Запеченные яблоки в духовке – 3 оригинальных и простых рецепта

Это вкусный и полезный десерт. Чтобы запеченные яблоки стали еще вкуснее, дополните их апельсиновым соком и курагой, овсяными хлопьями, орехами и сухофруктами, а еще – украсьте ванильным соусом

Рецепты печеных яблок в духовке / Фото: Unsplash

Запеченные яблоки – очень простой в приготовлении, недорогой и полезный десерт. Их можно запекать в духовке или микроволновке с самыми разными начинками, а подавать к столу вместе с мороженым, взбитыми сливками или ванильным соусом. Яблоки можно запечь и к Спасу, который празднуют 19 августа. Корица, мед, немного имбиря и сухофрукты – это то, что можно смело использовать для этих десертов. Так ваши яблоки будут гораздо вкуснее. А чтобы выгодно подготовиться к пикнику, ознакомьтесь с этим материалом.

Печеные яблоки с апельсиновым соком и курагой

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Печеные яблоки в духовке / Фото: freepik.com

Ингредиенты

4 яблока

1 стакан порезанной кубиками кураги

1/2 стакана изюма

1/2 стакана измельченных орехов

4 ч. л. меда

4 ст. л. сливочного масла

4 палочки корицы

Сок 1-2 апельсинов

Лимонный сок и мята

Способ приготовления

Очистить яблоки от семян и ложечкой извлечь немного мякоти, сбрызнуть лимонным соком. Изюм, орехи, курагу, мед и масло перемешать и начинить полученной массой яблоки. Прикрыть крышкой, которая осталась от яблок, и вставить сбоку палочку корицы в каждое яблоко. Выложить в глубокую форму, полить апельсиновым соком и печь до мягкости при температуре 180 °С, время от времени поливая апельсиновым соком.

Печеные яблоки с овсяными хлопьями

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Печеные яблоки с овсяными хлопьями / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 больших яблока

2 ст. л. овсяных хлопьев

5 ст. л. меда

По 1 ст. л. миндаля и фундука

1 ч. л. изюма

Сок одного лимона

Корица

Миндальные хлопья – для украшения

Способ приготовления:

Яблоки разрезать пополам, очистить от сердцевины и сбрызнуть соком лимона. Овсяные хлопья смешать с измельченными орехами, изюмом, медом и корицей. Нафаршировать половинки яблок готовой начинкой и поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Запеченные яблоки полить медом (кленовым сиропом или растопленным шоколадом) и посыпать миндальными хлопьями.

Печеные яблоки в ванильном соусе

Печеные яблоки с соусом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

4 больших яблока

2 ст. л. натертого имбиря

4 ст. л. меда

25 г сливочного масла

4 ст. л. белого вина

300 г сливок

2 желтка

Почти 2 ст. л. сахара

Стручок ванили или ванильный сахар

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Способ приготовления

Чтобы приготовить ванильный соус, нужно порезать ванильный стручок, выскоблить семена, поместить в кастрюльку (или просто всыпать 1 ч. л. ванильного сахара) и туда же вылить сливки, разогреть до появления первых пузырьков, снять с плиты, отставить на 10 минут и затем вынуть ваниль. Желтки растереть с сахаром до белой массы и постепенно ввести их в ванильных сливок, поставить на огонь и довести до легкого загустения. Соус готов. Удалить сердцевину из яблок и положить в каждый по 1/2 столовой ложки имбиря, по столовой ложке меда и по кусочку масла. Выложить яблоки в глубокую форму, залить их вином, поместить в духовку на 45 минут при температуре 160 градусов. К столу подавать с ванильным соусом, украсив орехами.

А перед запеченными яблоками можно съесть нежный сыр халуми. Как его приготовить на гриле – узнаете из видео.

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