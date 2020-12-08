Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

Рецепты горячих закусок на Новый год 2021

Шашлычки из креветок, лосося и овощей, фаршированные грибы с моцареллой, запеченный картофель с беконом – это обязательно украсит новогодний стол. Познакомьтесь с оригинальными рецептами горячих закусок и обязательно их приготовьте. Все представленные ниже рецепты составлены с учетом требований к праздничному столу Металлического Быка.

Индюшиные рулетики с сыром в беконе

Фото: Instagram/veracooks

Время приготовления

45 мин

Ингредиенты

300 г – куриная грудка

150 г – бекон

100 г – сыр

Способ приготовления

Грудку разрезать вдоль тонкими слоями посолить, поперчить. Через пленку отбить с двух сторон. Сыр нарезать небольшими брусочками. На кусочек грудки выкладываем сыр, сворачиваем в рулетки и оборачиваем беконом. Выкладываем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 – 30 мин.

Паштет из куриной печени в духовке

Фото: freepik.com

Время приготовления

1 ч 30 мин

Ингредиенты

печень куриная – 300 г

большое яблоко – 2 шт.

1 веточка розмарина

3 яйца + 2 желтка

молоко – 200 мл

масло растительное – 3 ст. л.

портвейн или мадера – 300 мл

1 лавровый лист

белый перец горошком – 1 ст. л.

луковица – 1 шт.

масло сливочное – 75 г

соль – 2 ч. л.

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Куриную печенку для паштета вымыть, замочить в холодном молоке и поместить в холодильник на 8 ч. После этого кусочки печени достать и тщательно обсушить бумажным полотенцем. Яблоки для паштета из куриной печени вымыть и аккуратно вырезать сердцевину. Запечь в разогретой до 180 °С духовке, 10 мин. Проверьте готовность яблок и, если необходимо, дайте им чуть больше времени. Остудите. Лук очистить и измельчить. Розмарин разобрать на листики. Горошины перца раздавить. Разогреть в сотейнике растительное масло, обжарить лук, розмарин, перец и раскрошенный лавровый лист, 4 мин. Влить портвейн и готовить на сильном огне, периодически помешивая, 10 мин. Снять с огня, добавить сливочное масло, перемешать до его полного растворения. Дать остыть. Из яблочной кожуры аккуратно вынуть мякоть. Переложить приготовленную ранее луковую смесь в чашу блендера, добавить яблочную мякоть и холодную куриную печенку. Добавить яйца и желтки. Взбить в однородную массу, затем протереть через сито. Приправить солью и перцем. Разложить получившуюся массу по порционным формочкам, накрыть и запекать в духовке 40 мин при 180 °С.

Утиная грудка в апельсиновом маринаде

Фото: Instagram/еatwithkeda

Время приготовления

1 ч 30 мин

Ингредиенты

Филе утиной грудки – 500 г

Апельсин – 1/2 шт.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Сушенный розмарин – 1/2 ч.л.

Черный перец – 1/2 ч.л.

Соль – 1 ч.л.



Способ приготовления

Снимите цедру с апельсина, выдавите сок. Смешайте сок с цедрой, добавьте в него оливковое масло, лимонный сок, сушенный розмарин, соль и перец – это будет наш маринад. Положите филе утиной грудки в маринад и оставьте мариноваться на час. Обжарьте дольки апельсина, сверху присыпьте сахаром, чтобы образовалась корочка. Слегка обжарьте мясо на небольшом количестве масла около 4 мин, только с одной стороны. Затем выложите мясо обжаренной стороной вверх в форму для запекания. Отправьте запекаться грудки в разогретую до 200С духовку на 10 мин. Украшаем грудки дольками апельсина.

