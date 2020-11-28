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Рождественский пост 2020-2021: поздравления, картинки и открытки

Сегодня, 14:14

В Рождественский пост 2020 отправляйте красивые открытки и стихи верующим родным, друзьям и знакомым

Рождественский пост 2020-2021 начался сегодня, в субботу, 28 ноября. Самое главное – провести это время в мире и очистить себя духовно.

Рождественский пост: картинки, открытки и поздравления
Рождественский пост: картинки, открытки и поздравления
Фото: goodfon.com

Сегодня.Lifestyle подготовили открытки, картинки, а также поздравления в коротких стихах, которые помогут вам поддержать близких и пожелать им хорошего Рождественского поста 2020.

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Поздравления с Рождественским постом-2020

Рождества наступит светлый день!
С чистым помыслом его встречайте.
От столиц до малых деревень
Пост, миряне, строго соблюдайте.
Пусть рождественская светлая звезда
В душах воссияет навсегда!

Поздравления с Рождественским постом-2020
Поздравления с Рождественским постом-2020
Фото: Pinterest

***
Убери подальше сало,
Убери подальше мясо,
Яйца тоже убери.
Наступает время чистой,
Платонической любви!
Снег кружится по земле –
Время думать о душе.
Пост Филиппов наступает,
Души грешные спасает.

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С Рождественским постом: открытки и поздравления
С Рождественским постом: открытки и поздравления
Фото: goodfon.com

***
На носу уж Рождество.
Холода стучат в окно.
Все в берлогах спят медведи.
Дома все сидят соседи.
За окном бушует вьюга,
Не увидеть нам друг друга.
Спрятались все по домам,
Не видать свободы нам.
Подержав немножко пост,
Наедимся в полный рост.

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Вкусный Рождественский пост: картинки и поздравления
Вкусный Рождественский пост: картинки и поздравления
Фото: goodfon.com

Поздравления с Рождественским постом-2020

Пост Рождественский, ребята,
Пояс затянуть пора,
Пусть направлены на благо
Будут мысли и слова.

Радости вам и здоровья,
Чистоты в душе, тепла,
Пост пускай подарит силу
И заряд большой добра.

С Рождественским постом: открытки и поздравления
С Рождественским постом: открытки и поздравления
Фото: goodfon.com

***
Рождества подходит светлый день!
С чистым помыслом его встречайте.
От столиц до малых деревень
Пост, миряне, строго соблюдайте.
Пусть рождественская светлая звезда
В душах воссияет навсегда!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в ноябре 2020 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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