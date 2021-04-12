Конфеты с инжиром – рецепт полезных сладостей от Григория Германа
Кроме инжира, вам понадобятся темный шоколад и грецкие орехи
Ничто не поднимает так настроение, как кусок вкусного шоколада или одна маленькая конфета. А еще даже одна маленькая конфета может увеличить вес. Но есть и полезные сладости, от которых не поправишься. Например, конфеты с инжиром и грецкими орехами. Таким рецептом поделился ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман. Полезное и вкусное лакомство хорошо хранится, к тому же конфеты послужат прекрасным подарком родным и близким.
Если вы считаете себя мастером дрожжевой выпечки и готовы поделиться своими рецептами, принимайте участие в нашем конкурсе и выигрывайте призы.
Конфеты с инжиром: рецепт
- Черный шоколад – 100 г
- Сушеный инжир – 250 г
- Грецкие орехи – 100 г
- Кокосовая стружка – 1 ст. л.
Способ приготовления
- В небольшой кастрюле вскипятить воду. Частью кипятка залить сушеный инжир, а другую часть поставить обратно на огонь и, сделав конструкцию водяной бани, растопить шоколад.
- Мягкий инжир достать из воды, промокнуть салфеткой и раскрыть, сделав небольшой надрез.
- В каждый инжир положить грецкий орех и немного кокосовой стружки. Сформировать ровные конфеты, которые нужно обмокнуть в шоколаде.
- Готовые конфеты отправить в холодильник или оставить при комнатной температуре, пока не застынут.
Тут найдете рецепт шоколадных конфет с просекко.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное