Что приготовить на Яблочный Спас 2021: ТОП-5 рецептов праздничных блюд

Главный фрукт этого Спаса – яблоки. Они обязательны к приготовлению. Кроме шарлотки, из яблок можно приготовить джем, начинку для вареников и пирожков, запечь их с орехами под ягодным соусом

Рецепты выпечки к Яблочному Спасу / Фото: Depositphotos

Яблочный Спас каждый год отмечают 19 августа. На Второй Спас принято святить яблоки и виноград, а также другие сезонные фрукты и овощи. Традиционно готовят выпечку с яблоками: пироги, штрудели и пирожки. Фрукты запекают в духовке с медом и орехами, варят из них варенье и компоты. Те, кто придерживаются Успенского поста, готовят постную выпечку. 5 интересных рецептов с яблоками найдете ниже, из этого материала узнаете, где выгоднее всего купить продукты для пикника.

Постная яблочная шарлотка

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Шарлотка с яблоками постная / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

150 г муки

10 г разрыхлителя

Соль

Корица

Ваниль

100 г сахара

150 мл воды

50 мл растительного масла

4 яблока

Способ приготовления:

Яблоки помыть, разрезать, очистить от сердцевин и нарезать тонкими ломтиками. Отдельно смешать сухие и жидкие ингредиенты. Соединить их и замесить тесто. В смазанную маслом форму выложить нарезанные яблоки. По желанию присыпать их сахаром и молотой корицей. Распределить сверху тесто. При выпечке оно поднимется и равномерно покроет все яблоки. Выпекать пирог примерно 30 минут при температуре 180 градусов. Готовность шарлотки проверить зубочисткой – она должна оставаться сухой. По желанию посыпать готовый пирог сахарной пудрой.

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Постные вареники с яблоками

Вареники с яблоками / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

50 г воды

20 г растительного масла

10 г крахмала

Щепотка соли

Щепотка сахара

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Для начинки:

200 г яблок

20 г сахара

Щепотка корицы

Щепотка ванилина

Способ приготовления:

Соединить все ингредиенты, замесить тесто до однородной массы, чтобы оно получилось мягким и эластичным. Яблоки очистить от кожуры, натереть на крупной терке, добавить сахар, корицу и ванилин. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности, вырезать кружочки с помощью стакана. Положить на каждый по 1-2 чайные ложки начинки, защипать края. Вскипятить воду, добавить чайную ложку растительного масла, чтобы вареники не слиплись и аккуратно опустить по одному. Варить 5-7 минут на слабом огне.

Яблочный джем

Джем из яблок / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1 кг яблок

750 г сахара

1/2 стакан воды

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Способ приготовления:

Яблоки помыть, очистить от кожуры и натереть на средней терке. В это же время смешать в кастрюле воду и сахар, поставить на огонь. Как только сироп закипит, добавить в него тертые яблоки и варить около часа на среднем огне, периодически помешивая. За это время джем станет густым. После варки остудить джем, выложить в банку и хранить в холодильнике.

Запеченные яблоки в духовке с ягодным соусом

Печеные яблоки постные / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 крупное яблоко

1 ст. л. кураги

1 ст. л. изюма

1 ст. л. меда

80-100 г замороженной малины

30-40 г замороженной вишни

1 ст. л. сахара

Способ приготовления:

Яблоко помыть и аккуратно вырезать серединку, оставив дно. Крышечку можно также сохранить и накрыть яблоко во время выпечки. Залить кипятком изюм на 10-15 минут, слить жидкость. Добавить отдельно запаренную и нарезанную курагу, заправить медом. Наполнить яблоко полученной смесью. Проколоть его со всех сторон шпажкой, иначе при выпекании кожура лопнет и слезет. Запекать в духовке при температуре 200 градусов в течение 10-15 минут. Для соуса вишню без косточек разморозить. Слить сок, малину отварить с сахаром, протереть через сито, добавить вишню, перемешать. Положить яблоко на блюдо и украсить соусом. По желанию посыпать сахарной пудрой и миндальной стружкой.

Постные пирожки с яблочной начинкой

Пирожки с яблоками постные / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для опары:

125 г воды

200 г муки

1/4 ч. л. сухих дрожжей

Для теста:

Опара

400 г просеянной муки

190 мл воды

100 мл растительного масла

1,5 ч. л. соли

1,5 ст. л. сахара

1 ч. л. сухих дрожжей

Немного крепкого сладкого чая

Для начинки:

3 средних яблока

2 ст. л. сахара

1,5 ч. л. крахмала

1 ч. л. корицы

Лимонный сок

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты для опары, накрыть пищевой пленкой и оставить на 10 часов. Приготовить тесто: кусочками отправить опару в воду, добавить все остальные ингредиенты и замесить гладкое, не липнущее к рукам тесто. Оставить его 1-1,5 часа. Когда тесто подойдет, скатать его в шар и оставить, пока оно еще раз не увеличится в объеме. Очищенные яблоки нарезать кубиками, смешать их с крахмалом, лимонным соком, корицей и сахаром. Разогреть духовку до 200 градусов. Разделить тесто на небольшие кусочки (около 20 штук) и сделать из них лепешки. Положить внутрь начинку и защипать края. Положить пирожки на застеленный пергаментом противень швом вниз, дать расстояться в течение 20 минут. Смазать сладким черным чаем. Отправить пирожки в духовку и выпекать около 20 минут, пока они не подрумянятся. Готовые пирожки переложить на тарелку и накрыть чистым полотенцем.

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