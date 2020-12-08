Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок
Рецепты горячих закусок на Новый год 2021
Шашлычки из креветок, лосося и овощей, фаршированные грибы с моцареллой, запеченный картофель с беконом – это обязательно украсит новогодний стол. Познакомьтесь с оригинальными рецептами горячих закусок и обязательно их приготовьте. Все представленные ниже рецепты составлены с учетом требований к праздничному столу Металлического Быка.
Индюшиные рулетики с сыром в беконе
Время приготовления
- 45 мин
Ингредиенты
- 300 г – куриная грудка
- 150 г – бекон
- 100 г – сыр
Способ приготовления
- Грудку разрезать вдоль тонкими слоями посолить, поперчить. Через пленку отбить с двух сторон.
- Сыр нарезать небольшими брусочками.
- На кусочек грудки выкладываем сыр, сворачиваем в рулетки и оборачиваем беконом.
- Выкладываем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 – 30 мин.
Паштет из куриной печени в духовке
Время приготовления
- 1 ч 30 мин
Ингредиенты
печень куриная – 300 г
- большое яблоко – 2 шт.
- 1 веточка розмарина
- 3 яйца + 2 желтка
- молоко – 200 мл
- масло растительное – 3 ст. л.
- портвейн или мадера – 300 мл
- 1 лавровый лист
- белый перец горошком – 1 ст. л.
- луковица – 1 шт.
- масло сливочное – 75 г
- соль – 2 ч. л.
- черный перец по вкусу
Способ приготовления
- Куриную печенку для паштета вымыть, замочить в холодном молоке и поместить в холодильник на 8 ч. После этого кусочки печени достать и тщательно обсушить бумажным полотенцем.
- Яблоки для паштета из куриной печени вымыть и аккуратно вырезать сердцевину. Запечь в разогретой до 180 °С духовке, 10 мин. Проверьте готовность яблок и, если необходимо, дайте им чуть больше времени. Остудите.
- Лук очистить и измельчить. Розмарин разобрать на листики. Горошины перца раздавить. Разогреть в сотейнике растительное масло, обжарить лук, розмарин, перец и раскрошенный лавровый лист, 4 мин.
- Влить портвейн и готовить на сильном огне, периодически помешивая, 10 мин. Снять с огня, добавить сливочное масло, перемешать до его полного растворения. Дать остыть.
- Из яблочной кожуры аккуратно вынуть мякоть. Переложить приготовленную ранее луковую смесь в чашу блендера, добавить яблочную мякоть и холодную куриную печенку.
- Добавить яйца и желтки. Взбить в однородную массу, затем протереть через сито. Приправить солью и перцем. Разложить получившуюся массу по порционным формочкам, накрыть и запекать в духовке 40 мин при 180 °С.
Утиная грудка в апельсиновом маринаде
Время приготовления
- 1 ч 30 мин
Ингредиенты
- Филе утиной грудки – 500 г
- Апельсин – 1/2 шт.
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Масло оливковое – 1 ст.л.
- Сушенный розмарин – 1/2 ч.л.
- Черный перец – 1/2 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
Способ приготовления
- Снимите цедру с апельсина, выдавите сок. Смешайте сок с цедрой, добавьте в него оливковое масло, лимонный сок, сушенный розмарин, соль и перец – это будет наш маринад.
- Положите филе утиной грудки в маринад и оставьте мариноваться на час.
- Обжарьте дольки апельсина, сверху присыпьте сахаром, чтобы образовалась корочка.
- Слегка обжарьте мясо на небольшом количестве масла около 4 мин, только с одной стороны.
- Затем выложите мясо обжаренной стороной вверх в форму для запекания.
- Отправьте запекаться грудки в разогретую до 200С духовку на 10 мин.
- Украшаем грудки дольками апельсина.
Шашлычки из креветок, лосося и овощей
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 маленькая, сваренная в мундире и очищенная картофелина
- 2-3 см кусочек сырого лосося
- 1 очищенная сырая креветка
- 2-3 см кусочек красного перца
- 1/2 луковицы-шалот, разрезанной пополам
- Соль, перец
- Лимонный сок
- Оливковое масло
Способ приготовления:
- Мелкий картофель отварить в кожуре, следя за тем, чтобы он не разварился. Остудить и очистить.
