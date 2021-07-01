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Гороскоп на сегодня 1 июля для всех знаков зодиака: Раки будут зажигалками!

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
1 июля, 06:55
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Астрологический прогноз на 1 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 1 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 1 июля для всех знаков зодиака / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на четверг, 1 июля 2021 года. День обещает быть приятным и очень насыщенным. Старайтесь делать только то, что приносит вам удовольствие, и будет вам счастье.

Не забывайте также про ретроградные планеты и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета, – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2021 года, для Овна

Сегодня противопоказано суетиться и спешить – можете допустить много ошибок. Но не тратьте время зря. Лучшим решением станет для вас план! С самого утра распишите все необходимые задачи и выделите приоритет. К вечеру вы будете довольны собой!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2021 года, для Тельца

День удачно будет провести в спокойной и размеренной обстановке. Обязательно найдите время на отдых, чтобы не быть к вечеру выжатым лимоном. На все неурядицы реагируйте спокойно!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2021 года, для Близнецов

Сегодня важно придерживаться своих принципов, но не навязывать их другим людям. Старайтесь прожить день в мире с окружающими, проявляйте тактичность. Принятие важного решения лучше перенести на другой день.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2021 года, для Рака

Вы будете сегодня полны сил и энергии, а это значит, что сможете позволить сделать много всего. Не ленитесь, а реально направьте силы в правильное русло. К вечеру вы будете довольны собой и своей продуктивностью.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2021 года, для Льва

Сегодняшний день можно по праву назвать самым удачным в этом месяце. Вы легко сможете воплотить в жизнь любое свое желание, поэтому не бойтесь проявлять инициативу.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2021 года, для Девы

Сегодня нельзя быть эгоистом, если вы, конечно, не хотите потом выяснять отношения с окружающими. Свою энергию и силы важно распределять правильно, чтобы успеть все, что вы себе запланировали.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2021 года, для Весов

Нелегко вам будет найти общий язык с окружающими, поэтому важно держать эмоции под контролем. Избегайте споров, выяснения отношений и конфликты вам не грозят. Вечер проведите в романтической обстановке, чтобы восполнить силы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2021 года, для Скорпиона

Лучше не заниматься сегодня делами, связанными с деньгами, если не хотите остаться с пустым кошельком до конца месяца. Будьте спокойны и старайтесь контролировать эмоции, чтобы не навредить себе в первую очередь.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2021 года, для Стрельца

Не стоит насиловать себя делами, которые не приносят вам удовольствие. Делайте только то, что хочется и делает вас счастливыми. Идеальное время для любых покупок и финансовых операций.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2021 года, для Козерога

Важно провести этот день в тишине и спокойствии. Старайтесь восстановить потраченные силы способом, который вы любите. Хороший день для налаживания взаимоотношений.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2021 года, для Водолея

Сегодня вы должны быть максимально спокойными и уравновешенными, чтобы избежать любых конфликтов. Старайтесь быть более разборчивыми и не бросать слова на ветер – потом с вас спросят.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2021 года, для Рыб

Если возникнут проблемы или спорные вопросы, то важно постараться решить все сразу же, не затягивая. Проведите этот день активно и смело беритесь за любые дела, которые приносят удовольствие и кажутся вам перспективными.

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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