Шоколадные конфеты с просекко – трендовый десерт от итальянского шеф-кондитера

Подчеркнет вкус этого чуда присутствие малины

Этот десерт абсолютно точно заслуживает вашего внимания. Во-первых, его авторство принадлежит известному шеф-кондитеру, итальянцу Данило Кортеллини, во-вторых, он шоколадный, а десерты с шоколадом всегда беспроигрышны, и в-третьих, одним из его главных ингредиентов выступает просекко. В общем, интереснейший рецепт домашних конфет, который нужно обязательно испробовать.

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Рецепт шоколадных конфет с просекко

Фото: Шоколадные конфеты с просекко Фото: Инстаграм

Ингредиенты

600 г – темного шоколада 54%

80 мл – просекко

225 мл – жирных сливок

50 г – сушенной малины

Щепотка морской соли

Способ приготовления

В большой жаропрочной миске нагреть сливки над водяной баней. Добавить шоколад и щепотку соли. Перемешать до растворения шоколада. Смесь не должна закипеть. Снять шоколад с огня и добавить просекко, перемешать. Застелить противень или широкую емкость пергаментом для выпечки, чтобы края бумаги выступали наружу. Вылить шоколадную смесь в противень и выровнять поверхность шпателем. Его толщина должна составлять от 2 до 3 см. Оставить на 5 минут и, пока он еще теплый, посыпать сушеной измельченной малиной. Поставить шоколад в холодильнике на ночь. Затем достать заготовку и выложить на разделочную доску. Нагреть нож в горячей воде, вытереть насухо и нарезать конфеты. Если шоколад немного подтаял, поставьте в холодильник до застывания. Украсить конфеты можно какао, стружкой белого шоколада.

Здесь собраны рецепты горячего шоколада не хуже, чем подают в кафе.

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