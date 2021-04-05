Благовещение-2021: обряды, приметы и традиции праздника

Какие есть обряды на Благовещение Пресвятой Богородицы и на какие приметы 7 апреля важно обратить внимание

Ежегодно православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этом году праздник приходится на среду. Life Сегодня расскажут вам о том, какие есть традиции, обряды и приметы на Благовещение Пресвятой Богородицы-2021.

Не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Приметы и поверья на Благовещение Пресвятой Богородицы

Если на Благовещение еще не прилетели ласточки, то весна будет поздняя и холодная.

Заморозки на Благовещение — к богатому урожаю.

Если 7 апреля пошел дождь, значит, лето будет засушливым.

На Благовещение дождь — родится рожь.

Какая погода стоит на Благовещение, такая будет и на Пасху.

Сильный мороз на Благовещение – на урожай грибов.

На Благовещение весна зиму поборола.

Ветер, иней и туман – год будет урожайным.

Гроза на Благовещение – к теплому лету и урожаю орехов.

Обряды и традиции в день Благовещения Пресвятой Богородицы

Традиционно в этот день проводили специальные обряды, которые играли важную роль в ритуальной практике и занимали особое место в народной культуре. Например, на Благовещение Великий пост не так строг: верующим разрешено послабление – можно есть рыбные блюда, употреблять в пищу оливковое масло и выпить немного вина.

Существует древний обычай в день Благовещения выпускать на волю птиц. Обряд символизирует возвращение с весенним равноденствием птиц, готовых вить гнезда и производить потомство.

В этот день Бог благословляет все живое на земле, и даже целебная сила лекарственных растений удваивается. Поэтому собирать травы стоит именно на Благовещение – они обязательно помогут в борьбе с недугами.

В народе день Благовещения воспринимали как праздник весны – начало нового сельскохозяйственного года. По традиции освящали перед посевом зерно, ставя рядом с ним благовещенскую икону.

В Благовещение женщины исполняют такой ритуал на счастье в доме: нужно в течение дня 40 раз назвать мужа "милый" – и весь следующий год в семье будет мир и счастье.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в очередном выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться