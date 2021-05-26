Гороскоп на сьогодні на картах Таро для всіх знаків зодіаку

Точний прогноз на 26 травня 2021 року на картах Таро: Водоліям і Рибам день готує подарунок

Гороскоп по картам Таро Фото: Pixabay

Гороскоп на сьогодні, 26 травня 2021 року на картах Таро каже, що Водолії будуть задоволені своєю роботою, а Риби отримають позитивні емоції. Читайте гороскоп Таро для всіх знаків зодіаку в нашій статті.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Овен – карта дня Таро "Колісниця"

Колісниця

Ви повністю контролюєте ситуацію і здатні нею керувати. Вам під силу будь-яка справа, за яку ви візьметеся. І все завдяки виявленій дисципліні й організованості.

Телець – карта дня Таро "Трійка жезлів"

Трійка жезлів

У вашому житті намічається початок нового плідного етапу. Якщо ви щось задумали, ваші плани успішно реалізуються. Але пам'ятайте: нічого не дається даром, блага потрібно заслужити.

Близнята – карта дня Таро "Паж пентаклів" (у перевернутому положенні)

Паж пентаклів – перевернута

Карта дня попереджає, щоб ви були акуратнішими в сфері матеріальних цінностей і не смітили грошима. Довірливість – ваш ворог. А тому не піддавайтеся на авантюри.

Рак – карта дня Таро "Трійка мечів"

Трійка мечів

Це не найкращий ваш день. Може обдурити або навіть зрадити людина, якій ви довіряли. Постарайтеся подолати біль розчарування і докопатися до причини такої поведінки.

Лев – карта дня Таро "Сила"

Сила

Цей день може здатися вам непростим, але ви зможете будь-яку подію повернути на свою користь. Вас начебто тестують на міцність, і ви успішно пройдете цю перевірку.

Діва – карта дня Таро "Шістка кубків" (у перевернутому положенні)

Шістка кубків – перевернута

Вас може вибити з колії подія, пов'язана з вашим минулим. Це може бути як звістка від старого знайомого, так і ваші давні борги. Не бійтеся озирнутися у вчорашній день.

Терези – карта дня Таро "П'ятірка кубків"

П'ятірка кубків

Це не найкращий день для вас. Великий ризик розчарування у важливих речах або дорогих вам людях. Ваші надії не збудуться. Але не варто надто все драматизувати. Все можна виправити.

Скорпіон – карта дня Таро "П'ятірка мечів" (у перевернутому положенні)

П'ятірка мечів – перевернута

Не найкращий день, вам слід виявити обережність і вдумливість, інакше ви можете стати жертвою наклепу. Водночас важливо втриматися від подібних методів і не обманювати.

Стрілець – карта дня Таро "Страшний суд"

Страшний Суд

Ця карта віщує якусь важливу подію у вашому житті. Ви можете спочатку недооцінювати її значущість, але вона змінить вашу подальшу долю і почнеться новий етап.

Козоріг – карта дня Таро "Туз пентаклів" (у перевернутому положенні)

Туз пентаклів – перевернута

На вас чекає приємна фінансова удача. Але будьте обережні: у прагненні розбагатіти не піддавайтеся спокусі жадібності й заздрості. Інакше можете відлякати добробут.

Водолій – карта дня Таро "Четвірка пентаклів"

Четвірка пентаклів

Цей день вас точно порадує. Ви залишитеся задоволені своєю роботою, бізнесом і фінансовими справами. Доля піднесе вам щедрий подарунок – не пропустіть свій шанс.

Риби – карта дня Таро "Туз кубків"

Туз кубків

Прекрасний день, який принесе радісні й позитивні події у ваше життя. Будьте готові отримати подарунок – ви його заслужили. Але і самі не забувайте обдаровувати близьких.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

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