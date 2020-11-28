Рождественский пост 2020-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Узнайте о главных запретах и ограничениях с 28 ноября 2020 года по 6 января 2021-го

В субботу 28 ноября, начался последний в году многодневный Рождественский пост 2020-2021, который продлится до 6 января 2021 года. По церковным канонам, в этот период важно очистить себя духовно, избавиться от плохих мыслей, а также не ссориться с родными и близкими.

28 ноября начался Рождественский пост 2020 Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle пишут о главных обрядах и запретах на этот период, а также о том, что ни в коем случае нельзя делать в Рождественский пост 2020.

Что можно есть в Рождественский пост 2020

Самое основное ограничение в еде – любые продукты животного происхождения (мясо, молоко и яйца). Их питательную ценность заменяют грибами, фасолью, нутом, горохом, чечевицей и другими бобовыми.

В Рождественский пост можно также есть хлеб и сухари без молочной начинки, сухофрукты, каши. А по большим церковным праздникам – еще и рыбу, вино.

По средам и пятницам разрешено есть только пищу, которая не подверглась термической обработке, – то есть ее не варили, не жарили, не готовили в мультиварке или духовке. Например, свежие, моченые или сушеные овощи и фрукты.

Рождественский пост 2020: что нельзя делать, а что можно

Согласно церковному уставу, во все дни поста исключаются мясные и молочные продукты, а также яйца. Однако беременным и кормящим женщинам, а также детям до 12 лет врачи не советуют соблюдать пост.

Православным христианам в Рождественский пост нельзя устраивать свадьбу.

Выходить на охоту или на рыбалку запрещено, если не хотите навлечь на себя несчастье.

Если нет большой необходимости, лучше не крестить детей в этот период.

Во время поста разрешается шить, кроме больших праздников.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в ноябре 2020 года в Украине.

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