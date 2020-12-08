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Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

Сегодня, 19:20

Рецепты горячих закусок на Новый год 2021

Шашлычки из креветок, лосося и овощей, фаршированные грибы с моцареллой, запеченный картофель с беконом – это обязательно украсит новогодний стол. Познакомьтесь с оригинальными рецептами горячих закусок и обязательно их приготовьте. Все представленные ниже рецепты составлены с учетом требований к праздничному столу Металлического Быка.

Индюшиные рулетики с сыром в беконе

Фото: Instagram/veracooks

Время приготовления

  • 45 мин

Ингредиенты

  • 300 г – куриная грудка
  • 150 г – бекон
  • 100 г – сыр

Способ приготовления

  1. Грудку разрезать вдоль тонкими слоями посолить, поперчить. Через пленку отбить с двух сторон.
  2. Сыр нарезать небольшими брусочками.
  3. На кусочек грудки выкладываем сыр, сворачиваем в рулетки и оборачиваем беконом.
  4. Выкладываем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 – 30 мин.

Паштет из куриной печени в духовке

Фото: freepik.com

Время приготовления

  • 1 ч 30 мин

Ингредиенты

печень куриная – 300 г

  • большое яблоко – 2 шт.
  • 1 веточка розмарина
  • 3 яйца + 2 желтка
  • молоко – 200 мл
  • масло растительное – 3 ст. л.
  • портвейн или мадера – 300 мл
  • 1 лавровый лист
  • белый перец горошком – 1 ст. л.
  • луковица – 1 шт.
  • масло сливочное – 75 г
  • соль – 2 ч. л.
  • черный перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Куриную печенку для паштета вымыть, замочить в холодном молоке и поместить в холодильник на 8 ч. После этого кусочки печени достать и тщательно обсушить бумажным полотенцем.
  2. Яблоки для паштета из куриной печени вымыть и аккуратно вырезать сердцевину. Запечь в разогретой до 180 °С духовке, 10 мин. Проверьте готовность яблок и, если необходимо, дайте им чуть больше времени. Остудите.
  3. Лук очистить и измельчить. Розмарин разобрать на листики. Горошины перца раздавить. Разогреть в сотейнике растительное масло, обжарить лук, розмарин, перец и раскрошенный лавровый лист, 4 мин.
  4. Влить портвейн и готовить на сильном огне, периодически помешивая, 10 мин. Снять с огня, добавить сливочное масло, перемешать до его полного растворения. Дать остыть.
  5. Из яблочной кожуры аккуратно вынуть мякоть. Переложить приготовленную ранее луковую смесь в чашу блендера, добавить яблочную мякоть и холодную куриную печенку.
  6. Добавить яйца и желтки. Взбить в однородную массу, затем протереть через сито. Приправить солью и перцем. Разложить получившуюся массу по порционным формочкам, накрыть и запекать в духовке 40 мин при 180 °С.

Утиная грудка в апельсиновом маринаде

Фото: Instagram/еatwithkeda

Время приготовления

  • 1 ч 30 мин

Ингредиенты

  • Филе утиной грудки – 500 г
  • Апельсин – 1/2 шт.
  • Лимонный сок – 1 ст.л.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Сушенный розмарин – 1/2 ч.л.
  • Черный перец – 1/2 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.


Способ приготовления

  1. Снимите цедру с апельсина, выдавите сок. Смешайте сок с цедрой, добавьте в него оливковое масло, лимонный сок, сушенный розмарин, соль и перец – это будет наш маринад.
  2. Положите филе утиной грудки в маринад и оставьте мариноваться на час.
  3. Обжарьте дольки апельсина, сверху присыпьте сахаром, чтобы образовалась корочка.
  4. Слегка обжарьте мясо на небольшом количестве масла около 4 мин, только с одной стороны.
  5. Затем выложите мясо обжаренной стороной вверх в форму для запекания.
  6. Отправьте запекаться грудки в разогретую до 200С духовку на 10 мин.
  7. Украшаем грудки дольками апельсина.

Шашлычки из креветок, лосося и овощей

Шашлычки из креветок, овощей и лосося
Шашлычки из креветок, овощей и лосося
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 маленькая, сваренная в мундире и очищенная картофелина
  • 2-3 см кусочек сырого лосося
  • 1 очищенная сырая креветка
  • 2-3 см кусочек красного перца
  • 1/2 луковицы-шалот, разрезанной пополам
  • Соль, перец
  • Лимонный сок
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Мелкий картофель отварить в кожуре, следя за тем, чтобы он не разварился. Остудить и очистить.
  2. Нарезать кусочками перец, очистить лук-шалот и разрезать пополам.
  3. Нанизать на шпажку кусочек лосося, креветку, лук-шалот, картофелину и в конце перец. Посолить, поперчить по вкусу. Смешать лимонный сок с оливковым маслом и смазать шашлычки силиконовой кисточкой.
  4. Разогреть как следует тефлоновую сковороду, обжарить шашлычки до готовности лосося 3-5 минут с обеих сторон, и сразу подавать на стол.

Фаршированные грибы с томатами и моцареллой

Фаршированные грибы с помидорами и сыром
Фаршированные грибы с помидорами и сыром
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 4 шляпки грибов портобелло
  • 8 шариков мини-моцареллы, разрезанных пополам
  • 1 чашка разноцветных помидоров черри, разрезанных пополам
  • 1 чашка свежего базилика, порванного руками
  • 4 столовые ложки сливочного или оливкового масла
  • 2-3 зубчика чеснока, тонко нарезанных
  • 4 столовые ложки свежей петрушки, нарезанной
  • Соль, перец
  • Бальзамический уксус – по желанию

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180-200 ºС, подготовить все продукты.
  2. Положить масло, петрушку и чеснок в сотейник. Нагреть на медленном огне, чтобы масло растопилось, а чеснок стал мягким. Посолить и поперчить.
  3. Смазать шляпки грибов чесночным маслом с помощью кулинарной кисточки.
  4. Выложить грибы на противень, застеленный фольгой. Наполнить шляпки помидорами черри и моцареллой.
  5. Запекать около 8-10 минут, пока грибы не станут мягкими, а сыр не расплавится. Украсить измельченным базиликом, по желанию сбрызнуть бальзамическим уксусом.

Медальоны из куриного филе в духовке с ананасами

Куриные медальоны с ананасами
Куриные медальоны с ананасами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного филе
  • 10 колец консервированного ананаса
  • 100 мл сметаны или домашнего майонеза
  • 150 г твердого сыра
  • Соль, молотый перец
  • Растительное масло
  • Зелень – для украшения

Способ приготовления:

  1. Куриное филе помойте и обсушите. Нарежьте его пластинками толщиной около 2 см. Отбейте кухонным молотком, посолите и поперчите.
  2. Выложите на противень формочки. Положите внутрь кусочки отбитого филе. Смажьте мясо сметаной или домашним майонезом.
  3. Сверху разместите кольца ананаса и посыпьте тертым сыром.
  4. Запекайте в разогретой до 190 ºС духовке около 35 минут.
  5. Подавайте закуску горячей вместе со свежими овощами, украсив зеленью.

Совет: Для этого оригинального рецепта вам понадобятся кулинарные кольца. Если у вас их нет, сделайте из обычной фольги плотные полоски длиной 30 см и высотой 3 см. Соедините их в кольца, скрепите и поставьте на смазанный маслом противень.

Запеченный картофель с беконом и сыром

Картофельные "гармошки" с беконом и сыром
Картофельные "гармошки" с беконом и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 2 крупные картофелины
  • 50 г сливочного масла
  • 100 г моцареллы для пиццы
  • 4-6 полосок бекона
  • 2 ст.л. сметаны
  • 2 пера зеленого лука
  • Укроп – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте картофель. Сделайте в нем частые глубокие надрезы, прорезая поперек почти насквозь.
  2. Смажьте клубни сливочным маслом и пеките около часа на застеленном фольге противне при 180 °С.
  3. Нарежьте сыр пластинами.
  4. Бекон измельчите и обжарьте на сковороде до хрустящей корочки.
  5. Когда картофель будет готов, достаньте из духовки и посыпьте беконом, сверху положите кусочки сыра и поставьте снова в духовку, чтобы сыр расплавился.
  6. Подавайте запеченный картофель горячим, смазав сверху сметаной или натуральным йогуртом.
  7. Сверху посыпьте закуску свежей зеленью.

