Как приготовить самую вкусную кабачковую икру

Классическая кабачковая икра состоит из молодых кабачков, моркови, лука и томатной пасты. Овощи нарезаются небольшими кубиками и тушатся на сковороде. Кабачковую икру можно оставить кусочками или измельчить с помощью блендера

Кабачковая икра / Фото: Depositphotos

Кабачки – это не только множество неожиданно оригинальных блюд, но и вкусная икра, которую многие любят с детства. Если вы планируете приготовить икру из кабачков на зиму, ее следует горячей отправить в стерилизованные банки и закупорить. А если хотите подавать сразу, то хорошо остудите. Остатки кабачковой икры сложите в банку с крышкой и храните в холодильнике. В нашем календаре лайфхаков для лета найдете идеи, как провести его ярко и с пользой.

Простой рецепт икры из кабачков

Кабачковая икра на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг молодых кабачков

80 г томатной пасты

60 г моркови

50 мл растительного масла

40 г лука

1,5 ч. ложки крупной соли

1 ч. ложка сахара

10 горошин черного перца и 3-4 душистого

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Способ приготовления:

Помойте и крупно нарежьте кабачки. Обжарьте их на среднем огне на половине растительного масла, пока они не подрумянятся. Переложите в миску. На второй половине масла обжарьте до мягкости нарезанные лук и морковь. Соедините кабачки с остальными овощами, добавив масло, в котором они готовились. Тщательно измельчите смесь блендером. Переложите пюре в кастрюльку с толстым дном и тушите 15-20 минут. В конце добавьте томатную пасту и готовьте еще 5 минут. Измельчите в ступке или кофемолке оба вида перца. Добавьте все приправы в икру, хорошенько перемешайте и снимите с огня.

Полезный совет

Если готовите кабачковую икру на зиму, в горячем виде разложите ее по стерилизованным банкам, накройте стерильными металлическими крышками и закатайте.

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