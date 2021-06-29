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Джилл Байден в роскошных нарядах украсила августовский номер американского Vogue (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
29 июня, 18:23
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Первая леди США снялась в платье Oscar de la Renta и украшениях Tiffany & Co. В фотосессии также принял участие президент Джо Байден
Джилл Байден снялась для обложки американского Vogue
Джилл Байден снялась для обложки американского Vogue / Фото: Vogue

Жена президента США Джо Байдена – Джилл Байден, которая недавно встретилась с Кейт Миддлтон в Британии, стала героиней нового номера американского Vogue за август. Примечательно, что на некоторых фото к ней присоединился супруг.

Первая леди позировала в платье от Oscar de la Renta с цветочным принтом и украшениях Tiffany & Co. Кадр для обложки был снят на фоне монумента Джорджу Вашингтону знаменитым фотографом Энни Лейбовиц.

На другом снимке первая леди сидит за макбуком в в коричневой юбке и белой блузе от Ralph Lauren.

Джилл Байден снялась для августовского номера американского Vogue
Джилл Байден снялась для августовского номера американского Vogue / Фото: Vogue

Для фото с мужем Джилл надела зеленые свитер и юбку от Michael Kors. Фотография была сделана во дворе Овального кабинета Белого дома.

Джо и Джилл Байдены во дворе Овального кабинета
Джо и Джилл Байдены во дворе Овального кабинета / Фото: Vogue

Первая леди США также дала большое интервью изданию, которое можно прочитать на сайте Vogue.

К слову, предшественница Джилл Байден – Мелания Трамп не снималась для Vogue. А вот другая первая леди – Мишель Обама – трижды украшала обложку глянца.

Звездой июньского/июльского выпуска Vogue US была дочь знаменитой супермодели Синди Кроуфорд – Кайя Гербер. 19-летняя модель надела "зефирное" платье от Chanel для кавера.

В специальном видео Кайя поделилась маминым уроком стиля. Берем на заметку.

Ранее на примере Джилл Байден мы рассказывали, как носить ярко-розовый пиджак.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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