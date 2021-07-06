Vogue UA представить масштабний артпроєкт: 30 обкладинок від українських художників

Перший артномер Vogue UA вийшов у світ 2014 року, на його обкладинці була Марина Абрамович. Відтоді було випущено ще п'ять номерів з концептуальними проєктами видатних художників

Futurespective: 30 обкладинок Vogue UA від українських художників / Фото: пресслужба

30 липня в Центрі сучасного мистецтва М17 відкривається виставка "Futurespective: 30 обкладинок Vogue UA від українських художників". Масштабний артпроєкт журналу Vogue UA присвячений 30-річчю Незалежності України і демонструє погляд художників на тему майбутнього. Серед учасників – Арсен Савадов, Павло Маков, Ілля Чичкан, Ілля Ісупов, Валерія Трубіна, Маша Шубіна, Олена Ємчук. Несподівані і провокативні роботи стануть основою виставки в М17, диджитал-проєкту в соціальних мережах журналу і будуть опубліковані в колекційному номері Vogue UA (липень-серпень 2021).

Перший артномер Vogue UA вийшов у світ 2014 року, на його обкладинці була Марина Абрамович – одна з головних фігур в сучасному мистецтві. Відтоді було випущено ще п'ять номерів з концептуальними проєктами видатних художників – Ванесси Бікрофт, Олімпії Скеррі, Нан Голдін, Коко Капітан, Пола Мпагі Сепуя. Цього року 30 художників створили власні версії обкладинки українського Vogue, представивши своє бачення теми Future ("Майбутнє").

Головний редактор Vogue UA Пилип Власов прокоментував ідею проєкту так:

Ми звикли жити сьогоднішнім днем, але "сьогодні" настільки непередбачуване, що ми вирішили пофантазувати про час, в якому хочеться жити, і подивитися на наше з вами майбутнє очима українських художників.

30 художників – 30 різних поглядів на світ і майбутнє. Віталій Кравець розмірковує над безвихіддю екологічного майбутнього планети на прикладі особистої для кожного українця катастрофи – чорнобильської аварії. Непередбачуваність втілена в триптиху "Мутація" скульптора Олексія Золотарьова. Звичні речі в подальшому виглядають інакше – мутують. Але, згідно із законами світобудови, нам гарантований баланс. І метр свіжої зеленої трави в фотороботі Тіберія Сільваші дає відчуття простору – символу необмежених можливостей і свободи.

Куратор виставки Світлана Старостенко розповіла про дискурс проєкту:

Дискурс проєкту – майбутнє у всьому його різноманітті. У художників немає мети його передбачити. Але вони, кожен у своїй особливій манері, висловлюють якусь колективну пам'ять, тривожність сьогодення, передчуття прийдешніх подій. Виставка виходить ретроспективою і анонсом одночасно. Є у мистецтва така унікальна властивість: проживати майбутнє вже сьогодні, представляючи ідеальне – доконаним.

Участники проєкту:

Дарина Альошкіна

Юлія Бєляєва

Артем Волокітін

Василина Врублевська

Василь Грубляк

Олена Ємчук

Олексій Золотарьов

Ілля Ісупов

Алевтина Кахідзе

Віталій Кравець

Микита Кравцов

Марія Куліковська

Павло Маков

Роман Мінін

Ілля Новгородов

Маша Прошковська

Влада Ралко

Маша Рева та Іван Грабко

Арсен Савадов

Ольга Оттенхейм-Селіщева

Юрій Северин

Тіберій Сільваші

Микола Толмачов

Валерія Трубіна

Леся Хоменко

Ілля Чичкан

Маша Шубіна

Julie Poly

Synchrodogs

Vladimir Manzhos aka WAONE Interesni Kazki

Куратор проєкту – Світлана Старостенко.

Виставка працюватиме в Центрі сучасного мистецтва М17 з 30 липня по 27 серпня.

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