезать полукольцами, залить на 5 минут кипятком, слить и залить холодной водой, добавив 1 чайную ложку уксуса. Дать постоять еще минут 5, слить воду и обсушить лук бумажным полотенцем. Выложить лук на дно, присолить, хорошо смазать йогуртом. Печень отварить и натереть на крупной терке, выложить на лук и тоже хорошо смазать йогуртом. Натереть яйца, выложить на печень и смазать йогуртом Украсить желтком.

Салат с кальмарами

Фото: instagram/tvoisalat

Ингредиенты

600 г – кальмар

400 г – морковь

30 г – лук зелёный

1-3 зб чеснока

100 г – творожный сыр ⠀⠀⠀

Способ приготовления⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Кальмар отварить. Важно не переварите его, иначе он будет, как резина. Морковь (сырую) потереть на крупной терке. Лук и чеснок мелко порезать. Смешиваем все ингредиенты и заправляем творожным сыром.

Новогодний салат с моцареллой, черри и кешью

Фото: instagram/slepuhina/yulia

Ингредиенты

Листовой салат (пучок)

15 шт – помидор черри

120 г – мелких шариков моцареллы

10 шт – перепелиных яиц

120 г – маслин

Горсть кешью

Соус

5 ст л – оливковое масло

1 ч.л – горчица

лимонный сок (пару капель)

Способ приготовления

Перепелиные яйца отварить. На сервировочное блюдо порвать листовой салат. Помидорки черри порезать пополам и выложить сверху. Распределить по всей поверхности моцареллу и маслины. Перепелиные яйца разрезать на половинки и выложить сверху. Украсить салат кешью. Для соуса смешать оливковое масло, горчицу и лимонный сок. Перед подачей полить салат соусом. Готовить салат прямо перед подачей.

Салат "Нежность" с курицей и ананасами

Фото: Instagram/mam_club

150 г – майонез

1 – вареная куриная грудка

4 шт – яйца

1 банка – консервированные ананасы

1 банка – консервированная кукуруза

1 пучок – укроп

грецкие орехи

Способ приготовления

Выкладываем слоями мелконарезанные ингредиенты в такой последовательности: грудка, ананасы, кукуруза, яйца. Каждый слой смазываем майонезом. Сверху украшаем тертыми желтками, укропом и грецким орехом.

Салат "Грибная поляна"

Фото: instagram/tvoisalat

Ингредиенты

200 г – картофель

100 г – морковь

135 г – тофу

1 ст.л- соевый соус

60 г – маринованный огурец

1/2 ч.л – копченая паприка .

Чесночный порошок, соль по вкусу

Куркума – щепотка

Для соуса

100 г – кешью

1 ч.л – горчица

20 г – оливковое масло

1 ст.л – лимонный сок

соль по вкусу

Для украшения

Зелень, маринованный шампиньоны

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Способ приготовления

Кешью замачиваем в воде на несколько часов или на ночь. Сливаем воду. Смешиваем все ингредиенты для соуса и измельчаем погружным блендером. Добавляем воду и регулируем консистенцию (не должно быть слишком густо или жидко). Отвариваем в подсоленной воде картофель и морковь. Тофу натираем на крупной терке. Добавляем к тофу соевый соус, куркуму, соль, паприку и сбрызгиваем оливковым маслом, хорошо перемешиваем. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и даем тофу подсушиться до легкой корочки (периодически перемешивая). Морковь, картофель и маринованный огурец измельчаем на мелкой терке, зелень мелко режем.

Собираем салат

Можно взять небольшую, но глубокую тарелку, застелить её пищевой пленкой, собрать салат и потом перевернуть. Использовать форму со съемным дном для выпечки. На дно формы выкладываем грибы, ножками вверх, укладываем зелень, смазываем соусом, затем слой тофу и соус, слой моркови и соуса. Последний слой – картофель с огурцом и соусом. Ставим салат в холодильник минут на 30 и затем переворачиваем на прямое блюдо.

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