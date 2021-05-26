Гороскоп на сьогодні на картах Таро для всіх знаків зодіаку
Точний прогноз на 26 травня 2021 року на картах Таро: Водоліям і Рибам день готує подарунок
Гороскоп на сьогодні, 26 травня 2021 року на картах Таро каже, що Водолії будуть задоволені своєю роботою, а Риби отримають позитивні емоції. Читайте гороскоп Таро для всіх знаків зодіаку в нашій статті.
Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.
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- Овен – карта дня Таро "Колісниця"
Ви повністю контролюєте ситуацію і здатні нею керувати. Вам під силу будь-яка справа, за яку ви візьметеся. І все завдяки виявленій дисципліні й організованості.
- Телець – карта дня Таро "Трійка жезлів"
У вашому житті намічається початок нового плідного етапу. Якщо ви щось задумали, ваші плани успішно реалізуються. Але пам'ятайте: нічого не дається даром, блага потрібно заслужити.
- Близнята – карта дня Таро "Паж пентаклів" (у перевернутому положенні)
Карта дня попереджає, щоб ви були акуратнішими в сфері матеріальних цінностей і не смітили грошима. Довірливість – ваш ворог. А тому не піддавайтеся на авантюри.
- Рак – карта дня Таро "Трійка мечів"
Це не найкращий ваш день. Може обдурити або навіть зрадити людина, якій ви довіряли. Постарайтеся подолати біль розчарування і докопатися до причини такої поведінки.
- Лев – карта дня Таро "Сила"
Цей день може здатися вам непростим, але ви зможете будь-яку подію повернути на свою користь. Вас начебто тестують на міцність, і ви успішно пройдете цю перевірку.
- Діва – карта дня Таро "Шістка кубків" (у перевернутому положенні)
Вас може вибити з колії подія, пов'язана з вашим минулим. Це може бути як звістка від старого знайомого, так і ваші давні борги. Не бійтеся озирнутися у вчорашній день.
- Терези – карта дня Таро "П'ятірка кубків"
Це не найкращий день для вас. Великий ризик розчарування у важливих речах або дорогих вам людях. Ваші надії не збудуться. Але не варто надто все драматизувати. Все можна виправити.
- Скорпіон – карта дня Таро "П'ятірка мечів" (у перевернутому положенні)
Не найкращий день, вам слід виявити обережність і вдумливість, інакше ви можете стати жертвою наклепу. Водночас важливо втриматися від подібних методів і не обманювати.
- Стрілець – карта дня Таро "Страшний суд"
Ця карта віщує якусь важливу подію у вашому житті. Ви можете спочатку недооцінювати її значущість, але вона змінить вашу подальшу долю і почнеться новий етап.
- Козоріг – карта дня Таро "Туз пентаклів" (у перевернутому положенні)
На вас чекає приємна фінансова удача. Але будьте обережні: у прагненні розбагатіти не піддавайтеся спокусі жадібності й заздрості. Інакше можете відлякати добробут.
- Водолій – карта дня Таро "Четвірка пентаклів"
Цей день вас точно порадує. Ви залишитеся задоволені своєю роботою, бізнесом і фінансовими справами. Доля піднесе вам щедрий подарунок – не пропустіть свій шанс.
- Риби – карта дня Таро "Туз кубків"
Прекрасний день, який принесе радісні й позитивні події у ваше життя. Будьте готові отримати подарунок – ви його заслужили. Але і самі не забувайте обдаровувати близьких.
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