Шашлычки из креветок, лосося и овощей

Шашлычки из креветок, овощей и лосося Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 маленькая, сваренная в мундире и очищенная картофелина

2-3 см кусочек сырого лосося

1 очищенная сырая креветка

2-3 см кусочек красного перца

1/2 луковицы-шалот, разрезанной пополам

Соль, перец

Лимонный сок

Оливковое масло

Способ приготовления:

Мелкий картофель отварить в кожуре, следя за тем, чтобы он не разварился. Остудить и очистить. Нарезать кусочками перец, очистить лук-шалот и разрезать пополам. Нанизать на шпажку кусочек лосося, креветку, лук-шалот, картофелину и в конце перец. Посолить, поперчить по вкусу. Смешать лимонный сок с оливковым маслом и смазать шашлычки силиконовой кисточкой. Разогреть как следует тефлоновую сковороду, обжарить шашлычки до готовности лосося 3-5 минут с обеих сторон, и сразу подавать на стол.

Фаршированные грибы с томатами и моцареллой

Фаршированные грибы с помидорами и сыром Фото: Pinterest

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

4 шляпки грибов портобелло

8 шариков мини-моцареллы, разрезанных пополам

1 чашка разноцветных помидоров черри, разрезанных пополам

1 чашка свежего базилика, порванного руками

4 столовые ложки сливочного или оливкового масла

2-3 зубчика чеснока, тонко нарезанных

4 столовые ложки свежей петрушки, нарезанной

Соль, перец

Бальзамический уксус – по желанию

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180-200 ºС, подготовить все продукты. Положить масло, петрушку и чеснок в сотейник. Нагреть на медленном огне, чтобы масло растопилось, а чеснок стал мягким. Посолить и поперчить. Смазать шляпки грибов чесночным маслом с помощью кулинарной кисточки. Выложить грибы на противень, застеленный фольгой. Наполнить шляпки помидорами черри и моцареллой. Запекать около 8-10 минут, пока грибы не станут мягкими, а сыр не расплавится. Украсить измельченным базиликом, по желанию сбрызнуть бальзамическим уксусом.

Медальоны из куриного филе в духовке с ананасами

Куриные медальоны с ананасами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг куриного филе

10 колец консервированного ананаса

100 мл сметаны или домашнего майонеза

150 г твердого сыра

Соль, молотый перец

Растительное масло

Зелень – для украшения

Способ приготовления:

Куриное филе помойте и обсушите. Нарежьте его пластинками толщиной около 2 см. Отбейте кухонным молотком, посолите и поперчите. Выложите на противень формочки. Положите внутрь кусочки отбитого филе. Смажьте мясо сметаной или домашним майонезом. Сверху разместите кольца ананаса и посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 ºС духовке около 35 минут. Подавайте закуску горячей вместе со свежими овощами, украсив зеленью.

Совет: Для этого оригинального рецепта вам понадобятся кулинарные кольца. Если у вас их нет, сделайте из обычной фольги плотные полоски длиной 30 см и высотой 3 см. Соедините их в кольца, скрепите и поставьте на смазанный маслом противень.

Запеченный картофель с беконом и сыром

Картофельные "гармошки" с беконом и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

2 крупные картофелины

50 г сливочного масла

100 г моцареллы для пиццы

4-6 полосок бекона

2 ст.л. сметаны

2 пера зеленого лука

Укроп – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте картофель. Сделайте в нем частые глубокие надрезы, прорезая поперек почти насквозь. Смажьте клубни сливочным маслом и пеките около часа на застеленном фольге противне при 180 °С. Нарежьте сыр пластинами. Бекон измельчите и обжарьте на сковороде до хрустящей корочки. Когда картофель будет готов, достаньте из духовки и посыпьте беконом, сверху положите кусочки сыра и поставьте снова в духовку, чтобы сыр расплавился. Подавайте запеченный картофель горячим, смазав сверху сметаной или натуральным йогуртом. Сверху посыпьте закуску свежей зеленью.

Шарики из моцареллы с сырным соусом

Моцарелла во фритюре Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 100 г

Сухари панировочные – 150 г

Яйца – 3 шт.

Масло растительное – 1 л

Маленькие шарики моцареллы – 30 шт.

Соль

Для соуса:

Сыр сливочный – 200 г

Вино белое или вода – 100 мл

Соус табаско – 4-5 капель

Вустерский соус – 4-5 капель

Соус соевый – 3 ч.л.

