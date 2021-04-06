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Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 21:23

Отправляйте красивые открытки, поздравления и стихи в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы близким людям

Близится светлый и знаменательный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы, который православные ежегодно отмечают 7 апреля. Этот день знаменует радостное известие Деве Марии от архангела Гавриила о скором появлении на свет Спасителя.

Пусть тревоги и неприятности, которые подстерегают людей из-за эпидемии и распространения страшной болезни по всему миру, не омрачают светлый праздник Благовещения. Пусть этот день будет наполнен радостными известиями.

Обязательно поднимите настроение своим близким, семьям, родным и любимым людям и отправьте им красивые и добрые открытки с днем Благовещения Пресвятой Богородицы. А еще смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

С Благовещением Пресвятой Богородицы: открытки и поздравления
С Благовещением Пресвятой Богородицы: открытки и поздравления
Фото: Depositphotos

Милые поздравления с Благовещением в стихах

***

С благою вестью голубь белый
Парит и кружит в небесах,
Вам в Благовещение желаю
Чтобы была душа чиста.

Чтоб вера вас не покидала,
Смиренье в сердце чтоб жило,
Благословение Господне
Всегда по жизни вас вело.

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С Благовещением: поздравления в прозе

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю добра и светлых помыслов, несказанного счастья и неземной энергии, тепла для вашего сердца и полную чашу благ для семейного очага.

Открытки с Благовещением
Открытки с Благовещением
Фото: bonnycards

Светлое Благовещение: поздравления в праздник

***

С Благовещеньем вас поздравляю
И желаю вам много добра.
В жизни счастья, конечно, желаю,
Ну а в доме, уюта, тепла.

Будет светлой пусть ваша дорога
И поменьше обрывов в пути.
Я желаю вам радостей много
И преград никаких не найти!

Открытки с Благовещением
Открытки с Благовещением
Фото: bonnycards

С праздником Благовещения Пресвятой Богородицы

***

Поздравляю с Благовещением. Желаю Божьего благословения, добра, радости, счастья, здоровья и благополучия. Пусть Богородица слышит молитвы и защищает от бед. Пускай в дом заходят только благие вести!

Открытки с Благовещением
Открытки с Благовещением
Фото: bonnycards

Добрые пожелания в стихах в праздник Благовещения

***

Пусть вести благие,
Вам праздник несет.
Пусть ваше семейство
Здоровьем цветет.

Спокойствия, мира,
Достатка, добра.
Уютом квартира,
Пусть будет полна.

Всех благ вам желаю,
Любви и тепла.
От души поздравляю,
С Благовещеньем я!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

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