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Рождественский пост 2020-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 10:24

Узнайте о главных запретах и ограничениях с 28 ноября 2020 года по 6 января 2021-го

В субботу 28 ноября, начался последний в году многодневный Рождественский пост 2020-2021, который продлится до 6 января 2021 года. По церковным канонам, в этот период важно очистить себя духовно, избавиться от плохих мыслей, а также не ссориться с родными и близкими.

28 ноября начался Рождественский пост 2020
28 ноября начался Рождественский пост 2020
Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle пишут о главных обрядах и запретах на этот период, а также о том, что ни в коем случае нельзя делать в Рождественский пост 2020.

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Что можно есть в Рождественский пост 2020

  • Самое основное ограничение в еде – любые продукты животного происхождения (мясо, молоко и яйца). Их питательную ценность заменяют грибами, фасолью, нутом, горохом, чечевицей и другими бобовыми.
  • В Рождественский пост можно также есть хлеб и сухари без молочной начинки, сухофрукты, каши. А по большим церковным праздникам – еще и рыбу, вино.
  • По средам и пятницам разрешено есть только пищу, которая не подверглась термической обработке, – то есть ее не варили, не жарили, не готовили в мультиварке или духовке. Например, свежие, моченые или сушеные овощи и фрукты.

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Рождественский пост 2020: что нельзя делать, а что можно

  • Согласно церковному уставу, во все дни поста исключаются мясные и молочные продукты, а также яйца. Однако беременным и кормящим женщинам, а также детям до 12 лет врачи не советуют соблюдать пост.
  • Православным христианам в Рождественский пост нельзя устраивать свадьбу.
  • Выходить на охоту или на рыбалку запрещено, если не хотите навлечь на себя несчастье.
  • Если нет большой необходимости, лучше не крестить детей в этот период.
  • Во время поста разрешается шить, кроме больших праздников.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в ноябре 2020 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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