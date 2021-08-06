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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Що таке бабагануш і як його готувати

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 серпня, 11:20
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Це можна називати і пюре, і намазкою, і ікрою з баклажанів – не принципово. Важлива складова – близькосхідна спеція тхіна. Подається разом з питою, якою бабагануш зачерпується
Бабагануш - рецепт баклажанної ікри з Близького Сходу
Бабагануш - рецепт баклажанної ікри з Близького Сходу / Фото: instagram.com/muf_by/

Багато, хто бачить бабагануш вперше, часто плутають його з хумусом, ще однією вкрай важливою для близькосхідних країн закускою. Але на відміну від хумуса, бабагануш готується з баклажанів. Важливо – це димний аромат і присмак страви, тому ідеально, коли баклажани запікаються на дровах. У домашніх умовах їх можна приготувати за допомогою духовки. Ми вже знаємо про тонкощі ікри з баклажанів по-одеськи, які нам розповів Сава Лібкін, тепер дізнаємося, як приготувати і як подавати бабагануш. Як підготуватися до пікніка та купити продукти за приємними цінами – дізнаєтеся з цього матеріалу.

Як готувати бабагануш

Головне – баклажани, вони мають бути з апетитним ароматом диму. Домогтися цього можна в два способи – за допомогою пальника або звичнішим для нас – за допомогою духовки.

Якщо готуватимете в духовці, то потримаєте баклажани під грилем за температури 230 градусів і вище впродовж 30 хвилин. Овочі мають бути розрізані вздовж, а запікати їх треба зрізом вниз.

Коли баклажани будуть готові, складіть їх у миску – нехай остигають. Потім з них потрібно дістати м'якоть, дати зайвому соку стекти і змішати з тхіною та іншими спеціями до консистенції пюре.

Як подавати бабагануш

Традиційно бабагануш подається з питою
Традиційно бабагануш подається з питою / Фото: instagram.com/chefffest/

У мисці з в'яленими маслинами і рубаною петрушкою, скропивши оливковою олією та прикрасивши гранатовими зернами. Їсти страву потрібно з питою. Бабагануш також можна подавати із салатом з помідорів або іншими овочами.

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Рецепт бабагануша

Інгредієнти

  • Баклажани -1 кг
  • Тхіна – 100 г
  • Лимон -1 шт.
  • Часник – 3-4 зубчики
  • Кінза – 1 пучок
  • Петрушка – 1 пучок
  • Сіль – за смаком
  • Перець чорний мелений, гострий – за смаком
  • Оливкова олія

Спосіб приготування

  1. Баклажани, розрізані вздовж, запекти зрізом вниз за 230 градусів 30 хвилин.
  2. Очистити від шкірки, дати охолонути. Дрібно нарізати зелень і подрібнити часник.
  3. Вийняти м'якоть з баклажанів, пробити в блендері. М'якоть баклажанів, зелень з часником і тхіну змішати до однорідності.
  4. Додати сік лимона, спеції, полити оливковою олією і прикрасити зернами граната.

До бабагануша можна приготувати лаваш з маринованою куркою і сиром. Як це зробити – дивіться у відео.

Тут знайдете 3 рецепти для найніжнішої баклажанної ікри.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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