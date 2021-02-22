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Как приготовить вкусный хумус: 5 рецептов восточной закуски

Сегодня, 11:18

Это вкусное и полезное дополнение в вашему рациону

Хумус – традиционная ближневосточная закуска. Несколько лет тому назад это закуска, на ряду с вкуснейшим кускусом, стала крайне популярной у нас. И не только среди вегетарианцев. Хумус готовят из вареного нута (турецкого гороха), добавляют оливковое масло, сок лимона, тхину (паста из кунжута) и другие специи. Хумус – это не только сытно, но и полезно. Все дело в клетчатке, которая содержится в нуте. Еще это хороший источник витаминов группы В, железа, меди, магния, цинка и фосфора. Приготовьте и убедитесь сами.

Классический хумус

Хумус из гороха нут
Хумус из гороха нут
Фото: Depositphotos

Этот простой и вкусный классический рецепт – быстрый способ приготовления кремового хумуса без использования высушенных бобов или очистки их от кожуры. В хумусе содержится большое количество клетчатки, белков и полезных жиров.

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 1/2 чашки промытого и высушенного консервированного нута;
  • 1 зубчик чеснока, измельченный;
  • 1/2 чайной ложки тмина;
  • 1/2 чайной ложки соли;
  • 1/4 стакана свежего лимонного сока (около 2 лимонов);
  • 2 столовые ложки воды;
  • 1/4 стакана тхины;
  • 1/4 стакана оливкового масла;
  • дополнительное оливковое масло, семена кунжута, целый нут, нарезанная петрушка для украшения (по желанию).

Способ приготовления:

  1. Добавьте нут, чеснок, тмин и соль в кухонный комбайн. Измельчите.
  2. Постепенно добавляйте лимонный сок, а затем воду, пока работает кухонный комбайн.
  3. Добавьте тхину и продолжайте измельчать.
  4. Следующим добавьте оливковое масло.
  5. Охладите в течение 30 минут.
  6. Украсьте оливковым маслом, целым нутом, семенами кунжута и нарезанной петрушкой. Подавайте.

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Хумус из печеной свеклы

Свекольный хумус
Свекольный хумус
Фото: freepik.com

Этот потрясающий рецепт с фетой, лимоном и печеной свеклой порадует вас не только своим вкусом (и ярким внешним видом), но и станет отличной закуской для тех, кто придерживается здорового образа жизни.

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана измельченной свеклы (2 средние свеклы без листьев и стеблей);
  • 3 столовые ложки оливкового масла;
  • 450 г консервированного нута;
  • 1/4 стакана сыра фета;
  • 1 ч. л. чеснока измельченного;
  • 2 ст. л. лимонной цедры;
  • 2 ст. л. лимонного сока или по вкусу;
  • 1 щепотка кайенского перца;
  • 1 щепотка соли;
  • 1 щепотка черного перца;
  • лаваш.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 220 ºС. Смажьте посуду для запекания свеклы маслом.
  2. Поместите свеклу в форму для запекания и сбрызните ее 1 столовой ложкой оливкового масла. Оберните форму алюминиевой фольгой и запекайте в течение 45-60 минут или до тех пор, пока свекла не станет достаточно мягкой. Достаньте свеклу и полностью остудите ее.
  3. Как только свекла охладится, аккуратно удалите шкурку, а затем разрежьте свеклу пополам.
  4. Используя кухонный комбайн, смешайте нут, приготовленную свеклу, сыр фета, чеснок, 2 столовые ложки оливкового масла, лимонную цедру, лимонный сок, кайенский перец, соль и черный перец до достижения желаемой консистенции. Периодически останавливайте комбайн и счищайте хумус с боковой поверхности.
  5. Подавайте готовый хумус с чипсами, разнообразными овощами или лавашом.

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Хумус с авокадо

Хумус с авокадо и нутом
Хумус с авокадо и нутом
Фото: Depositphotos

Если вы готовите хумус заранее, покройте поверхность блюда пищевой пленкой перед тем, как накрыть его крышкой и поставить в холодильник, чтобы смесь не стала коричневой сверху (из-за авокадо).

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 большого спелого авокадо;
  • 450 г консервированного нута;
  • 1/3 стакана тхины;
  • 1/4 стакана плюс 1 столовая ложка свежего сока лайма;
  • 1 зубчик чеснока, мелко тертый;
  • 3/4 чайной ложки соли;
  • щепотка молотого перца;
  • 1/4 чайной ложки молотого тмина;
  • 1 стакан листьев кинзы со стеблями;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • поджаренные семена тыквы.

Способ приготовления:

  1. Измельчите в кухонном комбайне авокадо, нут, тхину, сок лайма, чеснок, соль, перец, тмин и кинзу до однородности, около 1 минуты. Смешивая, добавляйте 2 ст. л. масла.
  2. Измельчайте до тех пор, пока хумус не станет очень легким и кремовым.
  3. Переложите хумус в мелкую миску. Посыпьте семенами тыквы, кинзой и взбрызните маслом.

Ранч-хумус с греческим йогуртом

Хумус с йогуртом
Хумус с йогуртом
Фото: freepik.com

Этот рецепт сочетает в себе два потрясающих вкуса – соуса Ранч и хумуса. С помощью этого рецепта вы сможете приготовить закуску, в которую ваши дети с радостью будут окунать овощные палочки.

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • хумус, приготовленный по классическому рецепту, указанному выше;
  • 1/2 стакана простого греческого йогурта;
  • 2 столовые ложки обезжиренного молока;
  • 1/4 чайной ложки сушеного лука;
  • 1/4 чайной ложки сушеного укропа;
  • 1/2 чайной ложки сушеного чеснока;
  • 1/2 чайной ложки сушеной петрушки.

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты в маленькой миске.
  2. Подавайте вместе с любимыми овощами и чипсами.

Хумус из оливок каламата

Хумус с маслинами
Хумус с маслинами
Фото: Pexels

Для приготовления этого рецепта не требуется тхины. Всего пять минут и блюдо готово! Оливки каламата вы можете легко заменить черными. Просто имейте в виду, каламата немного более ароматные, чем другие сорта.

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированного нута;
  • 1/2 стакана маслин каламата, смоченных и высушенных;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 чайная ложка тмина;
  • 1 чайная ложка петрушки;
  • 1 чайная ложка черного перца;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Измельчите все ингредиенты в кухонном комбайне до кремовой консистенции, постепенно доливая жидкость из банки с нутом.
  2. Подавайте с теплыми мини-лавашами или чипсами.

А здесь узнаете, как приготовить рикотту в домашних условиях.

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