9 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день друзів – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 9 червня

9 червня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 9 червня? Міжнародний день друзів. День мучеників Ферапонта і Феодори – у православному календарі. Федорин день – у народному календарі. Іменини святкують: Анастасія, Іван, Іона, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Федір.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 9 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі та важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 9 червня.

Міжнародний день друзів (International Friends Day) – це привід згадати, зустрітися, вийти на зв'язок і привітати всіх своїх друзів.

Міжнародний день архівів (International Archives Day) – професійне свято працівників архівів, що відзначається з 2008 року і приурочене до річниці створення Міжнародної ради архівів.

Міжнародний день акредитації (International Accreditation Day) був заснований у 2008 році Генасамблеєю ILAC і IAF з метою привернення уваги суспільства до робіт, пов'язаних з акредитацією.

Яке сьогодні свято

9 червня в православній церкві відзначають віддання свята Пасхи. Передсвято Вознесіння Господнього. Вшановують пам'ять священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського, мучеників Феодори, діви, і Дидима, воїна, праведного Іоанна Руського, сповідника. Перенесення мощей святителів Київських: Кипріяна, Фотія та Іони.

У народі 9 червня – Федорин день, коли господині намагалися всіляко задобрити домовика.

Прикмети на 9 червня

на Федору не можна підмітати і мити підлогу, щоб не розгнівати домовика;

цього дня не можна виносити з дому сміття;

категорично не можна брехати і сваритися.

Цікаві й важливі події в Україні та світі 9 червня

1786 – в Америці почали продавати морозиво.

1904 – відбувся перший концерт Лондонського симфонічного оркестру.

1934 – пройшла прем'єра першого мультфільму про Дональда Дака.

Хто народився 9 червня

1781 – Джордж Стефенсон, англійський інженер, винахідник паровоза.

1865 – Карл Нільсен, данський композитор, скрипаль, диригент.

1915 – Лес Пол, американський музикант, гітарист, творець електрогітари.

1963 – Джонні Депп, американський актор, режисер, музикант.

1981 – Наталі Портман, американська кіноактриса.

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