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Шарики из моцареллы с сырным соусом

Моцарелла во фритюре
Моцарелла во фритюре
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 100 г
  • Сухари панировочные – 150 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Масло растительное – 1 л
  • Маленькие шарики моцареллы – 30 шт.
  • Соль

Для соуса:

  • Сыр сливочный – 200 г
  • Вино белое или вода – 100 мл
  • Соус табаско – 4-5 капель
  • Вустерский соус – 4-5 капель
  • Соус соевый – 3 ч.л.
  • Сыр чеддер, тертый – 100 г

Способ приготовления:

  1. Приготовьте соус, поставив кастрюльку со сливочным соусом, белым вином (или водой) на средний огонь. Добавьте табаско, соевый соус и вустерский соус. Постепенно вмешайте чеддер так, чтобы он полностью растаял.
  2. Чтобы сделать шарики из моцареллы, насыпьте муку и панировочные сухари в отдельные миски и взбейте яйца в третьей. Налейте масло в мелкую и широкую сковороду и поставьте на средний огонь.
  3. Слейте жидкость и обсушите сыр. Окунайте каждый шарик сначала в муку, затем во взбитые яйца и, наконец, в сухари. Затем снова в яйцо и в сухари. Внимательно следите за тем, чтобы шарики были плотно покрыты крошкой со всех сторон.
  4. Проверьте, готово ли масло, опустив в него крошку: если вокруг появляются пузырьки и крошка всплывает, значит, масло достаточно горячее. Аккуратно с помощью шумовки опускайте по 6-8 шариков за раз и жарьте около минуты или до золотистой корочки.
  5. Достаньте готовые шарики из масла (с помощью той же шумовки) и оставьте на бумажном полотенце, чтобы впитались излишки жира. Посолите перед подачей на стол.
  6. Подавайте шарики из моццареллы с теплым соусом.

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Хрустящие луковые кольца

Луковые кольца
Луковые кольца
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Репчатый лук – 2–3 шт.
  • Мука – 60 г
  • Кукурузный крахмал – 30 г
  • Кайенский перец – 1/3 ч.л.
  • Газированная вода – 150 мл
  • Панировочные сухари (мелкие) – 300 г
  • Растворимое картофельное пюре – 2 ст.л.
  • Растительное масло для жарки – много
  • Соль

Для соуса:

  • Майонез – 50–60 г
  • Кетчуп – 1–2 ст.л.
  • Хрен из банки – 2 ст.л.
  • Паприка – 1/2 ч.л.
  • Сушеный орегано – 1/2 ч.л.
  • Кайенский перец – 1/3 ч.л.
  • Соль, черный перец

Способ приготовления:

  1. Лук чистим и нарезаем крупными кольцами шириной 5 мм.
  2. Смешиваем муку и кукурузный крахмал, добавляем соль, кайенский перец и газированную воду. Тщательно смешиваем. Затем добавляем растворимое картофельное пюре – оно сделает смесь более густой, а луковые кольца – более плотными.
  3. Панировочные сухари пересыпаем в плоскую миску или тарелку.
  4. В небольшой кастрюле прогреваем растительное масло (его должно быть столько, чтобы оно полностью покрывало все кольца).
  5. Каждое луковое кольцо при помощи вилки окунаем сначала в жидкую смесь, стряхиваем лишнее, другой вилкой обваливаем в панировочных сухарях и отправляем жариться. В процессе кольцо можно перевернуть. Когда оно приобретает равномерный коричневатый оттенок, вытаскиваем луковое кольцо и кладем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
  6. Для соуса смешиваем майонез, хрен, паприку, орегано, кайенский и черный перец, добавляем кетчуп, солим и перчим по вкусу. Когда соус стал полностью однородным, он готов.
  7. Подаем луковые кольца вместе с соусом.

Жюльен со свининой и шампиньонами

Жюльен классический
Жюльен классический
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • Свинина – 200 г
  • Грибы – 200 г
  • Сливки 30% – 250 г
  • Сыр – 50 г
  • Луковица – 2 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Соль, специи по вкусу

Способ приготовления:

  1. Грибы помыть и нарезать соломкой.
  2. Мясо нарезать тонкими полосками.
  3. Лук очистить, помыть и нарезать тонкими кольцами.
  4. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук в течении двух минут, добавить к нему мясо и грибы, обжаривать в течении 20 минут.
  5. По истечению 20 минут добавить в сковороду сливки и тушить смесь еще 10 минут.
  6. Разложить в жаропрочные формочки, посыпать тертым сыром и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 5 минут до появления румяной корочки.
  7. Подавать жюльен горячим, по желанию украсив зеленью.

Здесь узнаете 5 прекрасных холодных закусок на Новый год 2021.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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