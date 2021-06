В Киеве открылся Фестиваль современного женского искусства: что нужно знать о Ukrainian Contemporary Women's Art Fest 2021

Выставка продлится до 12 июля. Место проведения — выставочный зал Института проблем современного искусства. Вход свободный.

29 июня открылся четвертый Фестиваль современного женского искусства Ukrainian Contemporary Women's Art Fest 2021. Мероприятие инициировано Украинской ассоциацией женских исследований в искусстве (UAFRA) при поддержке Института проблем современного искусства НАН Украины. Партнерами Фестиваля выступают Фонд Бориса Колесникова и аукционный дом TimaxArt.

Чьи работы можно увидеть на Фестивале

В Фестивале принимают участие 32 художницы из Украины, США, Нидерландов, Армении и Израиля, которые работают с пространством, экспозицией и зрителем, актуализирует темы глобальных вопросов современности.

Гости выставки увидят живопись, инсталляцию, керамику, коллажи, фотоарт авторства Марианны Абрамовой, Ольги Абросимовой, Виктории Адкозаловой, Ирины Акимовой, Леси Бабляк, Натальи Багацкой, Ирины Вороны, Людмилы Ганушевич, Анжелики Гончар, Людмилы Давыденко, Олеси Дворак-Галик, Софии Есаковой, Ольги Матюшко, Ольги Мельниковой, Надежды Мицкевич, Екатерины Пятаковой, Мари Парамоновой, Жанны Подобед, Олеси Рыбченко, Ирины Родникофф, Виктории Романчук, Ольги Рондяк, Ларисы Степанюк, Натальи Стрижко, Олеси Ткаченко, Анастасии Ткачук, Оксаны Федяниной, Дарины Хараман, Кристины Хмель, Оксаны Чепелик, Светланы Щербань и Дианы Рутецкой.

Английская идиома Out and about означает "выздороветь, выйти из дома, вернуться к активному образу жизни". За 1,5 года вынужденные ограничения и локдауны научили нас видеть новое в привычных вещах и ценить то, что имеем. Ukrainian Contemporary Women's Art Fest 2021 предлагает эмоциональную визуализацию идиомы Out and about, делая ее объектом рефлексии художественных практик.

"Впервые мы провели арт-фестиваль в 2018 году. За это время в нем приняли участие более 150 художниц. Contemporary Women's Art Fest представляет взгляд на мелочи и детали нашей жизни, которые позволяют по-новому увидеть окружающий мир, понять и почувствовать его гармонию и противоречивость каждого человека, в том числе и художника", — рассказывает куратор проекта Ирина Акимова.

По е словам, в этом году к партнерам и спонсорам Фестиваля присоединился Фонд Бориса Колесникова, который 13 лет реализует региональные и всеукраинские социальные, спортивные, образовательные и культурные инициативы.

"Мы благодарны за поддержку и рады, что наш фестиваль из года в год объединяет все больше ценителей современного искусства", – говорит Ирина Акимова.

"В рамках благотворительной программы, направленной на сохранение историко-культурного наследия Украины, Фонд Бориса Колесникова присоединился к ежегодному Фестивалю современного женского искусства в качестве партнера. Мы рады стать частью мероприятия, объединяющего представительниц разных направлений искусства, популяризирующего творчество художниц и стимулирующее их к профессиональному и творческому росту", — добавляет директор Фонда Бориса Колесникова София Мудрык.

Где проходит выставка и сколько стоит вход

Выставка продлится до 12 июля. Место проведения — выставочный зал Института проблем современного искусства (г. Киев, ул. Евгения Коновальца, 18Д). Вход свободный.

