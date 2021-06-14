Всесвітній день донора крові: зустрічаємо свято дарування

Сьогодні відзначається Всесвітній День донора крові-2021 в Україні та світі. Здавайте кров, нехай у світі пульсує життя – така тема свята в 2021 році

Всесвітній день донора крові скріншот з YouTube/World Health Organization (WHO)

Сьогодні, 14 червня, Всесвітній день донора крові. це міжнародне свято, присвячений людям, які самовіддано готові пожертвувати своєю кров'ю заради порятунку багатьох життів інших людей. Бути донором – це почесно і благородно. Про історію Дня донора дізнайтеся з нашої статті.

Всесвітній день донора крові: історія і значення

Цей день був заснований в травні 2005 року в ході 58-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, що проходила в Женеві. З тих пір було ухвалено проводити День донора щорічно 14 червня.

Ініціювали проведення 14 червня Всесвітнього дня донора міжнародні організації: ВООЗ, Міжнародна федерація Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Міжнародна Федерація Організацій Донорів Крові і Міжнародне товариство з переливання крові. В рамках заходів Дня донора вони виступили з пропозицією добровільно і безкоштовно здавати кров на потреби тих, кому вона життєво необхідна.

Дата вибрана не випадково: 14 июня 1868 року народився Карл Ландштейнер, видатний австрійський і американський лікар, хімік, імунолог, інфекціоніст. Саме він став першим дослідником в галузі імуногематології та імунохімії, працював в галузі молекулярної і клітинної медицини і зробив важливе відкриття груп крові у людини, за що в 1930 році став Лауреатом Нобелівської премії з фізіології або медицини. Відкриття доктора Ландштейнера дозволило зробити переливання крові звичайною медичною практикою, яка рятує людям життя.

Цікаво, що поняття "донор" (donare) в перекладі з латинської означає "дарувати". Це дуже символічно, адже дійсно, віддаючи свою кров, донор не просто дарує її іншим людям, але ще і дарує реальний шанс на здоров'я і на збереження життя.

Щороку День донора крові присвячений різним темам. Наприклад, "Кожен донор крові – герой", "Подаруйте життя: станьте донором крові", "Безпечна кров для порятунку матерів", "Кров об'єднує всіх нас", "Безпечна кров для всіх". У 2021 тема заходів Дня донора звучить: "Здавайте кров, нехай у світі пульсує життя".

Дивіться відео про те, як співак Олег Винник став донором:

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