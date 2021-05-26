Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Сегодня, 07:25

Точный прогноз на 26 мая 2021 года по картам Таро: Водолеям и Рыбам день готовит подарок

Гороскоп по картам Таро
Гороскоп по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2021 года, по картам Таро говорит, что Водолеи будут довольны своей работой, а Рыбы получат позитивные эмоции. Читайте гороскоп Таро для всех знаков зодиака в нашей статье.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Читайте также:
Гороскоп на неделю 23-29 мая: все знаки зодиака

  • Овен – карта дня Таро "Колесница"

Колесница
Колесница

Вы полностью контролируете ситуацию и способны ею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.

  • Телец – карта дня Таро "Тройка жезлов"

Тройка жезлов
Тройка жезлов

В вашей жизни намечается начало нового плодотворного этапа. Если вы что-то задумали, ваши планы успешно реализуются. Но помните: ничего не дается даром, блага нужно заслужить.

  • Близнецы – карта дня Таро "Паж пентаклей" (в перевернутом положении)

Паж пентаклей – перевернутая
Паж пентаклей – перевернутая

Карта дня предупреждает, чтобы вы были аккуратнее в сфере материальных ценностей и не сорили деньгами. Доверчивость – ваш враг. А потому не поддавайтесь на авантюры.

  • Рак – карта дня Таро "Тройка мечей"

Тройка мечей
Тройка мечей

Это не лучший ваш день. Вас может обмануть или даже предать человек, которому вы доверяли. Постарайтесь преодолеть боль разочарования и докопаться до причины такого поведения.

  • Лев – карта дня Таро "Сила"

Сила
Сила

Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.

  • Дева – карта дня Таро "Шестерка кубков" (в перевернутом положении)

Шестерка кубков – перевернутая
Шестерка кубков – перевернутая

Вас может выбить из колеи событие, связанное с вашим прошлым. Это может быть как известие от старого знакомого, так и ваши давние долги. Не бойтесь оглянуться во вчерашний день.

  • Весы – карта дня Таро "Пятерка кубков"

Пятерка кубков
Пятерка кубков

Это не лучший день для вас. Велик риск разочарования в важных вещах или дорогих вам людях. Ваши надежды не сбудутся. Но не стоит чересчур все драматизировать. Все поправимо.

  • Скорпион – карта дня Таро "Пятерка мечей" (в перевернутом положении)

Пятерка мечей – перевернутая
Пятерка мечей – перевернутая

Не самый лучший день, вам следует проявить осторожность и вдумчивость, иначе вы можете стать жертвой клеветы. При этом важно удержаться от подобных методов и не обманывать.

  • Стрелец – карта дня Таро "Страшный суд"

Страшный Суд
Страшный Суд

Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу и начнется новый этап.

  • Козерог – карта дня Таро "Туз пентаклей" (в перевернутом положении)

Туз пентаклей – перевернутая
Туз пентаклей – перевернутая

Вас ожидает приятная денежная удача. Но будьте осторожны: в стремлении разбогатеть не поддавайтесь искушению жадности и зависти. Иначе эти качества отпугнут благополучие.

  • Водолей – карта дня Таро "Четверка пентаклей"

Четверка пентаклей
Четверка пентаклей

Этот день вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.

  • Рыбы – карта дня Таро "Туз кубков"

Туз кубков
Туз кубков

Прекрасный день, который принесет радостные и позитивные события в вашу жизнь. Будьте готовы получить подарок – вы его заслужили. Но и сами не забывайте одаривать близких.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 23-29 мая: все знаки зодиака Финансовый гороскоп на июнь 2021 года для всех знаков зодиака: кто разбогатеет Любовный гороскоп на июнь 2021 года для всех знаков зодиака Гороскоп друидов: какое дерево – ваше
гороскоп знаки зодиака таро
Реклама

Новости партнеров

6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
"Холостяк-11": Заливако опубликовал снимок со своей избранницей
"Холостяк-11": Заливако опубликовал снимок со своей избранницей

Популярные статьи

Вчера, 20:06Здорово

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

Вчера, 19:30Звездно

Сергей Притула стал отцом в третий раз

Вчера, 19:00Вкусно

Классический рецепт кексов пышных в формочках

Вчера, 16:25Вкусно

Салат с ананасами и куриной грудкой: 3 простых, но вкусных рецепта

Вчера, 12:35Здорово

Когда процедуры не избавят от прыщей и как помочь проблемной коже в жару

Вчера, 12:35Фаново

70-летняя женщина раскрыла секрет своей вечной молодости. Вам нужен витамин D

Вчера, 11:36Вкусно

Почему дораду стоит добавить в рацион и два полезных рецепта с ней

24 маяЗвездно

Руслана Писанка призналась, почему у них с супругом нет детей

24 маяВкусно

Как получить максимум пользы от чая матча: 9 важных правил и 2 рецепта с ним

24 маяЗвездно

Игорь Кондратюк о Go_A на Евровидении: Не верил, что они могут победить

24 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 24 мая для всех знаков зодиака: Овны, не насилуйте себя – отдохните!

23 маяЗвездно

Это успех: выступление Go_A на Евровидении-2021 попало на первое место в трендах YouTube

23 маяЗвездно

Ани Лорак не пришла на музыкальную премию в Москве. В Сети считают, что виноват Меладзе

23 маяЗвездно

Настя Каменских и Потап отмечают годовщину свадьбы! История романа, который они скрывали годами

23 маяЗвездно

Победителя Евровидения-2021 обвинили в употреблении наркотиков во время шоу. Он не стал молчать

23 маяЗвездно

Почему все сходят с ума по солисту группы Måneskin, которая стала победителем Евровидения-2021

Новости партнеров

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Мама Оли Поляковой поделилась о конфликтах с зятем
Мама Оли Поляковой поделилась о конфликтах с зятем
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Хороши чертовки: самые роковые женщины Зодиака
Хороши чертовки: самые роковые женщины Зодиака
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Alyona Alyona поразила откровенными фото
Alyona Alyona поразила откровенными фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять