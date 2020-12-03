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Как быстро похудеть к Новому году без вреда для здоровья (краткая инструкция)

Сегодня, 18:11

Становимся стройней без экстрима и истязаний над собой

Скоро. Уже совсем скоро начнется время Ч. Мы о новогодней ночи. Помимо того, что нам нужно, подумать, как задобрить Металлического Быка за столом, нам еще нужно подготовить свою фигуру. А именно – сделать ее стройнее, избавиться от лишних пары-тройки килограммов.

Эксперты советуют не прибегать к экстремальным методам, а худеть постепенно. Ну и конечно, продолжить процесс после новогодних праздников. Вместе с магистром в области фитнеса и рекреации Стеваном Лончаром и нутрициологом Яной Легезой разработали для вас план действий до 31 декабря включительно.

Физическая активность – подтянутая фигура

Если активный спорт – это не ваше, во всяком случае, пока, то я бы рекомендовал дорожку или пешие прогулки. Начните с 15 мин 3-4 раза в неделю. Каждую неделю увеличивайте время еще на 15 мин. И так до конца месяца.

Что касается силовых упражнений, то не нужно истязать себя. Это могут быть простые, не сложные упражнения: приседания, скручивания на пресс, отжимания с колен. Начните с 10 раз по 3 подхода. Как только почувствуете, что можете больше – увеличивайте нагрузки. Ваш организм и мышцы сами подскажут, что им нужно.

Достаточно пару дней в неделю, если вы не занимаетесь постоянно.

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Конечно, необходима умеренность в еде. Исключить вредную пищу, исключить алкоголь, не забывать пить воду. В рационе должно быть много клетчатки, она улучшает работу кишечника, способствует медленному всасыванию калорий.

После новогодних праздников не стоит убиваться в зале, лучше подождать пару дней, чтобы восстановился водный баланс, произошло выведение токсинов.

Как похудеть к Новому году
Как похудеть к Новому году
Фото: Depositphotos

Ваша еда – ваша стройность

Нутрициолог Яна Легеза уверена: желание и небольшие усилия над собой и в новогоднюю ночь – и вы прекрасны.

До праздника еще целый месяц и если вы желаете привести себя в форму, то несколько несложных советов помогут в этом.

  1. Исключить все продукты, содержащие муку (желательно и ржаную тоже) – хлеб, булочки, печенье, макароны, булгур, пицца и так далее. Картофель тоже исключаем.
  2. Исключить по возможности все продукты, содержащие белый сахар. В качестве подсластителя использовать кокосовый сахар, сироп топинамбура, мед. Вместо десертов есть замоченные сухофрукты – финики, курагу, изюм, клюкву. Но не много – около 50 грамм за 1 раз.
  3. Не делайте перекусы! Старайтесь выдерживать 3 полных часа между приемами пищи.
  4. Из напитков допустимо – вода, травяной и зеленый чай без сахара, кофе чистый или на растительном молоке. Пить за 20 минут до еды или 40 минут после еды!
  5. Чтобы не хотелось есть на ночь, сделайте белковый ужин – запечное мясо, рыба с овощами или яйца.
  6. Основу вашего рациона составят: гречка, киноа, рис, овсянка; любые овощи и квашеная капуста, фрукты в первой половине дня, мясо, рыба, яйца, сыр, творог, йогурт без добавок. Делаем упор на тыкву, сельдерей, батат, топинамбур.

Итак, усердствовать и истязать себя ни в коем случае нельзя. Если, конечно, вы давно и активно не ведете здоровый образ жизни. Избавиться от нескольких лишних килограммов, как мы понимаем, легко. Включите в свое расписание ежедневную физическую активность – будь то пешие прогулки или приседания. И самое главное – думайте, что вы едите – никаких вредных продуктов не должно быть. Ведь сиять со всех ракурсов во время встречи Нового года – дело сугубо наших рук.

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