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С днем ангела Нины: душевные поздравления, открытки и стихи

Сегодня, 11:59

У Нины именины: не забудьте поздравить всех своих знакомых Нин

Сегодня, 27 января, в церкви отмечается день памяти святой равноапостольной Нины, христианской просветительницы Грузии. Так что все женщины по имени Нина празднуют свои именины.

С днем ангела Нины: открытки, поздравления и стихи
С днем ангела Нины: открытки, поздравления и стихи
Фото: Unsplash

Обязательно поздравьте своих знакомых обладательниц этого царского грузинского имени с днем ангела. А мы подготовили для именинниц эффектные открытки и добрые пожелания в день ангела.

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***

День ангела Нины: поздравления в стихах

У Нины именины, тебя я поздравляю,
Счастья и здоровья крепкого желаю,
Пусть святая Нина тебе всегда поможет,
От беды избавит, радость приумножит!

День ангела Нины
День ангела Нины
Фото: bonnycards

С именинами Нины: красивые поздравления в прозе

***

Дорогая Нина! Желаю, чтобы твоя святая заступница тебя всегда оберегала, указывала верный путь, благословляла твои мысли и дела. Чтоб никому не давала тебя в обиду, отводила все беды и напасти. Пусть в твоей жизни будет много счастья, в сердце море любви, а в душе пусть будут гармония и покой. С Днем Святой Нины!

День ангела Нины
День ангела Нины
Фото: bonnycards

С днем ангела Нины: пожелания своими словами

***

Нина, поздравляю с днем ангела! Пусть все твои молитвы будут услышаны, здоровье никогда не подводит, семья будет дружна и благополучна, а в доме царил мир и лад! Желаю, чтобы святая Нина помогала тебе во всем!

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С днем Нины-2021: эффектные поздравления в стихах

***

Величье царственное в имени твоем,
Справляешь именины ты январским днем,
Желаем тебе, Нина, здоровья и любви,
Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,
Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,
И пусть святая Нина тебя оберегает!

С днем ангела Нины
С днем ангела Нины
Фото: bonnycards

У Нины именины: лучшие стихи в день ангела

***

Назвали Ниной неспроста –
В тебе есть ум и красота,
Помочь ты можешь добрым словом
И мир хранишь под своим кровом.

И мы желаем нашей Нине
Прекрасно справить именины.
В кругу друзей и близких быть,
И жизнь счастливую прожить!

Пусть день любой приносит смех,
Во всех делах пусть ждет успех,
Чтобы душа по жизни пела,
И чтоб ты долго не старела!

С днем ангела Нины
С днем ангела Нины
Фото: bonnycards

Нина, с днем ангела: добрые пожелания в прозе

***

Пускай твоя святая защитница никогда не оставит тебя в жизни. Пускай она всегда смотрит за тобой, оберегает от бед и указывает верный путь и правильные решения. Желаю жить с добром и светом в сердце, тогда ты будешь окружена любовью, уважением и пониманием. Желаю здоровья и благополучия, наша дорогая и любимая Ниночка. С Днем ангела!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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