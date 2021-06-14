14 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день донора крови, Международный день блогера, Международный банный день – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 14 июня

14 июня: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 14 июня?Всемирный день донора крови, Международный день блогера. День святого Устина – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 14 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 июня.

Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day) – отмечается с 2005 года в честь людей – безвозмездных доноров крови и приурочен ко дню рождения врача Карла Ландштейнера, который открыл группы крови у человека.

Международный день блогера (International Weblogger’s Day) – празднуется в интернет-сообществе, начиная с 2004 года.

Международный банный день – одна из неофициальных дат в году, которую отмечают любители этого вида времяпровождения, приуроченная ко дню памяти святого врачевателя Агапита Печерского, использовавшего, в качестве средств лечения баню.

– одна из неофициальных дат в году, которую отмечают любители этого вида времяпровождения, приуроченная ко дню памяти святого врачевателя Агапита Печерского, использовавшего, в качестве средств лечения баню. День национального флага (Flag Day) отмечается в Америке.

Какой сегодня праздник

14 июня в православной церкви отмечается 7-я неделя после Пасхи. Чтится память мучеников Иустина Философа и другого Иустина, и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и отца, преподобного Агапита Киево-Печерского, врача безвозмездного, в Ближних пещерах, преподобного Иустина (Поповича), Челийского.

В народе 14 июня почитался святой Устин. В этот день наблюдали за восходом солнца, чтобы предсказать будущий урожай. Также считалось, если девушка проведет вечер на Устина вместе с любимым человеком, ее ждет семейное счастье.

Приметы на 14 июня

красное утро на Устина предрекает богатый урожай ржи;

дождь на Устина – к хорошему урожаю льна;

на Устина нельзя городить огород – это к пожарам.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 июня

1783 – день основания города Севастополь.

1834 – в Америке запатентована наждачная бумага.

1951 – начали продаваться первые коммерческие компьютеры UNIVAC 1.

1965 – Боб Дилан записал свою первую композицию Like a Rolling Stone с использованием электрогитары.

Кто родился 14 июня

1736 – Шарль Огюстен Кулон, французский физик, открывший основной закон электростатики.

1832 – Николаус Август Отто, немецкий конструктор, создатель двигателя внутреннего сгорания.

1835 – Николай Рубинштейн, российский пианист.

1868 – Карл Ландштейнер, австрийский врач-иммунолог, открывший 4 группы крови у человека.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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