- Нарезать кусочками перец, очистить лук-шалот и разрезать пополам.
- Нанизать на шпажку кусочек лосося, креветку, лук-шалот, картофелину и в конце перец. Посолить, поперчить по вкусу. Смешать лимонный сок с оливковым маслом и смазать шашлычки силиконовой кисточкой.
- Разогреть как следует тефлоновую сковороду, обжарить шашлычки до готовности лосося 3-5 минут с обеих сторон, и сразу подавать на стол.
Фаршированные грибы с томатами и моцареллой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 4 шляпки грибов портобелло
- 8 шариков мини-моцареллы, разрезанных пополам
- 1 чашка разноцветных помидоров черри, разрезанных пополам
- 1 чашка свежего базилика, порванного руками
- 4 столовые ложки сливочного или оливкового масла
- 2-3 зубчика чеснока, тонко нарезанных
- 4 столовые ложки свежей петрушки, нарезанной
- Соль, перец
- Бальзамический уксус – по желанию
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180-200 ºС, подготовить все продукты.
- Положить масло, петрушку и чеснок в сотейник. Нагреть на медленном огне, чтобы масло растопилось, а чеснок стал мягким. Посолить и поперчить.
- Смазать шляпки грибов чесночным маслом с помощью кулинарной кисточки.
- Выложить грибы на противень, застеленный фольгой. Наполнить шляпки помидорами черри и моцареллой.
- Запекать около 8-10 минут, пока грибы не станут мягкими, а сыр не расплавится. Украсить измельченным базиликом, по желанию сбрызнуть бальзамическим уксусом.
Медальоны из куриного филе в духовке с ананасами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг куриного филе
- 10 колец консервированного ананаса
- 100 мл сметаны или домашнего майонеза
- 150 г твердого сыра
- Соль, молотый перец
- Растительное масло
- Зелень – для украшения
Способ приготовления:
- Куриное филе помойте и обсушите. Нарежьте его пластинками толщиной около 2 см. Отбейте кухонным молотком, посолите и поперчите.
- Выложите на противень формочки. Положите внутрь кусочки отбитого филе. Смажьте мясо сметаной или домашним майонезом.
- Сверху разместите кольца ананаса и посыпьте тертым сыром.
- Запекайте в разогретой до 190 ºС духовке около 35 минут.
- Подавайте закуску горячей вместе со свежими овощами, украсив зеленью.
Совет: Для этого оригинального рецепта вам понадобятся кулинарные кольца. Если у вас их нет, сделайте из обычной фольги плотные полоски длиной 30 см и высотой 3 см. Соедините их в кольца, скрепите и поставьте на смазанный маслом противень.
Запеченный картофель с беконом и сыром
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 2 крупные картофелины
- 50 г сливочного масла
- 100 г моцареллы для пиццы
- 4-6 полосок бекона
- 2 ст.л. сметаны
- 2 пера зеленого лука
- Укроп – по вкусу
Способ приготовления:
- Помойте картофель. Сделайте в нем частые глубокие надрезы, прорезая поперек почти насквозь.
- Смажьте клубни сливочным маслом и пеките около часа на застеленном фольге противне при 180 °С.
- Нарежьте сыр пластинами.
- Бекон измельчите и обжарьте на сковороде до хрустящей корочки.
- Когда картофель будет готов, достаньте из духовки и посыпьте беконом, сверху положите кусочки сыра и поставьте снова в духовку, чтобы сыр расплавился.
- Подавайте запеченный картофель горячим, смазав сверху сметаной или натуральным йогуртом.
- Сверху посыпьте закуску свежей зеленью.
Шарики из моцареллы с сырным соусом
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 100 г
- Сухари панировочные – 150 г
- Яйца – 3 шт.
- Масло растительное – 1 л
- Маленькие шарики моцареллы – 30 шт.
- Соль
Для соуса:
- Сыр сливочный – 200 г
- Вино белое или вода – 100 мл
- Соус табаско – 4-5 капель
- Вустерский соус – 4-5 капель
- Соус соевый – 3 ч.л.
- Сыр чеддер, тертый – 100 г
Способ приготовления:
- Приготовьте соус, поставив кастрюльку со сливочным соусом, белым вином (или водой) на средний огонь. Добавьте табаско, соевый соус и вустерский соус. Постепенно вмешайте чеддер так, чтобы он полностью растаял.
- Чтобы сделать шарики из моцареллы, насыпьте муку и панировочные сухари в отдельные миски и взбейте яйца в третьей. Налейте масло в мелкую и широкую сковороду и поставьте на средний огонь.
- Слейте жидкость и обсушите сыр. Окунайте каждый шарик сначала в муку, затем во взбитые яйца и, наконец, в сухари. Затем снова в яйцо и в сухари. Внимательно следите за тем, чтобы шарики были плотно покрыты крошкой со всех сторон.
- Проверьте, готово ли масло, опустив в него крошку: если вокруг появляются пузырьки и крошка всплывает, значит, масло достаточно горячее. Аккуратно с помощью шумовки опускайте по 6-8 шариков за раз и жарьте около минуты или до золотистой корочки.
- Достаньте готовые шарики из масла (с помощью той же шумовки) и оставьте на бумажном полотенце, чтобы впитались излишки жира. Посолите перед подачей на стол.
- Подавайте шарики из моццареллы с теплым соусом.
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Хрустящие луковые кольца
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Репчатый лук – 2–3 шт.
- Мука – 60 г
- Кукурузный крахмал – 30 г
- Кайенский перец – 1/3 ч.л.
- Газированная вода – 150 мл
- Панировочные сухари (мелкие) – 300 г
- Растворимое картофельное пюре – 2 ст.л.
- Растительное масло для жарки – много
- Соль
Для соуса:
- Майонез – 50–60 г
- Кетчуп – 1–2 ст.л.
- Хрен из банки – 2 ст.л.
- Паприка – 1/2 ч.л.
- Сушеный орегано – 1/2 ч.л.
- Кайенский перец – 1/3 ч.л.
- Соль, черный перец
Способ приготовления:
- Лук чистим и нарезаем крупными кольцами шириной 5 мм.
- Смешиваем муку и кукурузный крахмал, добавляем соль, кайенский перец и газированную воду. Тщательно смешиваем. Затем добавляем растворимое картофельное пюре – оно сделает смесь более густой, а луковые кольца – более плотными.
- Панировочные сухари пересыпаем в плоскую миску или тарелку.
- В небольшой кастрюле прогреваем растительное масло (его должно быть столько, чтобы оно полностью покрывало все кольца).
- Каждое луковое кольцо при помощи вилки окунаем сначала в жидкую смесь, стряхиваем лишнее, другой вилкой обваливаем в панировочных сухарях и отправляем жариться. В процессе кольцо можно перевернуть. Когда оно приобретает равномерный коричневатый оттенок, вытаскиваем луковое кольцо и кладем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
- Для соуса смешиваем майонез, хрен, паприку, орегано, кайенский и черный перец, добавляем кетчуп, солим и перчим по вкусу. Когда соус стал полностью однородным, он готов.
- Подаем луковые кольца вместе с соусом.
Жюльен со свининой и шампиньонами
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Свинина – 200 г
- Грибы – 200 г
- Сливки 30% – 250 г
- Сыр – 50 г
- Луковица – 2 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Соль, специи по вкусу
Способ приготовления:
- Грибы помыть и нарезать соломкой.
- Мясо нарезать тонкими полосками.
- Лук очистить, помыть и нарезать тонкими кольцами.
- Разогреть масло на сковороде, обжарить лук в течении двух минут, добавить к нему мясо и грибы, обжаривать в течении 20 минут.
- По истечению 20 минут добавить в сковороду сливки и тушить смесь еще 10 минут.
- Разложить в жаропрочные формочки, посыпать тертым сыром и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 5 минут до появления румяной корочки.
- Подавать жюльен горячим, по желанию украсив зеленью.
Здесь узнаете 5 прекрасных холодных закусок на Новый год 2021.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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