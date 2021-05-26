Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Гороскоп на сьогодні на картах Таро для всіх знаків зодіаку

Сьогодні, 07:25

Точний прогноз на 26 травня 2021 року на картах Таро: Водоліям і Рибам день готує подарунок

Гороскоп по картам Таро
Гороскоп по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на сьогодні, 26 травня 2021 року на картах Таро каже, що Водолії будуть задоволені своєю роботою, а Риби отримають позитивні емоції. Читайте гороскоп Таро для всіх знаків зодіаку в нашій статті.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Читайте також:
Гороскоп на тиждень 23-29 травня: всі знаки зодіаку

  • Овен – карта дня Таро "Колісниця"

Колісниця
Колісниця

Ви повністю контролюєте ситуацію і здатні нею керувати. Вам під силу будь-яка справа, за яку ви візьметеся. І все завдяки виявленій дисципліні й організованості.

  • Телець – карта дня Таро "Трійка жезлів"

Трійка жезлів
Трійка жезлів

У вашому житті намічається початок нового плідного етапу. Якщо ви щось задумали, ваші плани успішно реалізуються. Але пам'ятайте: нічого не дається даром, блага потрібно заслужити.

  • Близнята – карта дня Таро "Паж пентаклів" (у перевернутому положенні)

Паж пентаклів – перевернута
Паж пентаклів – перевернута

Карта дня попереджає, щоб ви були акуратнішими в сфері матеріальних цінностей і не смітили грошима. Довірливість – ваш ворог. А тому не піддавайтеся на авантюри.

  • Рак – карта дня Таро "Трійка мечів"

Трійка мечів
Трійка мечів

Це не найкращий ваш день. Може обдурити або навіть зрадити людина, якій ви довіряли. Постарайтеся подолати біль розчарування і докопатися до причини такої поведінки.

  • Лев – карта дня Таро "Сила"

Сила
Сила

Цей день може здатися вам непростим, але ви зможете будь-яку подію повернути на свою користь. Вас начебто тестують на міцність, і ви успішно пройдете цю перевірку.

  • Діва – карта дня Таро "Шістка кубків" (у перевернутому положенні)

Шістка кубків – перевернута
Шістка кубків – перевернута

Вас може вибити з колії подія, пов'язана з вашим минулим. Це може бути як звістка від старого знайомого, так і ваші давні борги. Не бійтеся озирнутися у вчорашній день.

  • Терези – карта дня Таро "П'ятірка кубків"

П'ятірка кубків
П'ятірка кубків

Це не найкращий день для вас. Великий ризик розчарування у важливих речах або дорогих вам людях. Ваші надії не збудуться. Але не варто надто все драматизувати. Все можна виправити.

  • Скорпіон – карта дня Таро "П'ятірка мечів" (у перевернутому положенні)

П'ятірка мечів – перевернута
П'ятірка мечів – перевернута

Не найкращий день, вам слід виявити обережність і вдумливість, інакше ви можете стати жертвою наклепу. Водночас важливо втриматися від подібних методів і не обманювати.

  • Стрілець – карта дня Таро "Страшний суд"

Страшний Суд
Страшний Суд

Ця карта віщує якусь важливу подію у вашому житті. Ви можете спочатку недооцінювати її значущість, але вона змінить вашу подальшу долю і почнеться новий етап.

  • Козоріг – карта дня Таро "Туз пентаклів" (у перевернутому положенні)

Туз пентаклів – перевернута
Туз пентаклів – перевернута

На вас чекає приємна фінансова удача. Але будьте обережні: у прагненні розбагатіти не піддавайтеся спокусі жадібності й заздрості. Інакше можете відлякати добробут.

  • Водолій – карта дня Таро "Четвірка пентаклів"

Четвірка пентаклів
Четвірка пентаклів

Цей день вас точно порадує. Ви залишитеся задоволені своєю роботою, бізнесом і фінансовими справами. Доля піднесе вам щедрий подарунок – не пропустіть свій шанс.

  • Риби – карта дня Таро "Туз кубків"

Туз кубків
Туз кубків

Прекрасний день, який принесе радісні й позитивні події у ваше життя. Будьте готові отримати подарунок – ви його заслужили. Але і самі не забувайте обдаровувати близьких.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Гороскоп на тиждень 23-29 травня: всі знаки зодіаку Фінансовий гороскоп на червень 2021 року для всіх знаків зодіаку: хто розбагатіє Любовний гороскоп на червень 2021 року для всіх знаків зодіаку Гороскоп друїдів: яке дерево - ваше
гороскоп знаки зодіаку таро
Реклама

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото

Популярні статті

Вчора, 20:06Здорово

Як схуднути в ногах швидко і ефективно: ТОП-5 порад

Вчора, 19:30Зірково

Сергій Притула став батьком втретє

Вчора, 19:00Смачно

Класичний рецепт кексів у формочках

Вчора, 16:25Смачно

Салат з ананасами і курячими грудками: 3 простих, але смачних рецепти

Вчора, 12:35Здорово

Коли процедури не позбавлять від прищів і як допомогти проблемній шкірі в спеку

Вчора, 12:35Фаново

70-річна жінка розкрила секрет своєї вічної молодості. Вам потрібен вітамін D

Вчора, 11:36Смачно

Чому дораду варто додати у раціон та два корисних рецепти з нею

24 травняЗірково

Руслана Писанка зізналася, чому у них з чоловіком немає дітей

24 травняСмачно

Як отримати максимум користі від чаю матча: 9 важливих правил і 2 рецепти з ним

24 травняЗірково

Ігор Кондратюк про Go_A на Євробаченні: Не вірив, що вони можуть перемогти

24 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 24 травня для всіх знаків зодіаку: Овни, не приневолюйте себе – відпочиньте!

23 травняЗірково

Це успіх: виступ Go_A на Євробаченні-2021 потрапив на перше місце в трендах YouTube

23 травняЗірково

Ані Лорак не прийшла на музичну премію в Москві. У Мережі вважають, що винен Меладзе

23 травняЗірково

Настя Каменських і Потап відзначають річницю весілля! Історія роману, який вони приховували роками

23 травняЗірково

Переможця Євробачення-2021 звинуватили у вживанні наркотиків під час шоу. Він не став мовчати

23 травняЗірково

Чому всі божеволіють від соліста гурту Måneskin, який переміг на Євробаченні-2021

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Смеюха сказала, почему на самом деле распалась группа "НеАнгелы"
Смеюха сказала, почему на самом деле распалась группа "НеАнгелы"
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Абьюзивные отношения: как их распознать
Абьюзивные отношения: как их распознать
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти