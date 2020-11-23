День Вооруженных сил Украины: дата, история и значение праздника

Будет ли выходным День Вооруженных сил Украины-2020

Национальный воинский украинский праздник – День Вооруженных сил, ежегодно отмечается в начале декабря. Что это за день и какова его история, узнайте в нашей статье.

День Вооруженных сил Украины Фото: Depositphotos

Дата Дня Вооруженных сил Украины в 2020 году: будет ли праздник выходным

День Вооруженных сил Украины отмечается 6 декабря. В 2020 году он удачно выпадает на воскресенье, а потому праздник будет выходным.

Хотя обычно, несмотря на то, что 6 декабря – это национальный праздник, он не является официальным выходным днем в нашей стране, в отличие от Дня защитника Украины, которое отмечается 14 октября.

День Вооруженных сил Украины: история и значение праздника

Дата праздника выбрана неслучайно. Вскоре после обретения Украиной независимости, 6 декабря 1991 года, был принят закон "О Вооруженных силах Украины". А в 1993 году этот день появился в официальном календаре украинских праздников.

Этот день посвящен всем украинским военнослужащим, которые служат или ранее служили в украинской армии. Именно на армию, согласно Конституции Украины, возлагаются задачи по обороне страны, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности.

На сегодняшний день в состав Вооруженных сил Украины входят Сухопутные войска, Воздушные и Военно-морские силы, а также Десантно-штурмовые войска и Силы специальных операций.

В День Вооруженных сил Украины во многих городах традиционно проводились торжественное возложение цветов к могиле Неизвестного солдата, божественная литургия, собрания, церемонии вручения государственных наград, премий и другие праздничные мероприятия.

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