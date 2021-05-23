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Гороскоп на неделю 23-29 мая: все знаки зодиака

Сегодня, 06:40

Астрологический прогноз на 23-29 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: Unsplash

Начало недели будет отличаться перепадами настроения, повышенной эмоциональностью, критичностью и желанием что-то изменить в своей жизни.

Но с середины недели взвинченность уступит место чувству ответственности, хотя наряду с ним появится и некое равнодушие к окружающим.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Гороскоп на неделю 23-29 мая для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

Овны с самого начала следующей недели будут находиться в центре бурных событий. Вам больше, чем вашему окружению, придется отстаивать свою точку зрения и бороться не только за себя, но и за весь коллектив. Будьте готовы к победам и поражениям. Начало недели не слишком благоприятно для поездок.

Гороскоп на неделю 23-29 мая для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

Тельцам на следующей неделе полезно держать язык за зубами. Во вторник, прежде чем что-то сказать, несколько раз взвесьте и обдумайте свои слова – ваша откровенность может вам серьезно навредить. Повремените с дальними поездками и серьезными покупками – они будут неудачными. Будьте осторожны на дороге.

Гороскоп на неделю 23-29 мая для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

Предстоящая неделя для Близнецов – не лучшее время для общения со старыми друзьями, а также для новых знакомств. В пятницу будьте готовы прийти на помощь, если только вас о ней попросят. Зато это хороший период, чтобы посвятить его исключительно себе. Займитесь любимыми занятиями и просто отдохните.

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Гороскоп на неделю 23-29 мая для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

Раки должны подготовиться к сложной неделе. Проблемы могут подстерегать вас на работе, кто-то из коллег явно стремится вам навредить, так что борьбы и конфронтации не избежать. Если в четверг вы приложите усилия, то сможете выйти победителем. Также найдите время, чтобы заняться здоровьем.

Гороскоп на неделю 23-29 мая для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

Львов на следующей неделе поджидают возможные проблемы в юридической сфере, а также при получении новых знаний. В пятницу постарайтесь снизить свою активность на работе, не вмешиваться в общественные дела – там обойдутся без вас. А вот вам полезно будет заняться собой и хорошенько отдохнуть.

Гороскоп на неделю 23-29 мая для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

Следующая неделя принесет в жизнь Дев значительные изменения, а в какую сторону – зависит от вас. Тактика поведения в критических ситуациях будет неоднозначной: либо уход от проблем и конфликтов, либо же активная борьба за свою точку зрения. Берегитесь травм. Среда – подходящее время для запланированной поездки.

Гороскоп на неделю 23-29 мая для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

На следующей неделе Весов подстерегают проблемы во многих сферах: на работе, дома и в личной жизни. Будьте готовы к тому, что давние партнерские отношения зависнут на грани конфликта и дальнейшего разрыва. В среду займитесь делом, которое приносит удовольствие – так будет легче отвлечься от неприятностей.

Гороскоп на неделю 23-29 мая для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

У Скорпионов на следующей неделе велик риск неприятностей в многолюдных местах, особенно в понедельник, поэтому их лучше избегать. От поездок также лучше на время отказаться. Постарайтесь найти время для полноценного отдыха и профилактики, которая требуется в этот период вашему организму.

Гороскоп на неделю 23-29 мая для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

Для Стрельцов следующая неделя сопряжена с авантюрами во многих сферах жизни, поэтому старайтесь избегать путешествий, серьезных сделок в бизнесе, активного отдыха, азартных игр и даже общения с друзьями. Лучше посвятите этот период наведению порядка на рабочем месте, в доме, в мыслях и в отношениях.

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Гороскоп на неделю 23-29 мая для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

Козерогов ждет достаточно напряженная неделя. Проблемы могут возникнуть в основных сферах вашей жизни. Придется спорить, доказывать и отстаивать свою точку зрения как с коллегами, так и с супругом. В четверг воздержитесь от сделок с недвижимостью. Восстановить силы поможет активный отдых на выходные.

Гороскоп на неделю 23-29 мая для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

Водолеям на следующей неделе важно поостеречься на дорогах и в транспорте, чтобы избежать неприятностей. Во вторник решение серьезных вопросов, связанных с работой или учебой, лучше отложить на более благоприятное время. Возможны ссоры с соседями, зато в семье наблюдается полное взаимопонимание.

Гороскоп на неделю 23-29 мая для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

У Рыб на следующей неделе ожидаются финансовые проблемы, а также материальные убытки. В среду лучше откажитесь от серьезных покупок, потому что они не принесут ожидаемой пользы. Уделите внимание своей внешности – перемены в имидже возродят желание привлекать внимание противоположного пола.

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Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

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