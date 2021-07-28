Как приготовить консервированную кукурузу на зиму: пошаговый рецепт

Рецепт полезной закатки на зиму: кукурузу можно заготовить целыми початками, и тогда зимой вы сможете ощутить вкус свежесваренных молоденьких початков.

Консервировать кукурузу можно в початках

Домашняя консервированная кукуруза – нежная, мягкая, вкусная, абсолютно без химикатов и вредных консервантов. Есть способ, благодаря которому можно приготовить кукурузу не отдельными зернышками в банке, а целыми початками.

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Как консервировать кукурузу целиком

Консервированная кукуруза / Фото: Pinterest

Время приготовления: больше часа

Ингредиенты:

Початки сахарной кукурузы

Вода

1 чайная ложка соли

2 чайные ложки сахара

1 десертная ложка уксуса

Способ приготовления:

Для консервации подойдут сахарные сорта кукурузы. Початки нужно очистить и сложить в кастрюлю с кипятком. Накрыть крышкой и подождать 40 минут. Кукурузу можно и не кипятить, а просто сырой заложить в банку, залить рассолом и стерилизовать в закрытой банке, но лучше сварить кукурузу в кастрюле. Подготовьте банки: положите 1 чайную ложку соли, 2 чайные ложки сахара и 1 десертную ложку уксуса. Добавьте целые початки кукурузы, влейте рассол до краев и закатайте.

Пусть ваша консервация будет самой удачной!

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