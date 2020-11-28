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С началом Рождественского поста: эксклюзивные открытки, стихи и поздравления

Сегодня, 12:59

Поздравляем с началом Рождественского поста-2020: яркие картинки, открытки, стихи и пожелания

28 ноября у православных начался Рождественский пост. Поздравляем всех, кто решил придерживаться поста, с этим значимым и одухотворенным днем, желаем вам здоровья, силы, радости, очищения, духовного роста и совершенствования.

С Рождественским постом: яркие открытки и поздравления
С Рождественским постом: яркие открытки и поздравления
Фото: goodfon.com

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас эксклюзивные открытки, а также добрые стихи и пожелания, которые вы можете адресовать родным и близким людям, друзьям и знакомым – всем, кто соблюдает Рождественский пост 2020-2021.

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Радостные поздравления в Рождественский пост

***

В Рождественский пост я от души хочу пожелать сил и здоровья, уверенности и настойчивости, упорства и терпения, светлых надежд, тепла и радости. Пусть этот пост очистит и тело, и душу от груза обид и сомнений, пусть вместе с праздником в твоей жизни откроется чистый лист, на котором ты будешь писать новую историю своего счастья.

С Рождественским постом: открытки и поздравления
С Рождественским постом: открытки и поздравления
Фото: goodfon.com

С началом Рождественского поста: добрые поздравления в стихах

***

Пост Рождественский великий
Наступает в этот день.
Пусть из душ, сердец и жизни
Навсегда исчезнет тень.

Станет радостней, светлее,
Хвори, беды отойдут.
Дни благие воздержания
Счастье, радость принесут.

С Рождественским постом: открытки и поздравления
С Рождественским постом: открытки и поздравления
Фото: goodfon.com

Рождественский пост: лучшие поздравления своими словами

***

В Рождественский пост я от души желаю искренней веры во все хорошее и доброе, большой надежды на мир и благодать, чистой любви к Богу, к семье, ко всем людям. Пусть эти дни сотрут все плохое со страниц твоей жизни, пусть тело станет крепче, организм – здоровей, а душа – чище и радостней.

С Рождественским постом: открытки и поздравления
С Рождественским постом: открытки и поздравления
Фото: goodfon.com

Лучшие пожелания в Рождественский пост в стихах

***

40 дней до Рождества,
Пост Рождественский настал.

Я желаю вам достойно
Испытания пройти,
Пусть слова святой молитвы
Помогают вам в пути.

Чтоб душою обновленной
Встретить Рождество Христа,
Пожелать добра и сил
Вам хочу я в дни поста.

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С Рождественским постом: открытки и поздравления
С Рождественским постом: открытки и поздравления
Фото: Сегодня, goodfon.com

С началом Рождественского поста: красивые стихи

***

Рождество не за горами,
Наступает пост большой.
Вам войти в него желаю
С чистой, радостной душой!

Чтобы в мыслях ваших только
Был большой посыл добра,
И хватило в сердце вашем
Благодатного тепла!

С Рождественским постом: открытки и поздравления
С Рождественским постом: открытки и поздравления
Фото: goodfon.com

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в ноябре 2020 года в Украине.

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