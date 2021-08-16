К Яблочному Спасу – 5 лечебных и вкусных рецептов из яблок и орехов

Яблочный квас поможет работе почек, мука из сушеных яблок с кефиром поможет желудку, ореховая настойка отлично тонизирует, а перемолотые гречка и грецкие орехи – поддержат сердечно-сосудистую систему

Для активных физически и интеллектуально Овнов - грецкий орех / Фото: freepik.com

К Яблочному Спасу можно не только приготовить разную выпечку, но и использовать яблоки и орехи в лечебных целях. За счет микроэлементов, которые есть в орехах и яблоках, можно серьезно помочь своему организму. Как это сделать – узнаете ниже, а в этом материале найдете срез цен в магазинах на продукты для пикника.

Мука – для хорошей работы ЖКТ

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Мука из засушенных яблок улучшит работу желудка / Фото: Depositphotos

Порежьте яблоки с кожурой на слайсы. Высушите их в сухом, теплом, хорошо проветриваемом месте или с помощью сушилки при 40-45 градусах: слайсы должны ломаться при сгибании. Перемелите их на кофемолке и просейте.

Каждый вечер выпивайте полстакана кефира, добавив в него 1 ст. л. яблочной муки. Такой напиток налаживает работу ЖКТ: мука – источник пектина, сорбирующего токсины, а кожура содержит вещества, оказывающие антисептическое действие.

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Яблочный квас – польза для почек

Яблочный квас помогает работе почек / Фото: freepik.com

2-3 яблока, измельченный стебель хвоща полевого и листья брусники (по 50 г), 1 ст. л. корня солодки сложите в трехлитровую банку (все растения продаются в аптеке). Добавьте полстакана сметаны и 2-3 ст. л. меда и выставьте банку на три дня на солнце. Квас готов.

Перелейте его в плотно закупоренные бутылки и храните в холодильнике. Пейте по 2-3 стакана за 30 минут до еды. Квас будет тонизировать и благотворно влиять на функции почек.

Аперитив из орехов – для тонизации

Аперитив из орехов тонизирует весь организм / Фото: Pixabay

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В равных частях (по 100 г) измельчите ядра грецкого ореха, фундука и лещины, прямо в скорлупе. Сложите в литровую банку, залейте водкой и выдержите 7-10 дней в темном прохладном месте. Принимайте по 20 мл перед обедом.

Этот аперитив богат прежде всего цинком и витаминами группы В, что улучшает работу головного мозга и тонизирует весь организм.

Напиток из молотых гречки и грецкого ореха – от истощения ЦНС

Измельченные гречка и орехи поддержат работу нервной системы / Фото: instagram.com/cocosmarket.kz/

Перемелите на кофемолке по 100 г ядер грецкого ореха и светлой гречки. Рассасывайте микс по 1 чайной ложке три раза в день за 45-60 минут до еды или через 2 часа после.

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Высокое содержание лецитина, ненасыщенных жирных кислот и витаминов группы В благотворно влияет на функционирование центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.

Паста с сухофруктами – против усталости

Паста из орехов и сухофруктов помогает убрать усталость / Фото: Depositphotos

В равных частях взбейте блендером (или пропустите через мясорубку) грецкие орехи, финики, курагу, изюм и мед в однородную массу. Ешьте полученную пасту с утренним чаем или кофе. Такой десерт – энергетическая "бомба", которая упреждает усталость и снижает ее масштабы.

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