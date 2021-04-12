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Цукерки з інжиром – рецепт корисних солодощів від Григорія Германа

Сьогодні, 17:32

Крім інжиру, вам знадобляться темний шоколад і волоські горіхи

Ніщо не поліпшує так настрій, як смачний шоколад або одна маленька цукерка. А ще навіть одна маленька цукерка може збільшити вагу. Але є і корисні солодощі, від яких не погладшаєш. Наприклад, цукерки з інжиром і волоськими горіхами. Таким рецептом поділився ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман. Корисні та смачні ласощі добре зберігається, до того ж цукерки послужать прекрасним подарунком рідним і близьким.

Якщо ви вважаєте себе майстром дріжджової випічки і готові поділитися своїми рецептами, беріть участь у нашому конкурсі та вигравайте призи.

Цукерки з інжиром: рецепт

  • Чорний шоколад – 100 г
  • Сушений інжир – 250 г
  • Волоські горіхи – 100 г
  • Кокосова стружка – 1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. У невеликій каструлі закип'ятити воду. Частиною окропу залити сушений інжир, а іншу частину поставити назад на вогонь і, зробивши конструкцію водяної бані, розтопити шоколад.
  2. М'який інжир дістати з води, промокнути серветкою і розкрити, зробивши невеликий надріз.
  3. У кожен інжир покласти волоський горіх і трохи кокосової стружки. Сформувати рівні цукерки, які потрібно вмочити в шоколаді.
  4. Готові цукерки відправити в холодильник або залишити за кімнатної температури, доки не застигнуть.

Тут знайдете рецепт шоколадних цукерок з просеко.

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