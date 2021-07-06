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Vogue UA представить масштабний артпроєкт: 30 обкладинок від українських художників

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
6 липня, 11:39
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Перший артномер Vogue UA вийшов у світ 2014 року, на його обкладинці була Марина Абрамович. Відтоді було випущено ще п'ять номерів з концептуальними проєктами видатних художників
Futurespective: 30 обкладинок Vogue UA від українських художників
Futurespective: 30 обкладинок Vogue UA від українських художників / Фото: пресслужба

30 липня в Центрі сучасного мистецтва М17 відкривається виставка "Futurespective: 30 обкладинок Vogue UA від українських художників". Масштабний артпроєкт журналу Vogue UA присвячений 30-річчю Незалежності України і демонструє погляд художників на тему майбутнього. Серед учасників – Арсен Савадов, Павло Маков, Ілля Чичкан, Ілля Ісупов, Валерія Трубіна, Маша Шубіна, Олена Ємчук. Несподівані і провокативні роботи стануть основою виставки в М17, диджитал-проєкту в соціальних мережах журналу і будуть опубліковані в колекційному номері Vogue UA (липень-серпень 2021).

Перший артномер Vogue UA вийшов у світ 2014 року, на його обкладинці була Марина Абрамович – одна з головних фігур в сучасному мистецтві. Відтоді було випущено ще п'ять номерів з концептуальними проєктами видатних художників – Ванесси Бікрофт, Олімпії Скеррі, Нан Голдін, Коко Капітан, Пола Мпагі Сепуя. Цього року 30 художників створили власні версії обкладинки українського Vogue, представивши своє бачення теми Future ("Майбутнє").

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Головний редактор Vogue UA Пилип Власов прокоментував ідею проєкту так:

Ми звикли жити сьогоднішнім днем, але "сьогодні" настільки непередбачуване, що ми вирішили пофантазувати про час, в якому хочеться жити, і подивитися на наше з вами майбутнє очима українських художників.

30 художників – 30 різних поглядів на світ і майбутнє. Віталій Кравець розмірковує над безвихіддю екологічного майбутнього планети на прикладі особистої для кожного українця катастрофи – чорнобильської аварії. Непередбачуваність втілена в триптиху "Мутація" скульптора Олексія Золотарьова. Звичні речі в подальшому виглядають інакше – мутують. Але, згідно із законами світобудови, нам гарантований баланс. І метр свіжої зеленої трави в фотороботі Тіберія Сільваші дає відчуття простору – символу необмежених можливостей і свободи.

Куратор виставки Світлана Старостенко розповіла про дискурс проєкту:

Дискурс проєкту – майбутнє у всьому його різноманітті. У художників немає мети його передбачити. Але вони, кожен у своїй особливій манері, висловлюють якусь колективну пам'ять, тривожність сьогодення, передчуття прийдешніх подій. Виставка виходить ретроспективою і анонсом одночасно. Є у мистецтва така унікальна властивість: проживати майбутнє вже сьогодні, представляючи ідеальне – доконаним.

Участники проєкту:

  • Дарина Альошкіна
  • Юлія Бєляєва
  • Артем Волокітін
  • Василина Врублевська
  • Василь Грубляк
  • Олена Ємчук
  • Олексій Золотарьов
  • Ілля Ісупов
  • Алевтина Кахідзе
  • Віталій Кравець
  • Микита Кравцов
  • Марія Куліковська
  • Павло Маков
  • Роман Мінін
  • Ілля Новгородов
  • Маша Прошковська
  • Влада Ралко
  • Маша Рева та Іван Грабко
  • Арсен Савадов
  • Ольга Оттенхейм-Селіщева
  • Юрій Северин
  • Тіберій Сільваші
  • Микола Толмачов
  • Валерія Трубіна
  • Леся Хоменко
  • Ілля Чичкан
  • Маша Шубіна
  • Julie Poly
  • Synchrodogs
  • Vladimir Manzhos aka WAONE Interesni Kazki

Куратор проєкту – Світлана Старостенко.

Виставка працюватиме в Центрі сучасного мистецтва М17 з 30 липня по 27 серпня.

Подивіться також виставку Чорнобиль на ВДНГ – докладніше в відео:

Тим часом Джилл Байден в розкішному вбранні прикрасила серпневий номер американського Vogue.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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