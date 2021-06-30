Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Events

В Киеве открылся Фестиваль современного женского искусства: что нужно знать о Ukrainian Contemporary Women's Art Fest 2021

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
30 июня, 16:45
Копировать ссылку
Выставка продлится до 12 июля. Место проведения — выставочный зал Института проблем современного искусства. Вход свободный.
В Киеве открылся Фестиваль современного женского искусства
В Киеве открылся Фестиваль современного женского искусства / Фото: пресс-служба

29 июня открылся четвертый Фестиваль современного женского искусства Ukrainian Contemporary Women's Art Fest 2021. Мероприятие инициировано Украинской ассоциацией женских исследований в искусстве (UAFRA) при поддержке Института проблем современного искусства НАН Украины. Партнерами Фестиваля выступают Фонд Бориса Колесникова и аукционный дом TimaxArt.

Чьи работы можно увидеть на Фестивале

В Фестивале принимают участие 32 художницы из Украины, США, Нидерландов, Армении и Израиля, которые работают с пространством, экспозицией и зрителем, актуализирует темы глобальных вопросов современности.

В Киеве открылся Фестиваль современного женского искусства
В Киеве открылся Фестиваль современного женского искусства / Фото: пресс-служба

Гости выставки увидят живопись, инсталляцию, керамику, коллажи, фотоарт авторства Марианны Абрамовой, Ольги Абросимовой, Виктории Адкозаловой, Ирины Акимовой, Леси Бабляк, Натальи Багацкой, Ирины Вороны, Людмилы Ганушевич, Анжелики Гончар, Людмилы Давыденко, Олеси Дворак-Галик, Софии Есаковой, Ольги Матюшко, Ольги Мельниковой, Надежды Мицкевич, Екатерины Пятаковой, Мари Парамоновой, Жанны Подобед, Олеси Рыбченко, Ирины Родникофф, Виктории Романчук, Ольги Рондяк, Ларисы Степанюк, Натальи Стрижко, Олеси Ткаченко, Анастасии Ткачук, Оксаны Федяниной, Дарины Хараман, Кристины Хмель, Оксаны Чепелик, Светланы Щербань и Дианы Рутецкой.

Английская идиома Out and about означает "выздороветь, выйти из дома, вернуться к активному образу жизни". За 1,5 года вынужденные ограничения и локдауны научили нас видеть новое в привычных вещах и ценить то, что имеем. Ukrainian Contemporary Women's Art Fest 2021 предлагает эмоциональную визуализацию идиомы Out and about, делая ее объектом рефлексии художественных практик.

В Киеве открылся Фестиваль современного женского искусства
В Киеве открылся Фестиваль современного женского искусства / Фото: пресс-служба

"Впервые мы провели арт-фестиваль в 2018 году. За это время в нем приняли участие более 150 художниц. Contemporary Women's Art Fest представляет взгляд на мелочи и детали нашей жизни, которые позволяют по-новому увидеть окружающий мир, понять и почувствовать его гармонию и противоречивость каждого человека, в том числе и художника", — рассказывает куратор проекта Ирина Акимова.

По е словам, в этом году к партнерам и спонсорам Фестиваля присоединился Фонд Бориса Колесникова, который 13 лет реализует региональные и всеукраинские социальные, спортивные, образовательные и культурные инициативы.

В Киеве открылся Фестиваль современного женского искусства
В Киеве открылся Фестиваль современного женского искусства / Фото: пресс-служба

"Мы благодарны за поддержку и рады, что наш фестиваль из года в год объединяет все больше ценителей современного искусства", – говорит Ирина Акимова.

"В рамках благотворительной программы, направленной на сохранение историко-культурного наследия Украины, Фонд Бориса Колесникова присоединился к ежегодному Фестивалю современного женского искусства в качестве партнера. Мы рады стать частью мероприятия, объединяющего представительниц разных направлений искусства, популяризирующего творчество художниц и стимулирующее их к профессиональному и творческому росту", — добавляет директор Фонда Бориса Колесникова София Мудрык.

Где проходит выставка и сколько стоит вход

Выставка продлится до 12 июля. Место проведения — выставочный зал Института проблем современного искусства (г. Киев, ул. Евгения Коновальца, 18Д). Вход свободный.

Но талантливыми могут быть не только взрослые, а и дети. Какими таланты обладают дети украинских звезд – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили о Atlas Weekend-2021: как попасть бесплатно в первые дни и кто будет выступать.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как организовать пикник в формате Pinterest
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
06
дней
06
часов
58
минут
31
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Ложиться спать до 23:00
Узнать "что будет"?
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять