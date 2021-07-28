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Как приготовить консервированную кукурузу на зиму: пошаговый рецепт

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
28 июля, 20:40
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Рецепт полезной закатки на зиму: кукурузу можно заготовить целыми початками, и тогда зимой вы сможете ощутить вкус свежесваренных молоденьких початков.
Консервировать кукурузу можно в початках
Консервировать кукурузу можно в початках

Домашняя консервированная кукуруза – нежная, мягкая, вкусная, абсолютно без химикатов и вредных консервантов. Есть способ, благодаря которому можно приготовить кукурузу не отдельными зернышками в банке, а целыми початками.

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Как консервировать кукурузу целиком

Консервированная кукуруза
Консервированная кукуруза / Фото: Pinterest

Время приготовления: больше часа

Ингредиенты:

  • Початки сахарной кукурузы
  • Вода
  • 1 чайная ложка соли
  • 2 чайные ложки сахара
  • 1 десертная ложка уксуса

Способ приготовления:

  1. Для консервации подойдут сахарные сорта кукурузы. Початки нужно очистить и сложить в кастрюлю с кипятком. Накрыть крышкой и подождать 40 минут.
  2. Кукурузу можно и не кипятить, а просто сырой заложить в банку, залить рассолом и стерилизовать в закрытой банке, но лучше сварить кукурузу в кастрюле.
  3. Подготовьте банки: положите 1 чайную ложку соли, 2 чайные ложки сахара и 1 десертную ложку уксуса.
  4. Добавьте целые початки кукурузы, влейте рассол до краев и закатайте.

Пусть ваша консервация будет самой удачной!

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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