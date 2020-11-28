Рождественский пост 2020-2021: поздравления, картинки и открытки

В Рождественский пост 2020 отправляйте красивые открытки и стихи верующим родным, друзьям и знакомым

Рождественский пост 2020-2021 начался сегодня, в субботу, 28 ноября. Самое главное – провести это время в мире и очистить себя духовно.

Рождественский пост: картинки, открытки и поздравления Фото: goodfon.com

Сегодня.Lifestyle подготовили открытки, картинки, а также поздравления в коротких стихах, которые помогут вам поддержать близких и пожелать им хорошего Рождественского поста 2020.

Поздравления с Рождественским постом-2020

Рождества наступит светлый день!

С чистым помыслом его встречайте.

От столиц до малых деревень

Пост, миряне, строго соблюдайте.

Пусть рождественская светлая звезда

В душах воссияет навсегда!

Поздравления с Рождественским постом-2020 Фото: Pinterest

***

Убери подальше сало,

Убери подальше мясо,

Яйца тоже убери.

Наступает время чистой,

Платонической любви!

Снег кружится по земле –

Время думать о душе.

Пост Филиппов наступает,

Души грешные спасает.

С Рождественским постом: открытки и поздравления Фото: goodfon.com

***

На носу уж Рождество.

Холода стучат в окно.

Все в берлогах спят медведи.

Дома все сидят соседи.

За окном бушует вьюга,

Не увидеть нам друг друга.

Спрятались все по домам,

Не видать свободы нам.

Подержав немножко пост,

Наедимся в полный рост.

Вкусный Рождественский пост: картинки и поздравления Фото: goodfon.com

Поздравления с Рождественским постом-2020

Пост Рождественский, ребята,

Пояс затянуть пора,

Пусть направлены на благо

Будут мысли и слова.

Радости вам и здоровья,

Чистоты в душе, тепла,

Пост пускай подарит силу

И заряд большой добра.

С Рождественским постом: открытки и поздравления Фото: goodfon.com

***

Рождества подходит светлый день!

С чистым помыслом его встречайте.

От столиц до малых деревень

Пост, миряне, строго соблюдайте.

Пусть рождественская светлая звезда

В душах воссияет навсегда!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в ноябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться