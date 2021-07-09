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Как приготовить самую вкусную кабачковую икру

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
9 июля, 10:24
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Классическая кабачковая икра состоит из молодых кабачков, моркови, лука и томатной пасты. Овощи нарезаются небольшими кубиками и тушатся на сковороде. Кабачковую икру можно оставить кусочками или измельчить с помощью блендера
Кабачковая икра
Кабачковая икра / Фото: Depositphotos

Кабачки – это не только множество неожиданно оригинальных блюд, но и вкусная икра, которую многие любят с детства. Если вы планируете приготовить икру из кабачков на зиму, ее следует горячей отправить в стерилизованные банки и закупорить. А если хотите подавать сразу, то хорошо остудите. Остатки кабачковой икры сложите в банку с крышкой и храните в холодильнике. В нашем календаре лайфхаков для лета найдете идеи, как провести его ярко и с пользой.

Простой рецепт икры из кабачков

Кабачковая икра на зиму
Кабачковая икра на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг молодых кабачков
  • 80 г томатной пасты
  • 60 г моркови
  • 50 мл растительного масла
  • 40 г лука
  • 1,5 ч. ложки крупной соли
  • 1 ч. ложка сахара
  • 10 горошин черного перца и 3-4 душистого

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Способ приготовления:

  1. Помойте и крупно нарежьте кабачки. Обжарьте их на среднем огне на половине растительного масла, пока они не подрумянятся. Переложите в миску.
  2. На второй половине масла обжарьте до мягкости нарезанные лук и морковь.
  3. Соедините кабачки с остальными овощами, добавив масло, в котором они готовились. Тщательно измельчите смесь блендером.
  4. Переложите пюре в кастрюльку с толстым дном и тушите 15-20 минут. В конце добавьте томатную пасту и готовьте еще 5 минут.
  5. Измельчите в ступке или кофемолке оба вида перца.
  6. Добавьте все приправы в икру, хорошенько перемешайте и снимите с огня.

Полезный совет

Если готовите кабачковую икру на зиму, в горячем виде разложите ее по стерилизованным банкам, накройте стерильными металлическими крышками и закатайте.

Если любите соленые огурцы, то засолите их экспресс-методом и приготовьте из них салат. Подробности в видео.

3 рецепта вкусной баклажанной икры найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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