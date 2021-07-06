Vogue UA представит масштабный арт-проект 30 обложек от украинских художников

Первый арт-номер Vogue UA вышел в свет в 2014 году, на его обложке была Марина Абрамович. С тех пор было выпущено еще пять номеров с концептуальными проектами выдающихся художников

Futurespective: 30 обложек Vogue UA от украинских художников / Фото: пресс-служба

30 июля в Центре современного искусства М17 открывается выставка "Futurespective: 30 обложек Vogue UA от украинских художников". Масштабный арт-проект журнала Vogue UA посвящен 30-летию Независимости Украины и демонстрирует взгляд художников на тему будущего. Среди участников – Арсен Савадов, Павел Маков, Илья Чичкан, Илья Исупов, Валерия Трубина, Маша Шубина, Елена Емчук. Неожиданные и провокативные работы станут основой выставки в М17, диджитал-проекта в социальных сетях журнала и будут опубликованы в коллекционном номере Vogue UA (июль-август 2021).

Первый арт-номер Vogue UA вышел в свет в 2014 году, на его обложке была Марина Абрамович – одна из главных фигур в современном искусстве. С тех пор было выпущено еще пять номеров с концептуальными проектами выдающихся художников — Ванессы Бикрофт, Олимпии Скерри, Нан Голдин, Коко Капитан, Пола Мпаги Сепуя. В этом году 30 художников создали собственные версии обложки украинского Vogue, представив свое видение темы Future ("Будущее").

Главный редактор Vogue UA Филипп Власов прокомментировал идею проекта так:

Мы привыкли жить сегодняшним днем, но "сегодня" настолько непредсказуемо, что мы решили пофантазировать о времени, в котором хочется жить, и посмотреть на наше с вами будущее глазами украинских художников.

30 художников — 30 разных взглядов на мир и грядущее. Виталий Кравец размышляет над безысходностью экологического будущего планеты на примере личной для каждого украинца катастрофы – чернобыльской аварии. Непредсказуемость воплощена в триптихе "Мутация" скульптора Алексея Золотарева. Привычные вещи в дальнейшем выглядят иначе – мутируют. Но, согласно законам мироздания, нам гарантирован баланс. И метр свежей зеленой травы в фотоработе Тиберия Сильваши дает ощущение простора — символа неограниченных возможностей и свободы.

Куратор выставки Светлана Старостенко рассказала про дискурс проекта:

Дискурс проекта — будущее во всем его многообразии. У художников нет цели его предсказать. Но они, каждый в своей особенной манере, выражают некую коллективную память, тревожность сегодняшнего дня, предчувствия грядущих событий. Выставка получается ретроспективой и анонсом одновременно. Есть у искусства такое уникальное свойство: проживать будущее уже сегодня, представляя идеальное – свершившимся.

Участники проекта:

Дарья Алешкина

Юлия Беляева

Артем Волокитин

Василина Врублевская

Василий Грубляк

Елена Емчук

Алексей Золотарев

Илья Исупов

Алевтина Кахидзе

Виталий Кравец

Никита Кравцов

Мария Куликовская

Павел Маков

Роман Минин

Илья Новгородов

Маша Прошковская

Влада Ралко

Маша Рева и Иван Грабко

Арсен Савадов

Ольга Оттенхейм-Селищева

Юрий Сивирин

Тиберий Сильваши

Николай Толмачев

Валерия Трубина

Леся Хоменко

Илья Чичкан

Маша Шубина

Julie Poly

Synchrodogs

Vladimir Manzhos aka WAONE Interesni Kazki

Куратор проекта – Светлана Старостенко.

Выставка будет работать в Центре современного искусства М17 с 30 июля по 27 августа.

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