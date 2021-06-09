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9 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 07:25

Международный день друзей – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 9 июня

9 июня: какой сегодня праздник
9 июня: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 9 июня? Международный день друзей. День мучеников Ферапонта и Феодоры – в православном календаре. Федорин день – в народном календаре. Именины празднуют: Анастасия, Иван, Иона, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Федор.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 9 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 июня.

  • Международный день друзей (International Friends Day) – это повод вспомнить, встретиться, выйти на связь и поздравить всех своих друзей.
  • Международный день архивов (International Archives Day) – профессиональный праздник работников архивов, который отмечается с 2008 года и приурочен к годовщине создания Международного совета архивов.
  • Международный день аккредитации (International Accreditation Day) был учрежден в 2008 году Генассамблеей ILAC и IAF с целью привлечения внимания общества к работам, связанным с аккредитацией.

Какой сегодня праздник

9 июня в православной церкви отмечают отдание праздника Пасхи. Предпразднество Вознесения Господня. Чтят память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, мучеников Феодоры, девы, и Дидима, воина, праведного Иоанна Русского, исповедника. Перенесение мощей святителей Киевских: Киприана, Фотия и Ионы.

В народе 9 июня – Федорин день, когда хозяйки старались всячески задобрить домового.

Приметы на 9 июня

  • на Федору нельзя подметать и мыть полы, чтобы не разгневать домового;
  • в этот день нельзя выносить из дома сор;
  • категорически нельзя сплетничать и ссориться.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 июня

  • 1786 – в Америке начали продавать мороженое.
  • 1904 – состоялся первый концерт Лондонского симфонического оркестра.
  • 1934 – прошла премьера первого мультфильма о Дональде Даке.

Кто родился 9 июня

  • 1781 – Джордж Стефенсон, английский инженер, изобретатель паровоза.
  • 1865 – Карл Нильсен, датский композитор, скрипач, дирижер.
  • 1915 – Лес Пол, американский музыкант, гитарист, создатель электрогитары.
  • 1963 – Джонни Депп, американский актер, режиссер, музыкант.
  • 1981 – Натали Портман, американская киноактриса.

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