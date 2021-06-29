Джилл Байден в роскошных нарядах украсила августовский номер американского Vogue (фото)

Жена президента США Джо Байдена – Джилл Байден, которая недавно встретилась с Кейт Миддлтон в Британии, стала героиней нового номера американского Vogue за август. Примечательно, что на некоторых фото к ней присоединился супруг.
Первая леди позировала в платье от Oscar de la Renta с цветочным принтом и украшениях Tiffany & Co. Кадр для обложки был снят на фоне монумента Джорджу Вашингтону знаменитым фотографом Энни Лейбовиц.
На другом снимке первая леди сидит за макбуком в в коричневой юбке и белой блузе от Ralph Lauren.
Для фото с мужем Джилл надела зеленые свитер и юбку от Michael Kors. Фотография была сделана во дворе Овального кабинета Белого дома.
Первая леди США также дала большое интервью изданию, которое можно прочитать на сайте Vogue.
К слову, предшественница Джилл Байден – Мелания Трамп не снималась для Vogue. А вот другая первая леди – Мишель Обама – трижды украшала обложку глянца.
Звездой июньского/июльского выпуска Vogue US была дочь знаменитой супермодели Синди Кроуфорд – Кайя Гербер. 19-летняя модель надела "зефирное" платье от Chanel для кавера.
В специальном видео Кайя поделилась маминым уроком стиля. Берем на заметку.
Ранее на примере Джилл Байден мы рассказывали, как носить ярко-розовый пиджак.