Сыр чеддер, тертый – 100 г

Способ приготовления:

Приготовьте соус, поставив кастрюльку со сливочным соусом, белым вином (или водой) на средний огонь. Добавьте табаско, соевый соус и вустерский соус. Постепенно вмешайте чеддер так, чтобы он полностью растаял. Чтобы сделать шарики из моцареллы, насыпьте муку и панировочные сухари в отдельные миски и взбейте яйца в третьей. Налейте масло в мелкую и широкую сковороду и поставьте на средний огонь. Слейте жидкость и обсушите сыр. Окунайте каждый шарик сначала в муку, затем во взбитые яйца и, наконец, в сухари. Затем снова в яйцо и в сухари. Внимательно следите за тем, чтобы шарики были плотно покрыты крошкой со всех сторон. Проверьте, готово ли масло, опустив в него крошку: если вокруг появляются пузырьки и крошка всплывает, значит, масло достаточно горячее. Аккуратно с помощью шумовки опускайте по 6-8 шариков за раз и жарьте около минуты или до золотистой корочки. Достаньте готовые шарики из масла (с помощью той же шумовки) и оставьте на бумажном полотенце, чтобы впитались излишки жира. Посолите перед подачей на стол. Подавайте шарики из моццареллы с теплым соусом.

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Хрустящие луковые кольца

Луковые кольца Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Репчатый лук – 2–3 шт.

Мука – 60 г

Кукурузный крахмал – 30 г

Кайенский перец – 1/3 ч.л.

Газированная вода – 150 мл

Панировочные сухари (мелкие) – 300 г

Растворимое картофельное пюре – 2 ст.л.

Растительное масло для жарки – много

Соль

Для соуса:

Майонез – 50–60 г

Кетчуп – 1–2 ст.л.

Хрен из банки – 2 ст.л.

Паприка – 1/2 ч.л.

Сушеный орегано – 1/2 ч.л.

Кайенский перец – 1/3 ч.л.

Соль, черный перец

Способ приготовления:

Лук чистим и нарезаем крупными кольцами шириной 5 мм. Смешиваем муку и кукурузный крахмал, добавляем соль, кайенский перец и газированную воду. Тщательно смешиваем. Затем добавляем растворимое картофельное пюре – оно сделает смесь более густой, а луковые кольца – более плотными. Панировочные сухари пересыпаем в плоскую миску или тарелку. В небольшой кастрюле прогреваем растительное масло (его должно быть столько, чтобы оно полностью покрывало все кольца). Каждое луковое кольцо при помощи вилки окунаем сначала в жидкую смесь, стряхиваем лишнее, другой вилкой обваливаем в панировочных сухарях и отправляем жариться. В процессе кольцо можно перевернуть. Когда оно приобретает равномерный коричневатый оттенок, вытаскиваем луковое кольцо и кладем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло. Для соуса смешиваем майонез, хрен, паприку, орегано, кайенский и черный перец, добавляем кетчуп, солим и перчим по вкусу. Когда соус стал полностью однородным, он готов. Подаем луковые кольца вместе с соусом.

Жюльен со свининой и шампиньонами

Жюльен классический Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Свинина – 200 г

Грибы – 200 г

Сливки 30% – 250 г

Сыр – 50 г

Луковица – 2 шт.

Сливочное масло – 50 г

Соль, специи по вкусу

Способ приготовления:

Грибы помыть и нарезать соломкой. Мясо нарезать тонкими полосками. Лук очистить, помыть и нарезать тонкими кольцами. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук в течении двух минут, добавить к нему мясо и грибы, обжаривать в течении 20 минут. По истечению 20 минут добавить в сковороду сливки и тушить смесь еще 10 минут. Разложить в жаропрочные формочки, посыпать тертым сыром и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 5 минут до появления румяной корочки. Подавать жюльен горячим, по желанию украсив зеленью.

Здесь узнаете 5 прекрасных холодных закусок на Новый год 2021.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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