День матери: когда отмечается в Украине и мире

Узнайте, какого числа празднуется День матери во всем мире

Есть множество семейных праздников, которые отмечаются во многих странах. Наряду с Днем отца, Днем дочерей или Днем сыновей, одна из самых главных и радостных дат – День матери. Что это за праздник, какова его история, когда День матери отмечается в Украине и мире, узнайте в нашей статье.

День матери Фото: Pexels

День матери: значение праздника

У всех людей есть возможность в течение жизни иметь по несколько родственников: мужей, жен, детей, братьев и сестер. Даже бабушек с дедушками у нас по двое. Но вот мама – одна единственная на всю жизнь, самый родной и близкий человек, который дал жизнь своему ребенку.

Главное предназначение женщины на земле – родить, вырастить и воспитать детей, быть для них самым родным и близким человеком от момента рождения и до самых последних дней. А значит, потенциально каждая женщина является матерью.

День матери — это международный праздник. Он организован в честь всех матерей – и тех, кто уже родил детей, и тех, кто только собирается стать мамой.

История праздника Дня матери

Почитание женщины-матери имеет многолетнюю историю. Уже с XVII века жители Великобритании отмечали во второе воскресенье Великого поста "Материнское воскресенье" в честь всех матерей в мире.

День матери Фото: Pexels

А в Америке на официальном уровне День матери был признан более сотни лет назад. И все благодаря жительнице Филадельфии Анне Джервис. Эта женщина предложила раз в год проводить чествование матерей. Вскоре эту инициативу подхватили остальные штаты Америки и другие государства.

Где и когда в мире отмечается День матери

В наше время материнский праздник отмечают практически во всех странах мира. Во многих из них даты не совпадают и приходятся на разные дни.

Так в более 80 государствах, в том числе в Украине, День матери празднуют во второе воскресенье мая. В этот день матерей чествуют Австралия, Австрия, Багамы, Бельгия, Бразилия, Вьетнам, Дания, Германия, Гонконг, Греция, Индия, Италия, Канада, Китай, Кипр, Колумбия, Куба, Латвия, Нидерланды, Новая Зеландия, Словакия, США, Турция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Япония и др.

День матери Фото: Pexels

В другие дни мая День матери отмечают Ангола, Испания, Литва, Португалия, Румыния, Венгрия, Мексика, Киргизстан, Польша, Боливия, Алжир, Марокко, Швеция, Тунис, Франция.

Летом матерей чествуют Монголия, Люксембург, Южный Судан, Таиланд, Коста-Рика.

14 октября – День матери в Беларуси.

16 ноября матерей поздравляют в Северной Корее.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2020 году это ближайший материнский праздник – 29 ноября.

В декабре матери получают поздравления в Индонезии и Панаме.

Второе воскресенье февраля празднуется День матери в Норвегии.

3 марта отмечается Материнский день в Грузии.

8 марта , вместе с Международным женским днем, матерей поздравляют Азербайджан, Албания, Афганистан, Болгария, Вьетнам, Армения, Казахстан, Северная Македония, Молдова, Сербия, Словения, Таджикистан, Узбекистан и Черногория.

День матери Фото: Pexels

В четвертое воскресенье Великого поста празднуется Материнское воскресенье в Великобритании.

С днем весеннего равноденствия, 21 марта , День матери совпадает в Египте, Йемене, Ираке, Иордании, Ливии, Ливане, ОАЭ, Палестине, Саудовской Аравии и Судане.

Когда отмечают День матери в Украине

Как мы уже говорили, День матери Украины празднуется во второе майское воскресенье. Происходит это согласно Указу президента Украины от 10 мая 1999 года №489/99.

Так в 2020 году праздник отмечался 10 мая.

В наступающем 2021 году День матери в Украине приходится на 9 мая и совпадает с Днем памяти и примирения, а также Проводами – поминальным днем, идущим после Пасхи.

А в 2022 году День матери в Украине будет отмечаться 8 мая.

Напомним, ранее мы публиковали цитаты знаменитых мам о детях и материнстве.

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