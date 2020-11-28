С началом Рождественского поста: эксклюзивные открытки, стихи и поздравления

Поздравляем с началом Рождественского поста-2020: яркие картинки, открытки, стихи и пожелания

28 ноября у православных начался Рождественский пост. Поздравляем всех, кто решил придерживаться поста, с этим значимым и одухотворенным днем, желаем вам здоровья, силы, радости, очищения, духовного роста и совершенствования.

С Рождественским постом: яркие открытки и поздравления Фото: goodfon.com

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас эксклюзивные открытки, а также добрые стихи и пожелания, которые вы можете адресовать родным и близким людям, друзьям и знакомым – всем, кто соблюдает Рождественский пост 2020-2021.

Радостные поздравления в Рождественский пост

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В Рождественский пост я от души хочу пожелать сил и здоровья, уверенности и настойчивости, упорства и терпения, светлых надежд, тепла и радости. Пусть этот пост очистит и тело, и душу от груза обид и сомнений, пусть вместе с праздником в твоей жизни откроется чистый лист, на котором ты будешь писать новую историю своего счастья.

С Рождественским постом: открытки и поздравления Фото: goodfon.com

С началом Рождественского поста: добрые поздравления в стихах

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Пост Рождественский великий

Наступает в этот день.

Пусть из душ, сердец и жизни

Навсегда исчезнет тень.



Станет радостней, светлее,

Хвори, беды отойдут.

Дни благие воздержания

Счастье, радость принесут.

С Рождественским постом: открытки и поздравления Фото: goodfon.com

Рождественский пост: лучшие поздравления своими словами

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В Рождественский пост я от души желаю искренней веры во все хорошее и доброе, большой надежды на мир и благодать, чистой любви к Богу, к семье, ко всем людям. Пусть эти дни сотрут все плохое со страниц твоей жизни, пусть тело станет крепче, организм – здоровей, а душа – чище и радостней.

С Рождественским постом: открытки и поздравления Фото: goodfon.com

Лучшие пожелания в Рождественский пост в стихах

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40 дней до Рождества,

Пост Рождественский настал.

Я желаю вам достойно

Испытания пройти,

Пусть слова святой молитвы

Помогают вам в пути.



Чтоб душою обновленной

Встретить Рождество Христа,

Пожелать добра и сил

Вам хочу я в дни поста.

С Рождественским постом: открытки и поздравления Фото: Сегодня, goodfon.com

С началом Рождественского поста: красивые стихи

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Рождество не за горами,

Наступает пост большой.

Вам войти в него желаю

С чистой, радостной душой!



Чтобы в мыслях ваших только

Был большой посыл добра,

И хватило в сердце вашем

Благодатного тепла!

С Рождественским постом: открытки и поздравления Фото: goodfon.com

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в ноябре 2020 года в Украине.

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