9 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
Міжнародний день друзів – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 9 червня
Яке сьогодні свято, 9 червня? Міжнародний день друзів. День мучеників Ферапонта і Феодори – у православному календарі. Федорин день – у народному календарі. Іменини святкують: Анастасія, Іван, Іона, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Федір.
Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 9 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі та важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 9 червня.
- Міжнародний день друзів (International Friends Day) – це привід згадати, зустрітися, вийти на зв'язок і привітати всіх своїх друзів.
- Міжнародний день архівів (International Archives Day) – професійне свято працівників архівів, що відзначається з 2008 року і приурочене до річниці створення Міжнародної ради архівів.
- Міжнародний день акредитації (International Accreditation Day) був заснований у 2008 році Генасамблеєю ILAC і IAF з метою привернення уваги суспільства до робіт, пов'язаних з акредитацією.
9 червня в православній церкві відзначають віддання свята Пасхи. Передсвято Вознесіння Господнього. Вшановують пам'ять священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського, мучеників Феодори, діви, і Дидима, воїна, праведного Іоанна Руського, сповідника. Перенесення мощей святителів Київських: Кипріяна, Фотія та Іони.
У народі 9 червня – Федорин день, коли господині намагалися всіляко задобрити домовика.
- на Федору не можна підмітати і мити підлогу, щоб не розгнівати домовика;
- цього дня не можна виносити з дому сміття;
- категорично не можна брехати і сваритися.
- 1786 – в Америці почали продавати морозиво.
- 1904 – відбувся перший концерт Лондонського симфонічного оркестру.
- 1934 – пройшла прем'єра першого мультфільму про Дональда Дака.
- 1781 – Джордж Стефенсон, англійський інженер, винахідник паровоза.
- 1865 – Карл Нільсен, данський композитор, скрипаль, диригент.
- 1915 – Лес Пол, американський музикант, гітарист, творець електрогітари.
- 1963 – Джонні Депп, американський актор, режисер, музикант.
- 1981 – Наталі Портман, американська кіноактриса.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше