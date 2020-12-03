Как быстро похудеть к Новому году без вреда для здоровья (краткая инструкция)

Становимся стройней без экстрима и истязаний над собой

Скоро. Уже совсем скоро начнется время Ч. Мы о новогодней ночи. Помимо того, что нам нужно, подумать, как задобрить Металлического Быка за столом, нам еще нужно подготовить свою фигуру. А именно – сделать ее стройнее, избавиться от лишних пары-тройки килограммов.

Эксперты советуют не прибегать к экстремальным методам, а худеть постепенно. Ну и конечно, продолжить процесс после новогодних праздников. Вместе с магистром в области фитнеса и рекреации Стеваном Лончаром и нутрициологом Яной Легезой разработали для вас план действий до 31 декабря включительно.

Физическая активность – подтянутая фигура

Если активный спорт – это не ваше, во всяком случае, пока, то я бы рекомендовал дорожку или пешие прогулки. Начните с 15 мин 3-4 раза в неделю. Каждую неделю увеличивайте время еще на 15 мин. И так до конца месяца.

Что касается силовых упражнений, то не нужно истязать себя. Это могут быть простые, не сложные упражнения: приседания, скручивания на пресс, отжимания с колен. Начните с 10 раз по 3 подхода. Как только почувствуете, что можете больше – увеличивайте нагрузки. Ваш организм и мышцы сами подскажут, что им нужно.

Достаточно пару дней в неделю, если вы не занимаетесь постоянно.

Конечно, необходима умеренность в еде. Исключить вредную пищу, исключить алкоголь, не забывать пить воду. В рационе должно быть много клетчатки, она улучшает работу кишечника, способствует медленному всасыванию калорий.

После новогодних праздников не стоит убиваться в зале, лучше подождать пару дней, чтобы восстановился водный баланс, произошло выведение токсинов.

Как похудеть к Новому году Фото: Depositphotos

Ваша еда – ваша стройность

Нутрициолог Яна Легеза уверена: желание и небольшие усилия над собой и в новогоднюю ночь – и вы прекрасны.

До праздника еще целый месяц и если вы желаете привести себя в форму, то несколько несложных советов помогут в этом.

Исключить все продукты, содержащие муку (желательно и ржаную тоже) – хлеб, булочки, печенье, макароны, булгур, пицца и так далее. Картофель тоже исключаем. Исключить по возможности все продукты, содержащие белый сахар. В качестве подсластителя использовать кокосовый сахар, сироп топинамбура, мед. Вместо десертов есть замоченные сухофрукты – финики, курагу, изюм, клюкву. Но не много – около 50 грамм за 1 раз. Не делайте перекусы! Старайтесь выдерживать 3 полных часа между приемами пищи. Из напитков допустимо – вода, травяной и зеленый чай без сахара, кофе чистый или на растительном молоке. Пить за 20 минут до еды или 40 минут после еды! Чтобы не хотелось есть на ночь, сделайте белковый ужин – запечное мясо, рыба с овощами или яйца. Основу вашего рациона составят: гречка, киноа, рис, овсянка; любые овощи и квашеная капуста, фрукты в первой половине дня, мясо, рыба, яйца, сыр, творог, йогурт без добавок. Делаем упор на тыкву, сельдерей, батат, топинамбур.

Итак, усердствовать и истязать себя ни в коем случае нельзя. Если, конечно, вы давно и активно не ведете здоровый образ жизни. Избавиться от нескольких лишних килограммов, как мы понимаем, легко. Включите в свое расписание ежедневную физическую активность – будь то пешие прогулки или приседания. И самое главное – думайте, что вы едите – никаких вредных продуктов не должно быть. Ведь сиять со всех ракурсов во время встречи Нового года – дело сугубо наших рук.

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