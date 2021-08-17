Запечені яблука в духовці – 3 оригінальних і простих рецепти

Це смачний і корисний десерт. Щоб запечені яблука стали смачніше, доповніть їх апельсиновим соком і курагою, вівсяними пластівцями, горіхами та сухофруктами, а ще – прикрасьте ванільним соусом

Рецепти печених яблук у духовці / Фото: Unsplash

Запечені яблука – дуже простий у приготуванні, недорогий і корисний десерт. Їх можна запікати в духовці або мікрохвильовій печі з різними начинками, а подавати до столу разом з морозивом, збитими вершками або ванільним соусом. Яблука можна запекти і до Спасу, який святкують 19 серпня. Кориця, мед, трохи імбиру і сухофрукти – це те, що можна сміливо використовувати для цих десертів. Так ваші яблука будуть набагато смачніше. А щоб вигідно підготуватися до пікніка, ознайомтеся з цим матеріалом.

Печені яблука з апельсиновим соком і курагою

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Печені яблука в духовці / Фото: freepik.com

Інгредієнти

4 яблука

1 склянка порізаної кубиками кураги

1/2 склянки родзинок

1/2 склянки подрібнених горіхів

4 ч. л. меду

4 ст. л. вершкового масла

4 палички кориці

Сік 1-2 апельсинів

Лимонний сік і м'ята

Спосіб приготування

Очистити яблука від насіння і ложечкою дістати трохи м'якоті, скропити лимонним соком. Родзинки, горіхи, курагу, мед і масло перемішати і начинити отриманою масою яблука. Прикрити кришкою, що залишилася від яблук, і вставити збоку паличку кориці в кожне яблуко. Викласти в глибоку форму, полити апельсиновим соком і пекти до м'якості за температури 180 градусів, час від часу поливаючи апельсиновим соком.

Печені яблука з вівсяними пластівцями

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Печені яблука з вівсяними пластівцями / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 великих яблука

2 ст. л. вівсяних пластівців

5 ст. л. меду

По 1 ст. л. мигдалю і фундука

1 ч. л. родзинок

Сік одного лимона

Кориця

Мигдальні пластівці – для прикраси

Спосіб приготування

Яблука розрізати навпіл, очистити від серцевини і скропити соком лимона. Вівсяні пластівці змішати з подрібненими горіхами, родзинками, медом і корицею. Нафарширувати половинки яблук готовою начинкою і поставити в духовку на 20 хвилин за 180 градусів. Запечені яблука полити медом (кленовим сиропом або розтопленим шоколадом) і посипати мигдальними пластівцями.

Печені яблука у ванільному соусі

Печені яблука з соусом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

4 великих яблука

2 ст. л. натертого імбиру

4 ст. л. меду

25 г вершкового масла

4 ст. л. білого вина

300 г вершків

2 жовтки

Майже 2 ст. л. цукру

Стручок ванілі або ванільний цукор

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Спосіб приготування

Щоб приготувати ванільний соус, потрібно порізати ванільний стручок, вискоблити насіння, помістити в каструльку (або просто всипати 1 ч. л. ванільного цукру) і туди ж вилити вершки, розігріти до появи перших бульбашок, зняти з плити, відставити на 10 хвилин і потім вийняти ваніль. Жовтки розтерти з цукром до білої маси і поступово ввести їх до ванільних вершків, поставити на вогонь і довести до легкого загустіння. Соус готовий. Видалити серцевину з яблук і покласти в кожен по 1/2 столової ложки імбиру, по столовій ложці меду і по шматочку масла. Викласти яблука в глибоку форму, залити їх вином, помістити в духовку на 45 хвилин за температури 160 градусів. До столу подавати з ванільним соусом, прикрасивши горіхами.

А перед запеченими яблуками можна з'їсти ніжний сир халумі. Як його приготувати на грилі – дізнаєтеся з відео.

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