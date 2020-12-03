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Диетолог раскрывает секреты: с чего начинается здоровое утро

Сегодня, 07:00

Обязательна гимнастика и правильный завтрак

Утро – это то, что "делает" наш новый день. Именно от того, в каком настроении мы проснулись, успели ли сделать зарядку и что съели, зависит и наше настроение, и продуктивность.

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Диетолог и нутрициолог Лора Филиппова раскрывает свои секреты.

Лора Филиппова, нутрициолог

Утро – одна из важных частей моего дня. От того, как оно пройдет, во сколько я встаю, зависит и весь остальной день. Я встаю достаточно рано – в 6:00-6:30. И каждое мое утро проходит примерно одинаково:

  • Вакуум живота и лимфодренажная гимнастика. Вакуум хорошо массирует внутренние органы и подтягивает внутреннюю стенку живота, лимфодренажная гимнастика понятно для чего – улучшает отток лимфы.
  • Полоскание рта кунжутным маслом (гандуша в Аюрведе). Это эффективный способ очистки зубов и очень хорошо влияет на здоровье всей ротовой полости.
  • Пару стаканов теплой воды с лимоном. Все знают о пользе воды натощак, но не все – что она должна быть теплой. Это также по Аюрведе – мягкое очищение всего ЖКТ после сна, вода стимулирует обменные процессы с утра, перистальтику кишечника.
  • Зарядка (чаще всего это Сурья Намаскар, но бывают и просто приседания/наклоны/растяжка).
  • Примерно через час завтрак.

Завтрак диетолога

Завтрак – это отдельный и очень важный утренний ритуал. Именно он дает энергию нашему организму и настраивает на продуктивный день. По статистике, люди, которые пропускают завтрак, более склоны к набору лишних килограммов.

Самый любимый мой завтрак – на основе зерновых + легкий белок + жиры + овощи и зелень. Я всегда говорю, что каждый прием пищи должен содержать все нутриенты (и белки, и жиры, и углеводы). И завтрак не исключение.

Углеводы должны быть медленные (сложные, связанные клетчаткой). Из такого углевода глюкоза высвобождается не быстро, порционно, они не приводят к резким скачкам сахара в крови и, как следствие, обеспечивают нас энергией на длительное время. Белок и жир отвечают за нашу сытость. Вот вам и ответ, почему после сладкой овсянки с фруктами быстро хочется есть – не хватает белка и жира!

Кстати, правильный завтрак – это ощущение сытости минимум на 3-4 часа.

Мои любимые варианты завтрака:

Полезный завтрак
Полезный завтрак
Фото: Depositphotos

  • Каша (овсяная, гречневая, перловая) + тунец или кусочек курицы + авокадо + овощи и зелень
  • Цельнозерновой или гречневый хлеб + зелень + слабосоленый лосось + авокадо + салат
  • Сырники без сахара + сметана + ягоды.

А здесь узнаете о 6 простых шагах ко здоровому и правильному питанию.

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