Конфеты с инжиром – рецепт полезных сладостей от Григория Германа

Кроме инжира, вам понадобятся темный шоколад и грецкие орехи

Ничто не поднимает так настроение, как кусок вкусного шоколада или одна маленькая конфета. А еще даже одна маленькая конфета может увеличить вес. Но есть и полезные сладости, от которых не поправишься. Например, конфеты с инжиром и грецкими орехами. Таким рецептом поделился ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман. Полезное и вкусное лакомство хорошо хранится, к тому же конфеты послужат прекрасным подарком родным и близким.

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Конфеты с инжиром: рецепт

Черный шоколад – 100 г

Сушеный инжир – 250 г

Грецкие орехи – 100 г

Кокосовая стружка – 1 ст. л.

Способ приготовления

В небольшой кастрюле вскипятить воду. Частью кипятка залить сушеный инжир, а другую часть поставить обратно на огонь и, сделав конструкцию водяной бани, растопить шоколад. Мягкий инжир достать из воды, промокнуть салфеткой и раскрыть, сделав небольшой надрез. В каждый инжир положить грецкий орех и немного кокосовой стружки. Сформировать ровные конфеты, которые нужно обмокнуть в шоколаде. Готовые конфеты отправить в холодильник или оставить при комнатной температуре, пока не застынут.

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