Международный день друзей: поздравления и яркие открытки с праздником
Сегодня День друзей: отправляйте всем красивые картинки и прикольные поздравления с праздником
Сегодня, 9 июня, в мире отмечается Международный день друзей. И хотя этот праздник неофициальный, это все равно отличный повод поздравить своих друзей и подруг, отправить им открытки с Международным днем дружбы, рассказать, как вы их любите и цените, пожелать всего наилучшего в жизни, и, конечно же – верных и надежных друзей.
Life Сегодня собрали для вас яркие, милые, прикольные открытки и картинки для друзей, а также добрые стихи и пожелания в праздник.
Прикольные поздравления с днем друзей в стихах
***
С Днем дружбы тебя поздравляю,
Ведь дружба ценнее валюты.
Ценнее богатства и злата.
Дороже алмазов и шубы.
Быть другом — бывает не просто,
Хотя и безумно приятно.
Всегда есть сто тем и вопросов,
Веселые праздники, даты.
Желаю тебе я сегодня
Улыбок и радости, счастья.
Побольше друзей и здоровья,
Чтоб с ними почаще встречаться.
Душевное поздравление с днем друзей в прозе
***
Мои любимые друзья, спасибо вам за то, что вы есть! Я очень ценю нашу дружбу, ведь с вами моя жизнь становится насыщеннее, ярче, веселее, интереснее и счастливее! Надеюсь, что с годами наша дружба будет только крепнуть!
С Днем друзей: доброе поздравление
***
С Днем друзей вас поздравляю
И желаю всем добра,
Чтобы круг любимых самых
Был источником тепла.
Пусть друзья вам дарят силы,
Будут крепкою опорой.
Помогают вам советом,
Делом, мудрым разговором.
***
Всех друзей поздравляю с праздником! Желаю, чтобы настоящая дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. Пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на жизненном пути!
Международный день друзей: праздничные стихи друзьям
***
Счастлив тот на белом свете,
Кто имеет сто друзей!
Шлю сегодня тем приветик,
Кто с друзьями – богатей.
И сегодня всем желаю
Дружбой крепкой дорожить.
Ведь без друга, точно знаю,
В этой жизни не прожить!
Короткие поздравления с Днем друзей
***
Друг всегда плечо подставит,
Настроенье в плюс исправит,
Если вдруг тебе взгрустнется,
С другом сразу смех вернется.
Всем друзьям с большой любовью
Пожелаю я здоровья,
Быть счастливей всех на свете
И предательства не встретить.
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное