Рождественский пост 2020-2021: поздравления, картинки и открытки
В Рождественский пост 2020 отправляйте красивые открытки и стихи верующим родным, друзьям и знакомым
Рождественский пост 2020-2021 начался сегодня, в субботу, 28 ноября. Самое главное – провести это время в мире и очистить себя духовно.
Сегодня.Lifestyle подготовили открытки, картинки, а также поздравления в коротких стихах, которые помогут вам поддержать близких и пожелать им хорошего Рождественского поста 2020.
Рождества наступит светлый день!
С чистым помыслом его встречайте.
От столиц до малых деревень
Пост, миряне, строго соблюдайте.
Пусть рождественская светлая звезда
В душах воссияет навсегда!
***
Убери подальше сало,
Убери подальше мясо,
Яйца тоже убери.
Наступает время чистой,
Платонической любви!
Снег кружится по земле –
Время думать о душе.
Пост Филиппов наступает,
Души грешные спасает.
***
На носу уж Рождество.
Холода стучат в окно.
Все в берлогах спят медведи.
Дома все сидят соседи.
За окном бушует вьюга,
Не увидеть нам друг друга.
Спрятались все по домам,
Не видать свободы нам.
Подержав немножко пост,
Наедимся в полный рост.
Поздравления с Рождественским постом-2020
Пост Рождественский, ребята,
Пояс затянуть пора,
Пусть направлены на благо
Будут мысли и слова.
Радости вам и здоровья,
Чистоты в душе, тепла,
Пост пускай подарит силу
И заряд большой добра.
***
Рождества подходит светлый день!
С чистым помыслом его встречайте.
От столиц до малых деревень
Пост, миряне, строго соблюдайте.
Пусть рождественская светлая звезда
В душах воссияет навсегда!
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в ноябре 2020 года в Украине.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное