С днем ангела Нины: душевные поздравления, открытки и стихи

У Нины именины: не забудьте поздравить всех своих знакомых Нин

Сегодня, 27 января, в церкви отмечается день памяти святой равноапостольной Нины, христианской просветительницы Грузии. Так что все женщины по имени Нина празднуют свои именины.

С днем ангела Нины: открытки, поздравления и стихи Фото: Unsplash

Обязательно поздравьте своих знакомых обладательниц этого царского грузинского имени с днем ангела. А мы подготовили для именинниц эффектные открытки и добрые пожелания в день ангела.

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День ангела Нины: поздравления в стихах

У Нины именины, тебя я поздравляю,

Счастья и здоровья крепкого желаю,

Пусть святая Нина тебе всегда поможет,

От беды избавит, радость приумножит!

День ангела Нины Фото: bonnycards

С именинами Нины: красивые поздравления в прозе

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Дорогая Нина! Желаю, чтобы твоя святая заступница тебя всегда оберегала, указывала верный путь, благословляла твои мысли и дела. Чтоб никому не давала тебя в обиду, отводила все беды и напасти. Пусть в твоей жизни будет много счастья, в сердце море любви, а в душе пусть будут гармония и покой. С Днем Святой Нины!

День ангела Нины Фото: bonnycards

С днем ангела Нины: пожелания своими словами

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Нина, поздравляю с днем ангела! Пусть все твои молитвы будут услышаны, здоровье никогда не подводит, семья будет дружна и благополучна, а в доме царил мир и лад! Желаю, чтобы святая Нина помогала тебе во всем!

С днем Нины-2021: эффектные поздравления в стихах

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Величье царственное в имени твоем,

Справляешь именины ты январским днем,

Желаем тебе, Нина, здоровья и любви,

Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,

Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,

И пусть святая Нина тебя оберегает!

С днем ангела Нины Фото: bonnycards

У Нины именины: лучшие стихи в день ангела

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Назвали Ниной неспроста –

В тебе есть ум и красота,

Помочь ты можешь добрым словом

И мир хранишь под своим кровом.



И мы желаем нашей Нине

Прекрасно справить именины.

В кругу друзей и близких быть,

И жизнь счастливую прожить!



Пусть день любой приносит смех,

Во всех делах пусть ждет успех,

Чтобы душа по жизни пела,

И чтоб ты долго не старела!

С днем ангела Нины Фото: bonnycards

Нина, с днем ангела: добрые пожелания в прозе

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Пускай твоя святая защитница никогда не оставит тебя в жизни. Пускай она всегда смотрит за тобой, оберегает от бед и указывает верный путь и правильные решения. Желаю жить с добром и светом в сердце, тогда ты будешь окружена любовью, уважением и пониманием. Желаю здоровья и благополучия, наша дорогая и любимая Ниночка. С Днем ангела!

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