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Всемирный день донора крови: встречаем праздник дарения

Сегодня, 08:30

Сегодня отмечается Всемирный День донора крови-2021 в Украине и мире. Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь – такова тема праздника в 2021 году

Всемирный день донора крови скриншот из YouTube/World Health Organization (WHO)
Всемирный день донора крови скриншот из YouTube/World Health Organization (WHO)

Сегодня, 14 июня, Всемирный день донора крови. Это международный праздник, посвященный людям, которые самоотверженно готовы пожертвовать своей кровью ради спасения многих жизней других людей. Быть донором – это почетно и благородно. Об истории Дня донора узнайте в нашей статье.

Всемирный день донора крови: история и значение

Этот день был основан в мае 2005 года в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходившей в Женеве. С тех пор было принято проводить День донора ежегодно 14 июня.

Инициировали проведение 14 июня Всемирного дня донора международные организации: ВОЗ, Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная Федерация Организаций Доноров Крови и Международное общество по переливанию крови. В рамках мероприятий Дня донора они выступили с предложением добровольно и бесплатно сдавать кровь на нужны тех, кому она жизненно необходима.

Дата выбрана неслучайно: 14 июня 1868 года родился Карл Ландштейнер, выдающийся австрийский и американский врач, химик, иммунолог, инфекционист. Именно он стал первым исследователем в области иммуногематологии и иммунохимии, работал в области молекулярной и клеточной медицины и совершил важное открытие групп крови у человека, за что в 1930 году стал Лауреатом Нобелевской премии по физиологии или медицине. Открытие доктора Ландштейнера позволило сделать переливание крови обычной медицинской практикой, спасающей людям жизнь.

Интересно, что понятие "донор" (donare) в переводе с латинского означает "дарить". Это очень символично, ведь действительно, отдавая свою кровь, донор не просто дарит ее другим людям, но еще и дарит реальный шанс на здоровье и на сохранение жизни.

Каждый год День донора крови посвящен разным темам. К примеру, "Каждый донор крови – герой", "Подарите жизнь: станьте донором крови", "Безопасная кровь для спасения матерей", "Кровь объединяет всех нас", "Безопасная кровь для всех". В 2021 году тема мероприятий Дня донора звучит: "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь".

Смотрите видео о том, как певец Олег Винник стал донором:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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