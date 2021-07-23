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Як приготувати фаршировані кабачки в мультиварці: покроковий рецепт

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
23 липня, 19:34
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Готуємо кабачки, тушковані в мультиварці з м'ясним фаршем і рисом у пряному томатному соусі: порадуйте сім'ю смачною домашньою літньою стравою.
Фаршировані кабачки в мультиварці
Фаршировані кабачки в мультиварці / Фото: Depositphotos

Кабачки – одна з найбільш популярних літніх закусок. Господині цінують цей овоч, насамперед, за його нейтральний смак, завдяки якому його можна комбінувати з найрізноманітнішими продуктами.

Приготувати фаршировані кабачки можна з різними начинками, як м'ясними, так і овочевими.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Фаршировані кабачки в мультиварці у томатному соусі

Інгредієнти:

  • Молоді кабачки або цукіні – 5 середніх штук
  • Змішаний фарш – 400 г
  • Рис довгозерний сухий – 3 ст.л.
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт. середнього розміру
  • Морква – 1 шт.
  • Томатна паста – 1 ст.л. з гіркою
  • Печериці – 150 г (за бажанням)
  • Часник – 2-3 зубчики
  • Сіль, перець, свіжа зелень – за смаком
  • Рослинна олія – для обсмажування

Рецепт приготування:

  1. Відваріть рис до напівготовності.
  2. Молоді кабачки розріжте поперек на три частини. Висота кожного шматка має бути близько 5-6 см.
  3. За допомогою маленького ножа і чайної ложки вискобліть серцевину у кожного шматочка, залишивши при цьому денце.
  4. Частину кабачкової м'якоті, в якій немає великого насіння, подрібніть. Нарізану м'якоть перекладіть у миску.
  5. Барильця з кабачків присипте сіллю і перцем.
  6. Невеликими кубиками наріжте цибулю, моркву та печериці.
  7. Підготовлені овочі обсмажте в невеликій кількості олії протягом 5 хвилин.
  8. У мисці з'єднайте м'ясний фарш, варений рис і м'якоть з кабачків. Додайте половину обсмажених овочів (другу половину залиште в сковороді), нарізану зелень, а також сіль і перець.
  9. Ретельно перемішайте фарш і наповніть ним кабачки.
  10. Підготуйте томатну заливку. В решту овочів додайте томатну пасту і рубаний часник. Перемішайте.
  11. Влийте в сковороду 400 мл води. Ретельно розмішайте і доведіть соус до кипіння. Заправте за смаком сіллю, перцем. За бажанням можна додати сушені пряні трави.
  12. У чашу мультиварки щільними рядами викладіть фаршировані кабачки. Зверху вилийте підготовлену томатну заливку з овочами.
  13. Готуйте в режимі "Тушкування" 20-30 хвилин. Фарш має приготуватися, а кабачки стати м'якими.
  14. Подавайте фаршировані кабачки зі сметаною і свіжими овочами.

Дивіться відео, як зробити салат з ідеальних малосольних огірочків:

Нагадаємо, раніше ми писали, як зробити салати на зиму: ТОП-5 рецептів домашніх заготовок.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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