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Завтрак из кабачков: ТОП-3 аппетитных рецептов

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
27 июля, 07:30
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Начните день с витаминов и приготовьте на завтрак легкие и аппетитные блюда из кабачков.
Кабачки на завтрак
Кабачки на завтрак

Кабачки на завтрак – почему бы и нет? Когда, как не летом, успеть приготовить столько вкусных блюд из витаминов, которые доступны на рынке и растут на грядке буквально под ногами.

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Оладьи из кабачков

Кабачки на завтрак
Кабачки на завтрак / Фото: Unsplash

Чтобы кабачковые оладьи получились вкусными, выбирайте молоденькие кабачки с тонкой кожицей.

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 кабачка
  • 3 яйца
  • 100 г твердого сыра
  • зелень (укроп, петрушка)
  • 3 ст. л. муки
  • 1 ст. л. растительного масла
  • молотый черный перец по вкусу
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кабачки помыть и натереть на крупной терке.
  2. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут.
  3. Хорошенько отжать сок.
  4. Добавить к кабачкам яйца, чеснок, муку, мелко натертый сыр и перемешать.
  5. Разогреть сковороду с растительным маслом.
  6. Выкладывая тесто ложкой, пожарить кабачковые оладьи на среднем огне под крышкой до золотистой корочки.
  7. Подавать оладьи горячими или остывшими со сметаной или натуральным йогуртом.

Омлет с кабачками

Кабачки на завтрак
Кабачки на завтрак / Фото: Unsplash

Кабачки отлично сочетаются с яйцами, при этом можно делать яичницу с целыми дольками овощей, а можно заколотить ленивый вариант омлета.

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 2 ст. л. сметаны
  • 50 г пармезана
  • 2 ст. л сливочного масла
  • 1 кабачок,
  • 0,5 луковицы
  • зелень (укроп, петрушка, базилик)
  • черный молотый перец по вкусу
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кабачок натереть на крупной терке.
  2. Лук мелко порезать.
  3. Обжарить лук в разогретом сливочном масле 5 минут.
  4. Добавить половину тертого кабачка и обжарить, помешивая, 5 минут.
  5. В миске смешать яйца со сметаной, оставшимися кабачками, зеленью, посолить, поперчить и взбить венчиком.
  6. В сковороду добавить омлетную массу и готовить 2-3 минуты.
  7. Посыпать тертым пармезаном.
  8. Накрыть сковороду крышкой и готовить омлет на слабом огне, пока он не загустеет.
  9. Готовый омлет выложить на тарелку и посыпать измельченной зеленью.

Кабачковые маффины

Кабачки на завтрак
Кабачки на завтрак / Фото: Pixabay

А вы пробовали десерт из кабачков? Если нет, приготовьте на завтрак нежные кабачковые маффины с миндальными лепестками.

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 1 цуккини
  • 1 стакан муки
  • 1 яйцо
  • 130 мл молока
  • 50 г сливочного масла
  • 30 г миндаля
  • 10 г разрыхлителя
  • 1 ст. л. сахара
  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Кабачок натереть на крупной терке.
  2. Миндальный орех подсушить и измельчить.
  3. Смешать тертый кабачок, орехи, просеянную муку, разрыхлитель и соль.
  4. Соединить яйцо, молоко, растопленное сливочное масло, сахар и взбить миксером.
  5. Соединить молочную и кабачковую массу и перемешать.
  6. Поместить тесто в смазанные сливочным маслом формочки для выпекания и отправить в разогретую до 180 С духовку на 25-30 минут.

Приятного аппетита!

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Напомним, ранее мы писали, как сделать салаты на зиму: ТОП-5 рецептов домашних заготовок.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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