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Запеченные яблоки в духовке – 3 оригинальных и простых рецепта

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
17 августа, 10:29
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Это вкусный и полезный десерт. Чтобы запеченные яблоки стали еще вкуснее, дополните их апельсиновым соком и курагой, овсяными хлопьями, орехами и сухофруктами, а еще – украсьте ванильным соусом
Рецепты печеных яблок в духовке
Рецепты печеных яблок в духовке / Фото: Unsplash

Запеченные яблоки – очень простой в приготовлении, недорогой и полезный десерт. Их можно запекать в духовке или микроволновке с самыми разными начинками, а подавать к столу вместе с мороженым, взбитыми сливками или ванильным соусом. Яблоки можно запечь и к Спасу, который празднуют 19 августа. Корица, мед, немного имбиря и сухофрукты – это то, что можно смело использовать для этих десертов. Так ваши яблоки будут гораздо вкуснее. А чтобы выгодно подготовиться к пикнику, ознакомьтесь с этим материалом.

Печеные яблоки с апельсиновым соком и курагой

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Печеные яблоки в духовке
Печеные яблоки в духовке / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 4 яблока
  • 1 стакан порезанной кубиками кураги
  • 1/2 стакана изюма
  • 1/2 стакана измельченных орехов
  • 4 ч. л. меда
  • 4 ст. л. сливочного масла
  • 4 палочки корицы
  • Сок 1-2 апельсинов
  • Лимонный сок и мята

Способ приготовления

  1. Очистить яблоки от семян и ложечкой извлечь немного мякоти, сбрызнуть лимонным соком.
  2. Изюм, орехи, курагу, мед и масло перемешать и начинить полученной массой яблоки. Прикрыть крышкой, которая осталась от яблок, и вставить сбоку палочку корицы в каждое яблоко.
  3. Выложить в глубокую форму, полить апельсиновым соком и печь до мягкости при температуре 180 °С, время от времени поливая апельсиновым соком.

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Печеные яблоки с овсяными хлопьями

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Печеные яблоки с овсяными хлопьями
Печеные яблоки с овсяными хлопьями / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 больших яблока
  • 2 ст. л. овсяных хлопьев
  • 5 ст. л. меда
  • По 1 ст. л. миндаля и фундука
  • 1 ч. л. изюма
  • Сок одного лимона
  • Корица
  • Миндальные хлопья – для украшения

Способ приготовления:

  1. Яблоки разрезать пополам, очистить от сердцевины и сбрызнуть соком лимона.
  2. Овсяные хлопья смешать с измельченными орехами, изюмом, медом и корицей.
  3. Нафаршировать половинки яблок готовой начинкой и поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
  4. Запеченные яблоки полить медом (кленовым сиропом или растопленным шоколадом) и посыпать миндальными хлопьями.

Печеные яблоки в ванильном соусе

Печеные яблоки с соусом
Печеные яблоки с соусом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 4 больших яблока
  • 2 ст. л. натертого имбиря
  • 4 ст. л. меда
  • 25 г сливочного масла
  • 4 ст. л. белого вина
  • 300 г сливок
  • 2 желтка
  • Почти 2 ст. л. сахара
  • Стручок ванили или ванильный сахар
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Способ приготовления

  1. Чтобы приготовить ванильный соус, нужно порезать ванильный стручок, выскоблить семена, поместить в кастрюльку (или просто всыпать 1 ч. л. ванильного сахара) и туда же вылить сливки, разогреть до появления первых пузырьков, снять с плиты, отставить на 10 минут и затем вынуть ваниль.
  2. Желтки растереть с сахаром до белой массы и постепенно ввести их в ванильных сливок, поставить на огонь и довести до легкого загустения. Соус готов.
  3. Удалить сердцевину из яблок и положить в каждый по 1/2 столовой ложки имбиря, по столовой ложке меда и по кусочку масла. Выложить яблоки в глубокую форму, залить их вином, поместить в духовку на 45 минут при температуре 160 градусов. К столу подавать с ванильным соусом, украсив орехами.

А перед запеченными яблоками можно съесть нежный сыр халуми. Как его приготовить на гриле – узнаете из видео.

Здесь найдете 5 вкусных и лечебных рецептов из яблок и орехов.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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