Как приготовить фаршированные кабачки в мультиварке: пошаговый рецепт

Готовим кабачки, тушеные в мультиварке с мясным фаршем и рисом в пряном томатном соусе: порадуйте семью вкусным домашним летним блюдом.

Фаршированные кабачки в мультиварке / Фото: Depositphotos

Кабачки – одна из самых популярных летних закусок. Хозяйки ценят этот овощ, в первую очередь, за его нейтральный вкус, благодаря которому его можно комбинировать с самыми разнообразными продуктами.

Приготовить фаршированные кабачки можно с разными начинками, как мясными, так и овощными.

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Фаршированные кабачки в мультиварке в томатном соусе

Ингредиенты:

Молодые кабачки или цуккини – 5 средних штук

Смешанный фарш – 400 г

Рис длиннозерный сухой – 3 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт. среднего размера

Морковь – 1 шт.

Томатная паста – 1 ст.л. с горкой

Шампиньоны – 150 г (по желанию)

Чеснок – 2-3 зубчика

Соль, перец, свежая зелень – по вкусу

Растительное масло – для обжаривания

Рецепт приготовления:

Отварите рис до полуготовности. Молодые кабачки разрежьте поперек на три части. Высота каждого куска должна быть около 5-6 см. С помощью маленького ножа и чайной ложки выскоблите сердцевину у каждого кусочка, оставив при этом донышко. Часть кабачковой мякоти, в которой нет крупных семечек, измельчите. Нарезанную мякоть переложите в миску. Бочонки из кабачков присыпьте солью и перцем. Небольшими кубиками нарежьте лук, морковь и шампиньоны. Подготовленные овощи обжарьте в небольшом количестве растительного масла в течение 5 минут. В миске соедините мясной фарш, вареный рис и мякоть из кабачков. Добавьте половину обжаренных овощей (вторую половину оставьте в сковороде), нарезанную зелень, а также соль и перец. Тщательно перемешайте фарш и наполните им кабачки. Подготовьте томатную заливку. В оставшиеся овощи добавьте томатную пасту и рубленый чеснок. Перемешайте. Влейте в сковороду 400 мл воды. Тщательно размешайте и доведите соус до кипения. Заправьте по вкусу солью, перцем. По желанию можно добавить сушеные пряные травы. В чашу мультиварки плотными рядами выложите фаршированные кабачки. Сверху вылейте подготовленную томатную заливку с овощами. Готовьте в режиме "Тушение" 20-30 минут. Фарш должен приготовиться, а кабачки стать мягкими. Подавайте фаршированные кабачки со сметаной и свежими овощами.

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