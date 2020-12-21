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Хурма: что нужно знать о самом полезном фрукте зимы

Сегодня, 16:43

Хурма обладает массой целебных свойств

Зимняя вишня, китайское яблоко и даже слива богов – так в разных странах называют один из главных фруктов зимы. И это хурма. На рынке можно увидеть ярко-желтые, оранжевые и красноватые фрукты. Цены, правда, разные, и почему-то названия различаются: то хурма, то королек, то шарон. Все это сорта одного фрукта. Просто одни приехали из Китая, другие – из Индии, а третьи – из Азии.

Оказывается, этот экзотический плод можно выращивать на подоконнике как декоративное растение и не только. А готовить из хурмы можно все что угодно: варенье, сок, вино, желе и пастилу. Кроме этого, хурма – еще и натуральное косметическое средство. Из нее получаются хорошие омолаживающие маски. Они разглаживают морщины, возвращают здоровый цвет лицу и подтягивают кожу. Хурма богата пектинами, которые способны выводить токсичные вещества из организма. Вместе с нутрициологом, консультантом по вопросам диетологии и управления здоровьем Верой Паламарь поговорим о хурме подробней.

Фото: Вера Паламарь, диетолог, нутрициолог

Хурма – это фрукт, который не только приятен на вкус, но и имеет благоприятное влияние на здоровье. Она богата клетчаткой, антиоксидантами и питательными веществами, что делает ее идеальной для здорового питания. Хурма хорошо сочетается как со сладкими, так и с солеными блюдами. Она – питательная альтернатива для людей, которые могут устать от одних и тех же повседневных фруктов, таких как яблоки, апельсины или бананы.

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В небольшой порции хурмы содержится мощное сочетание витаминов, минералов и клетчатки.

Хурма – отличный источник провитамина А (бета-каротина), витамина С. Она также содержит значительное количество витамина B6, витамина E , витамина K, меди, марганца и калия. В зависимости от размера, в одной хурме (170 г) около 120 калорий.

Полезны как кожура, так и мякоть

Хурма полезна для зрения
Хурма полезна для зрения
Фото: Pixabay

А все потому, что и в кожуре, и в мякоти содержится большое количество каротиноидов, которые придают хурме характерный насыщенный оранжевый цвет и являются высококлассными антиоксидантами.

Каротиноиды

  • снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний
  • улучшают зрение
  • снижают воспаление
  • уровень резистентности к инсулину
  • помогают нормализовать углеводный и жировой обмены

Благодаря содержанию флавоноидных антиоксидантов

  • улучшается здоровье сердца
  • снижается артериальное давление
  • нормализуется уровень холестерина и память

Важное – это сочетание

Фото: Unsplash

Чтобы максимально использовать питательные свойства хурмы, важно сочетать ее с правильными продуктами для улучшения усвоения определенных питательных веществ. Хурма хорошо сочетается с йогуртом или овсянкой. Добавление замороженной хурмы в смузи – возможно, с горсткой черники – добавит сладости и даст возможность насладиться фруктами, даже если они немного не по сезону.

Поскольку в хурме есть витамин А или каротиноиды, если вы едите их вместе с источником (здорового) жира, вы получите лучшее усвоение и большую пользу для здоровья. Например, добавление хурмы в салат с авокадо или оливковым маслом поможет усвоению каротиноидов, класса жирорастворимых питательных веществ растительного происхождения, которые могут помочь здоровью, защищая от повреждения клетки организма.

Сушеная хурма, которую можно приготовить в духовке или купить, может быть полезной закуской или использоваться в качестве ингредиента в домашнем хлебе или полезной выпечке.

Помните об ограничениях

Людям, у которых есть проблемы с работой ЖКТ (запоры), лишний вес и диабет – нужно быть осторожными с хурмой. Максимум – это один фрукт в день. Организм может отреагировать на сахар в хурме по-разному, поэтому диабетикам стоит проконсультироваться с врачом.

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